„Måneskin” un „Simple Dimple” — kas šovasar bērnus interesēja internetā

Vasara ir vispiemērotākais laiks atpūtai un izklaidei, jo nav jāiet uz skolu, jāapmeklē nodarbības un jāizpilda mājasdarbi. Šajā periodā bērniem ir vairāk laika patērēt dažādu saturu, skatīties vairāk emuāru, spēlēt tiešsaistes spēles un tērzēt ar draugiem.

Lai izpētītu, kā 2021. gada vasarā ir mainījušās bērnu intereses un vajadzības, „Kaspersky” izanalizēja anonimizētus „Kaspersky Safe Kids” lietotāju brīvprātīgi sniegtos datus, piemēram, meklēšanas vaicājumus, kā arī populārākās „Android” lietotnes un vietņu kategorijas.

Bērni, kas izmanto „Android” pārvaldītas ierīces, visvairāk laika pavada „YouTube” (32,9 %) . Šovasar „TikTok” (19 %) spēja apsteigt „WhatsApp” (16 %) un ieņemt otro vietu. Tas atšķiras no tendences, kas novērota no 2020. gada novembra līdz 2021. gada aprīlim, kad „TikTok” lietojuma daļa bija 14,9 %, bet „WhatsApp” — 18,1 %.

Galvenās nodarbes, par ko interesējās bērni, bija videomateriāli un „YouTube”, it sevišķi vaicājumi, kas saistīti ar videospēlēm (32,3 %), piemēram, spēļu izspēles „Let’s Play”. Populārāko letspleijeru vidū bija angļvalodīgie SSundee un MrBeast Gaming. Vispopulārākā spēle vasarā bija „Minecraft” (25,9 %), bet „Brawl Stars” (4,9 %) apsteidza „Roblox” (4,6 %).

Otrs galvenais interešu virziens bērnu vidū bija mūzika. Gandrīz piektdaļa visu interneta meklējumu „YouTube” (18,4 %) bija veltīta mūziķiem un klipiem. Vispopulārākā šovasar bija Masked Wolf dziesma „Astronaut In The Ocean”, bet Ariana Grande un Lil Nas X kļuva par visslavenākajiem izpildītājiem.

Interesanti, ka bērnu un pusaudžu vidū populārs izrādījās Eirovīzijas dziesmu konkurss. Šā gada uzvarētāja — itāļu rokmūziķu apvienība „Måneskin” — ir kļuvusi par vienu no pusaudžu vidū populārākajām apvienībām visā pasaulē. Vietnē „YouTube” bērni visbiežāk meklēja tās dziesmas „Beggin'”, „I Wanna Be Your Slave” un Eirovīzijas uzvarētāju „Zitti e Buoni”.

Citu interneta tendenču vidū ir svarīgi pieminēt jauno rotaļlietu „Simple Dimple” un „Pop It” eksplozīvo popularitāti. Tām bija veltīti mūzikas ieraksti, kas virusāli izplatījās „TikTok”, un ļoti daudz atsauksmju par rotaļlietām parādījās „YouTube”.

„Pētījums parāda, ka bērni nemēdz bieži mainīt intereses un turpina skatīties viena un tā paša veida saturu, taču mainās galvenie varoņi. Piemēram, itāļu rokeri „Måneskin” nomaina BTS, un spēle „Friday Night Funkin'” pārspēj „Among Us”. Turklāt skaitļi liecina, ka mūsdienu bērnus mūzika interesē vairāk nekā sports. Pat tādas pasaulsvarīgas sacensības, kādas bija „Euro 2020” un Tokijas olimpiskās spēles, nespēja piesaistīt viņu uzmanību,” komentē „Kaspersky” tīmekļa satura analīzes eksperte Anna Larkina.