Latvijas kosmētikas leģenda jau kopš 1849. gada

AS “Dzintars” piedāvā iegādāties aktuālos produktus ķermeņa, sejas un matu kopšanai, dekoratīvo kosmētiku un parfimēriju sievietēm un vīriešiem:

*Saules līnija Jūrmala - Saules aizsargfiltru un antioksidantu kompleksa iedarbība nodrošina vidēju aizsardzības līmeni pret saules apdegumiem un ādas priekšlaicīgu novecošanas, kuru izraisa uztrēšanās saulē. Pantenols un alveja stimulē ādas atjaunošanās procesus. E vitamīns un smiltsērkšķa eļļa intensīvi bagātina ādu ar barojošām sastāvdaļām un mitrumu, saglabājot tās tvirtumu un elastību. Nesatur alergēnus.

* Future Formula SOS – dabīga ārstnieciskā kosmētika ir unikāls dabīgo sastāvdaļu patentēts komplekss jūsu ādas veselībai. Future Formula SOS līnijā ietilpst:

- Antiakne produktu komplekts, kas novērš piņņu un pūšu rašanos, ādas porās ievadot aktīvās vielas, kas nomāc kaitīgo mikrofloru. Komplektā ietilpst losjons dziļai sejas ādas tīrīšanai, intensīvs līdzeklis pret pinnēm un pūtēm uz tējas koka eļļas bāzes un sejas krēms ar reģenerējošu iedarbību, lai novērstu pēc aknes izraisītās sekas.

- Mīkstinošs balzams kāju pēdām, kas uzlabo mikrocirkulāciju un mazina iekaisumu, nodrošinot aktīvo sastāvdaļu iekļūšanu dziļajos ādas slāņos.

- Pret iekaisuma un pret sēnīšu aizsargsprejs kājām, kas satur īpašas vielas, Austrālijas tējas koka un melno ķimeņu eļļas, skudrskābi, ar augstu pretmikrobu aktivitāti pret sēnīšu infekcijām.

- “Future Formula SOS” universālais roku balzams 3R, kura lietošanas rezultātā tiek optimizēta ādas aizsargsistēmas darbība un atjaunota tās bojātā struktūra. Uzlabojas izskats, roku āda kļūst gluda, maiga, zīdaina un elastīga.

* SPA Premium produkti izgatavoti uz dabisku izejvielu bāzes, izmantojot jaunākās inovatīvās zināšanas un tehnoloģijas, kas paredzētas cilvēka skaistuma atjaunošanai un iedarbībai uz viņa maņu orgāniem – redzi, ožu, garšu, tausti. Visu sērijas produktu pamatā ir plašs klāsts dabisku augu izcelsmes ekstraktu, kas izgatavoti izmantojot pašas saudzīgākās tehnoloģijas, tā saglabājot augu vērtīgās īpašības.

Produkta sastāvā līdz 99% dabiskas izcelsmes izejvielu!

* Kvalitatīvi un inovatīvi produktu sērija Kredo Natur, kurā ietilpst produkti visai ģimenei – sejas, ķermeņa un matu kopšanai.

* Ekskluzīva hipoalerģiska Nature’s Recipe baltās šokolādes sērija, kas palīdzēs risināt alerģisku cilvēku problēmas. Šīs līnijas produkti aizkavē jaunu grumbu parādīšanos un ādas novecošanās procesus jebkurā vecumā. Turklāt tā īpaši piemērota jutīgas ādas efektīvai kopšanai. Visi līnijas produkti intensīvi baro, mitrina un paaugstina ādas tonusu, samazina un izlīdzina grumbiņas, kā arī aizkavē jaunu grumbu rašanos. Būtiskākā to priekšrocība – ļoti aktīvu dabiskas izcelsmes antioksidantu komplekss, kas dabiskā veidā aktivizē ādas pašatjaunošanās mehānismu, stimulē jauna kolagēna veidošanos un aizsargā to no sabrukšanas un bojājumiem.

* Mīloša mamma, bezrūpīga meitene vai izsmalcināta dāma. Viņa var būt, kas vien vēlas. Jaunie Dzintars Beautiful Lady aromāti izceļ sievietes mainīgo dabu, paspilgtinot viņas konkrētā brīža noskaņojumu.

Dzintars Beautiful Lady in Beige - Aromāta īpašniece atbilst smalkas un pārliecinātas sievietes tēlam, kura nes sevī prieku un optimismu. Viņa ir pārliecināta par sevi, bet iekšēji tik maiga un sievišķīga. Katrs viņas apskāviens rada laimi un iekšēju mieru. Viegls, gaišs un izsmalcināts sastāvs ar dominējošām ziedu notīm. Jaunā aromāta oriģinalitāte slēpjas koksnes un muskusa nelielā pieskārienā, bet ziedu notis (bergamote, persika ziedi, īrisi, jasmīns, ūdensroze, rozā roze) piešķir harmoniju un siltumu. Tajā jūtams jutekliskums, kā arī neuzkrītošas sandalkoka, ambras un muskusa atblāzmas.

Dzintars Beautiful Lady in Blue - Aromāts pasvītros gan lietišķa stila sievieti, gan meitenīgu būtni. Tas pamodina dziļas sajūtas un atmiņas, noliedzot visu saprotamo, pareizo, banālo. Jauneklīgs aromāts, kas pasvītro sievišķību, pārliecību un nebeidzamu brīvību. Neparastais augļu – pūdera sajaukums sāk sevi atklāt ar persika, apelsīna un balto frēziju notīm. Sākuma notis nomaina tuberoze, gardēnija un melone, kurai pievienots pavisam nedaudz pralinē. Aromāta odziņa ir vetīvers ar melno piparu notīm un muskusu, veidojot aromāta sirds notis. Tieši vetīvers rada jūras svaiguma maģiju. Ziedi, augļi un zāliena vēsums – šī apbrīnojamā kompozīcija rada mūžības sajūtu dabā un laika neesamību.

Ar plašāku pieejamo produktu klāstu var iepazīties šeit .

AS “Dzintars” aicina pievienoties www.e-dzintars.lv Facebook lapai, gūstot informāciju par preču cenu akcijām un aktivitātēm e-veikalā: www.e-dzintars.lv.

