Zane Milzarāja ar ģimeni 5 mēnešus nodzīvojusi Bali: "Katru rītu sāku, pierakstot to, par ko esmu pateicīga"

1. Meditācija. Tā patiešām var pacelt spārnos un ļauj nonākt “nulles punktā”, kur ir sajūta, ka dvēsele lido! Meditācija man ir palīdzējusi sakārtot domas, ikdienā saglabāt vairāk miera stresa situācijās un manifestēt vēlamo.

2. Šokolāde. Es dievinu kvalitatīvu melno šokolādi, ar riekstiem vai ogām. Laimes deva ir garantēta.

3. Izcils kapučīno. Kafija ir mans sajūtu dzēriens. Tā piešķir lielisku noskaņu rītam vai dienai. Perfekts kapučīno ar paštaisītu mandeļu pienu, jā, lūdzu!

4. Nusa Penida pludmales.Tā ir maza paradīzes sala Bali tuvumā ar klinšainām, balto smilšu un dzidri zila okeāna pielietām pludmalēm. Salas vidiene ir neticami zaļa un džungļaina, pilna mērkaķu un milzu tauriņu. Tā sajūta, redzot visas šīs krāsas un dabas skaistumu, ir mazliet sirreāla.

5. Filma The Beach. Iekārtoties mīkstā gultā, apkārt ir kaudze ar spilveniem un segām, un ieslēgt The Beach ar Leonardo Di Kaprio galvenajā lomā. Šī ir mana sajūtu filma. Varu to atkārtoti skatīties katru gadu no jauna.

6. Skonto dziesmas. Man patīk mūsdienu mūzika, bet nekas nevar aizvietot vecās, nostalģiskās un skaistās dziesmas, ko visbiežāk atskaņo radio Skonto. Tā sajūta, klausoties šādu mūziku, mani var momentāni uzlādēt un piepildīt ar laimes devu.

7. Seriāls Sex and The City. Līdzīgi, kā filma The Beach, arī šis sešu sezonu seriāls ir tas, kuru katru gadu varu skatīties no jauna. Man ir neaprakstāma bauda to skatīties, pat zinot visus dialogus no galvas. Turklāt ir interesanti pavērot, kā, mainoties manai dzīvei, mainās arī tas, ko vairāk ievēroju seriālā.

8. Joga. Es varu justies sagurusi, bez enerģijas, ar domu, ka neko negribas, bet saņemoties un “izjogojoties” saņemu tādu jaudu! Cenšos katru rītu jogot vismaz 10–20 minūtes. Šobrīd arī divas reizes nedēļā stundu jogoju ar treneri.

10. Bali sala. Es vēl nekad neesmu jutusies tik ļoti spārnos, kā dzīvojot Bali šos piecus mēnešus. Tā enerģija, cilvēki, daba, vulkāni, okeāns, viss, ko Bali piedāvā, ir tik maģiski! Mana kopējā dzīves aina ir krasi mainījusies, pateicoties tieši Bali.

11. Pateicība. Apzināties un būt pateicīgai par to, kas man jau ir. Tas dod tādu laimes izjūtu un pārpilnību! Atskatīties uz savu dzīvi un novērtēt to visu, kas ar mani ir noticis, kā mana dzīve ir mainījusies, kā es esmu mainījusies. Būt patiesi pateicīgai. Katru rītu sāku, pierakstot to, par ko esmu pateicīga.

12. Lidošana burtiski un mentāli mani ceļ spārnos. Es dievinu ceļojuma sajūtu, koferu krāmēšanu, ierašanos lidostā, pacelšanos gaisā. Kopš agra vecuma skatījos uz lidmašīnām un apbrīnoju tās, ar lielāko saviļņojumu devos uz lidostu – piedzīvojumā.

Saistītās ziņas Alise Kolosova krīzi pārlaiž, jogojot Bali Piecus gadus vecajai influencerei Dārtai Dejus Instagramā seko tūkstoši Influenceres noslēpumi - 27 gadus vecā Sofija atklāj, kā draugs miljonārs iemācījis viņai pelnīt lielu naudu