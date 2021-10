Slavenie vecāki un viņu bērni - modīgi kā ūdens lāses

Tāda ir kultūra

Mūziķes Cardi B mīlestība pret modi ir kaislīga, un to apliecina viņas Hermes Birkin somu kolekcija. Šo gēnu viņa cenšas nodot mantojumā divus gadus vecajai meitai Kalčerai Kiari. Mazulīte kopš piedzimšanas tiek ģērbta tikai luksusa zīmolu apģērbā no Fendi, Moschino, Gucci, Chanel, un, protams, arī viņai jau ir sava 10 000 dolāru vērtā Birkin soma.

“Mana meita jau piedzima bagāta un dzīvo citādāk, nekā esmu dzīvojusi es. Vēlos viņai iemācīt, ka finansiālā brīvība automātiski nenozīmē privilēģijas,” apgalvo māmiņa, kura darbos gan rīkojas pavisam citādi. Par Kalčeras Kiari izsmalcināto garderobi var pārliecināties ikviens viņas Instagram kontā @kulturekiari.

Mini Serena

Izcilā tenisiste Serēna Viljamsa ir māmiņa nu jau trīs gadus vecajai meitai Aleksai Olimpijai.

Salīdzinājumā ar citām modes dāmām viņas vecumā Aleksas Olimpijas stils ir pieticīgāks, taču “profesionālāks”, jo viņa ir jau paspējusi defilēt S by Serena modes skatē Ņujorkas modes nedēļā un pozēt Stuart Weitzman reklāmas kampaņā. “No rītiem viņa pati izvēlas, ko vilks mugurā,” stāsta Serēna. “Kad viņa mani ierauga tērpā, kas atgādina to, kas ir garderobē pašai, viņa steidzas pārģērbties, lai mēs izskatītos līdzīgi. Mums pat ir vienādas pidžamas.” Būt meitas autoritātei ir iepriecinoši, un šī ietekme esot abpusēja, jo Serēna apsver domu radīt modes līniju bērniem.

Brīvība būt

Aktrises Gabrielas Junionas un basketbolista Dveina Veida meitiņa Kavija Džeimsa pasaulē nāca 2018. gadā. Meitene tiek pucēta vecumam atbilstošā apģērbā, un Gabriela izklaides nolūkos cenšas pieskaņoties viņas tērpam. Protams, sociālajos tīklos ir grūti izpatikt auditorijai, kas, redzot bērnu sapostu no galvas līdz kājām Gucci, raksta absurdus komentārus, piemēram, par slikti ieveidotiem Kavijas Džeimsas matiem.

“Ar matiem viss ir kārtībā! Es neskrienu viņai visu laiku pakaļ, lai pārliecinātos, ka viņa izskatās perfekti. Nebūs ideālo fotogrāfiju! Vēlos, lai bērnam ir brīvība būt pašam. Mēs kā vecāki varam būt tikai piemērs mīlestībai, priekam, mieram, aizsardzībai un līdzjūtībai,” viņa teikusi.

Cēlais stils

Aktrise Eva Longorija ir viena no izklaides industrijas elegantākajām sievietēm, un viņas Instagram konts demonstrē privātus ikdienas mirkļus. Neatņemama to sastāvdaļa ir divus gadus vecais dēls Santjago Enrike, kurš reti piekrītot pārģērbšanās ballītēm un tāpēc pucēšanās priekus mamma izbauda, pieskaņojoties pati. Visbiežāk – ar vienādiem T krekliem, reklamējot sava brāļa uzņēmumu Ole You Boutique vai labdarības organizāciju Global Gift Foundation: “Kļūstot par māti, ir pastiprinājusies mana vēlme atbalstīt labdarību. Dēla dēļ uzskatu, ka mans pienākums ir padarīt šo pasauli labāku.”

Monohromā ģimenīte

Bez uzmanības nepaliek nekas, ko dara TV šovu zvaigzne uzņēmēja Kima Kardašjana. Viņas izaicinošais un vienlaikus minimālistiskais stils jau ir kļuvis ikonisks, un šim māmiņas stilam seko arī vecākā meita Norta (viņa ir arī Kimas zīmola SKIMS modele) un pārējie bērni – Seints, Čikāga, Psalms.

Zvaigzne apgalvo, ka bērniem ir individuāla gaume, un noliedz, ka censtos savu atvašu apģērbu savstarpēji saskaņot vai pielāgot savam tērpam: “Ja ir kādi svētki, cenšos saskaņot toņus, bet nekad ar to nepārspīlēju. Saintam patīk beisbola cepures un snīkeri, Nortai – kleitas uz lencītēm...” Lai cik dažāda būtu bērnu gaume, princešu kleitas šajā monohromi sportiskajā gaisotnē ir rets izņēmums.

Vienmēr kopā

TV šovu zvaigznes Hlojas Kardašjanas un viņas meitas Trū Instagram konti ir kā krāšņa modes skate ar saskaņotiem, super moderniem tērpiem – nešķirams duets. Protams, Hloja ir saņēmusi pārmetumus, ka 2018. gadā dzimusī meita tiek pozicionēta kā viņas aksesuārs.

“Vai jūs gribētu, lai kāds cits pieskata manu bērnu un es darbojos vienatnē? Esmu mamma un kopā ar savu meitu dzīvi svinēšu katru dienu. Mēs kopā radām maģiskas atmiņas,” viņa atbild saviem sekotājiem.

Nenormālā normālā dzīve

Jaunākā Kardašjanu-Dženeru klana ģimenes pārstāve Kailija savu trīs gadus veco meitu Stormi lolo kā princesi. Meitene jau tagad var lepoties ar savu luksusa modes zīmolu somiņu kolekciju.

Lai kā pasaule smīkņātu par to, ka bērnam tiek dots vairāk, nekā nepieciešams, šāda ir Dženeru ģimenes norma: “Protams, es domāju par to, kādas Stormi bildes publicēju internetā. Lai gan viņa vēl ir maza, es to daru, lai atgādinātu viņai, cik svētītas mēs esam un ka mūsu dzīvesveids nav normāls. Vienkārši tāda ir mūsu dzīve. Domāju, vēl jocīgāk būtu, ja es viņu nefotografētu un publiski aizklātu viņas seju un teiktu, lai neviens neskatās.”

Modes rituāls

Nav nekā tāda, kas mūziķei Bejonsei nebūtu pa spēkam – žilbinoša karjera mūzikā, modes līnija, laulība un trīs bērnu audzināšana... Vecākā meita, deviņus gadus vecā Blū Aivija seko mātes stila izjūtai un, kā apgalvo Bejonse, “ir individuāla kultūras ikona un mini stila zvaigzne”.

Pandēmijas laikā, kad doties vairs nav kurp, mode esot kļuvusi par visas ģimenes rotaļu: “Karantīnas laikā patvēros modē. Nedēļas nogalēs bērni pārģērbās manās drēbēs, paši veidojām cits citam apģērbu un fotografējāmies. Tas ir mūsu jaunais rituāls un veids, kā kopā pārdzīvot šo trako gadu. Arī jaunāko Ivy Park kolekciju iedvesmoja šī tradīcija, un es izvēlējos košas, drosmīgas krāsas, kas sniedz prieku un liek pasmaidīt.”

Princesīte

Modeles Krisijas Teigenas mazulīte Luna Simone var uzvilkt avokado kostīmiņu, bet viņas patiesā modes apsēstība ir princešu kleitas. Mīlestība pret šādiem sapņainiem tērpiem esot dzimusi viņas pirmajā Helovīna karnevālā 2016. gadā, kad tērpu plejādē bija gan hotdogs, gan banāns, gan Alise Brīnumzemē, gan Sarkangalvīte, gan Minnija Mausa. Vienalga, vai Luna spēlē pārģērbšanās spēles ar tēti mūziķi Džonu Ledžendu, vai rotaļājas ar mazo brāli Mailzu, viņa ir mirdzumu un tilla pavēlniece.

Britu roze

Modes dizainere Viktorija Bekhema pēc trim dēliem Bruklina, Romeo un Krūza paziņoja, ka cer – ceturtā būs meitiņa. Tā arī notika. Mazā Hārpere jau pirmajās dzīves nedēļās apmeklēja Ņujorkas modes nedēļas skates un tika ģērbta tikai vislabākajā un elegantākajā apģērbā.

“Vakar bijām uz Prada skati, un viņai patika. Tā it kā apstiprinātu: “Māmiņ, es esmu mājās,”” pirms trīs gadiem jūsmoja pēc pucēšanas noilgojusies mamma. Atšķirībā no citām slavenību meitām deviņus gadus vecās Hārperes stils visbiežāk ir atturīgs – lakoniskā britu aristokrātu stilā.

Miniatūrs sliktais zēns

Mūziķu Siaras un Future dēls Fjūčers Zahirs jau divu gadu vecumā kāpa uz mēles kā modelis, demonstrējot Gap Kids kolekciju. Nu zēnam ir seši gadi, un ikdienā viņa stils iemieso “sliktā zēna” tēlu – vintāžas krekli, aviator stila saulesbrilles un plēstās džinsa bikses.

Siara apgalvo, ka zēns jau 2–3 gadu vecumā skaidri zināja, kā vēlas ģērbties: “Vissmieklīgākais ir tas, ka viņam ir ļoti specifiskas idejas par to, ko viņš vēlas vilkt. Piemēram, garas, futbolista stila zeķes. Tad man nākas pierunāt, ka tāds viņš uz ielas iet nevar.”

Dokumentācija

Bomber jaka, plēstas super piegulošas džinsa bikses, melnā no galvas līdz kājām – šādi dumpinieciski stila elementi ir mūziķes Fērdžijas un aktiera Džošua Diamela dēla Aksela Džeka garderobē. Fērdžijas un Aksela stila izjūta ir ļoti saskanīga, un viņas Instagram konts ir gluži kā abu stila dienasgrāmata.

