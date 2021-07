Ādas jaunība bez injekcijām un sāpēm

Šobrīd mēs daudz dzirdam par hialuronskābes nozīmi skaistuma uzturēšanā un saglabāšanā. Kāda īsti loma ir hialuronskābei?

Hialuronskābe ir galvenā molekula, kas iesaistās ādas novecošanas procesā, respektīvi, tās trūkums paātrina novecošanas procesu un rada arvien izteiktākas klīniskās izpausmes. Hialuronskābes molekula ir iesaistīta ādas mitruma noturēšanā adā. Tā ietilpst ekstracelulārās matrices sastāva, kas kalpo kā ādas karkass (ovāls, turgors, elastība). Ar gadiem āda zaudē spēju sintezēt hialuronskābes molekulas, cik nepieciešams, un ir laiks to rezerves papildināt no ārpuses, it īpaši premenopauzālā vecumā vai jau menopauzes laikā. Tomēr būtiski identificēt arī citus riska faktorus, kad ādā var būt samazināts hialuronskābes daudzums. Tas ir UV starojums, piesārņots gaiss, sezonalitāte vai arī neveselīgs dzīvesveids, darbs pie datora, kad ādai ir nepieciešama papildu mitrināšana. Svarīgi ir laicīgi uzsākt papildu hialuronskābes uzņemšanu.

Kā jūs vērtējat neinvazīvo hialuronskābes preparātu efektivitāti, salīdzinot ar injekcijām, un vai tos var kombinēt?

Uzskatu, ka var kombinēt. Bet tas ir ļoti atkarīgs individuāli no situācijas. Piemēram, ja ir ļoti krasi izteikts ādas fotobojājums, sausums, nedzīva un pelēka āda, ir redzams sīks ādas mikroreljefa nelīdzenums (sietiņš), labāk vispirms uzsākt terapiju ar injekcijas metodi un tad turpināt ar mājas kopšanu un izmantot līdzekļus aplikācijas veidā.

Pastāstiet, lūdzu, sīkāk par FILLERINA produktu iedarbības principu!

Produkta nosaukums tika aizgūts no sejas ādas grumbu aizpildīšanas mehānisma (angl. filling), kas notiek ar galveno aktīvo vielu – hialuronskābi dažādās formās, kas aizpilda lielākas vai mazākas mīmikas un vecuma radītas grumbas. Līdzīgi kā aizpildīšana ar hialuronskābes procedūrām, ko veic kosmētiskajā medicīnā, FILLERINA galvenais uzdevums ir ļaut hialuronskābei iekļūt dziļajos ādas slāņos lielā daudzumā un, piesaistot ūdeni, aizpildīt visredzamākās, visdziļākās un visvairāk saplakušās ādas vietas (proti, noslīdējumus, grumbas un sīkos nelīdzenumus) un palielināt vaigu kaulu un lūpu apjomu.

FILLERINA sastāvā ir sešas dažādas hialuronskābes ar molekulāro masu. Kapēc?

Tās izmēri ir ļoti svarīgi: jo lielāka molekula, jo globālāks ir tās uzdevums – piedalīties imunitātes atbildes reakcijās, imūnsupresijas funkcijās, asinsvadu formēšanā utt.; jo sīkāka molekula, jo vairāk tā piedalās šūnu migrācijā un šūnu labsajūtā.

Vai var būt arī nevēlami blakusefekti, lietojot FILLERINA?

Izpētot sastāvu, sapratu, ka tas ir tīrs un skaidrs. Ja cilvēkam attīstās alerģiskā reakcija, apsārtums vai citas klīniskas nepanesamības izpausmes, jādomā, ka tā varētu būt individuāla reakcija uz kādu no papildu sastāvdaļām. Personīgi man tādas nebija.

Kāds ir rezultāts, ko varam sagaidīt pēc 14 dienu terapijas un cik ilgi iegūtais efekts saglabājas?

Efekts pēc 14 dienu aplikācijas ir tāds, ka āda kļūst līdzenāka, mikroreljefs ir gludāks, īpaši zonās ap acīm un kakla daļā. Āda ir starojošāka un dziļi mitrināta – kā es parasti saku, kvalitatīva, kopta āda. Efekts saglabājas ļoti individuāli un ir atkarīgs no cilvēka dzīvesveida.

Vai produktus iespējams lietot arī grūtniecības laikā?

Es neredzu nekādas kontrindikācijas lietot hialuronskābi saturošos produktus arī grūtniecības, laktācijas un pēcdzemdību periodā.

Cik, jūsuprāt, FILLERINA produkti ir piemēroti vīriešiem?

Vīriešiem pilnīgi noteikti ir piemēroti hialuronskābi saturošie līdzekļi. Vīriešiem īpaši patiks tas, ka šiem produktiem nav izteiktas smaržas, tiem ir konservatīvs iepakojums un, kas svarīgi, efektīvs sastāvs.

Par FILLERINA stāsta Jana Kozlova - Makeup māksliniece, Beauty Expert Award balvas ieguvēja.

“Esmu sajūsmā par Fillerina nakts krēmu! Varu teikt, ka šis ir vienīgais produkts, pēc kura redzēju rezultātu diezgan ātri – apmēram pēc 2-3 nedēļām. Sāku novērot, ka pazuda horizontālās krunkas pieres zonā. Bieži savām klientēm novēroju krunkas, kas parādījušās ādas atūdeņošanās dēļ. Šis krēms ir īstais, lai risinātu šo aktuālo problēmu. To varu ieteikt jebkuram ādas tipam, kas ir izslāpusi pēc mitruma. Pateicoties dažādā veida hialuronskābes molekulām, āda tiek reģenerēta un mitrināta dziļajos slāņos. Lietojot krēmu, redzu arī kā mainās ādas kvalitāte – tā kļūst tvirtāka, tā ir tādā kā tonusā. Iepriecināja tas, ka, izmantojot minimālu produkta daudzumu, tas sniedz efektu. Respektīvi, krēms pietiks ilgam laikam. Mani uzrunāja arī iepakojums – krēms ir iepildīts metāla tūbā, kas nodrošina produkta sastāvdaļu kvalitāti nemainīgu.”

