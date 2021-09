Kā pasaudzēt bērna redzi? Acu ārste: "Pat sešgadniekiem jau bieži ir problēmas - viena actiņa redz labi, bet otra daudz sliktāk"

Tik vajadzīgās pārbaudes

Pie optometrista uz redzes pārbaudi nāk bērni no sešu gadu vecuma, bet vēl mazākiem – gada un trīs gadu vecumā – ir obligātas vizītes pie acu ārsta. “Taču, kad pārbaudām sešgadīgos un septiņgadīgos, redzam, ka ne visi agrāk ir apmeklējuši acu ārstu. Ieteiktu ģimenes ārstiem neaizmirst mazos bērnus nosūtīt uz šīm pārbaudēm. Ja tas nav darīts, pirmskolēniem bieži vien konstatējam jau ielaistas problēmas, piemēram, viena actiņa redz labi, bet otra daudz sliktāk. Atklājot agrāk, tas būtu daudz labāk ārstējams,” uzsver optometriste.

“Problēmas rada arī pārāk liela tuvuma slodze, kas tagad, protams, slikti ietekmē ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo redzi. Dzīvojam dzīvi tuvumā. Patiesībā bērna acīm tā ir dubultliela slodze, jo vēl jāņem vērā viņa fizioloģiskā attīstība. Un tas noved pie acs akomodācijas problēmas tuvumā, līdz ar to bērnam ir jāizraksta brilles, lai tuvumā acīm būtu vieglāk skatīties un netiktu pārpūlēti acs muskulīši.”

Kas ir tuvuma slodze?

“Tas var būt gan pārāk tuvs attālums, kurā skatāmies kaut ko tuvumā, gan, ja to darām pārāk ilgi. Lai vieglāk saprast, vienkārši tuvums skaitās viss, kas ir izstieptas rokas attālumā un tuvāk. Piemēram, šādā attālumā atradīsies dators. Otrs attālums ir pusrokas garumā, līdz elkonim. Šādā attālumā būtu veselīgi acīm turēt mobilo tālruni, lasīt grāmatu. Tātad datora ekrāns – rokas, pārējais – pusrokas attālumā. Vēlamais pavadītais laiks pie viedierīcēm ir atkarīgs no bērna vecuma posma, vidēji tās ir divas stundas dienā ar pauzēm. Diemžēl dzīvē bērni to neievēro, un tā tiešām ir liela problēma mūsdienās.”

Aiga Ozoliņa savā praksē arī novērojusi, ka daudziem bērniem ir stājas problēmas jeb šķības muguras. “Un tas nozīmē, ka, iekrītot ekrānos, bērni ilgstoši tur pavada laiku, tāpēc muskuļu problēmas attīstās jau visā ķermenī. Bērns ļoti ātri aizraujas ar informāciju, ko uzņem caur redzi, līdz ar to nepamana, ka varbūt viņam jau sāp kāds muskulītis, un turpina tāpat šķībi sēdēt. Savukārt tas veicina stājas problēmas.”

Pusaudžiem tāpat var būt nepieciešamas brilles, kas atvieglo skatīšanos tuvumā, vienlaikus ne mazums ir tādu, kuriem pasliktinās redze tālumā. “Un visas šīs problēmas ir saistītas ar palielinātu tuvuma slodzi redzei. Nereti pie vainas arī tas, ka sākumskolas vecumā viņam nav bijušas plusu (tuvuma) brillītes, kas atvieglotu acs muskulīšiem darbu.”

Zilās gaismas ietekme

No saules ultravioletā starojuma acis pasargājam ar saulesbrillēm, bet ne mazāk svarīgi ir pasargāt redzi no zilā starojuma, kas ir kopīgs visām viedierīcēm. Viens no variantiem, kā to izpētījuši optometrijas zinātnieki, – viedierīcē iestrādāt nakts režīmu, kas izstaroto gaismu padara siltāku, dzeltenīgāku un redzi saudzējošāku. Vecākiem būtu jāseko līdzi, lai mazi bērni viedās ierīces netur tuvu acīm un nelieto nekontrolēti ilgi.

“Bērniem acs vides ir caurspīdīgākas un jutīgākas pret gaismu, tāpat zilās gaismas daudzums līdz viņu tīklenei nonāk lielākā devā nekā pieaugušajiem. Tas pamazām var radīt acs tīklenes un citas izmaiņas,” brīdina optometriste. “Tiem skolēniem, kuriem nepieciešamas brilles, iesakām dzidrinātās lēcas ar speciālu zilā filtra pārklājumu. Arī hameleona tipa briļļu lēcas – nereti viņiem tādas pat ir vairāk nepieciešamas nekā pieaugušajiem, domājot par aizsardzību pret ultravioletajem stariem.”

Ievērībai

● Redzes pārbaudi pie optometrista nepieciešams atkārtot pēc gada.

● Ja skolēniem atkal būs jāmācās attālināti, atkārtota redzes pārbaude ieteicama jau pēc pusgada.

