Androgīnija visās jomās

Puišu grupas One Direction dziedātājs Harijs Stailzs androgīnā stila un drosmes dēļ ir daudz slavēts, bet pats to uzskata par normu un mūsdienu pasaules jauno, nepieciešamo iekārtu: “Ko vīrieši valkā, ko sievietes valkā – man tādi jautājumi neeksistē. Ne tikai modē, bet arī mūzikā un citos žanros šīs robežas jau sen ir saplūdušas.”

Transformāciju karaliene

Androgīnā stila vecmeistare, protams, ir unikālā aktrise Tilda Svintone, kura ne tikai modes izvēlē, bet arī kino lomās spēj transformēties par vīrieti. Dizaineru iedvesmas avotam Tildas minimālistiskajā un lakoniskajā garderobē uzvalki ir galvenie, bet dekoratīvā kosmētika – retums.

Modes fanāts

Aktieris Timotijs Šalamē nevalkā svārkus vai zeķubikses, tomēr viņš ir no tiem modes fanātiem, kurš savā stilā pieprot smalki iepludināt ar sievietēm asociētus izstrādājumus, krāsas un detaļas. Un to visu – bez profesionāla stilista palīdzības: “Mode ir aizraujoša, esmu tās fans. Nevēlos strādāt ar stilistiem, pats sekoju tādu dizaineru kā Rafa Simonsa, Haidera Akermana un Endija Slimāna daiļradei, šie čaļi ir rokzvaigznes!”

Subjektīvais dzimums

Aktieris, mūziķis Džareds Leto ir neapšaubāmi talantīgs. Garie mati, zilās acis un pievilcīgā, nedaudz sievišķīgā seja ir bijis iemesls viņa tik dažādajām, arī sieviešu, aktierlomām. Arī ikdienā viņš neslēpj savu maigo pusi (apgalvojot, ka vīrišķības definīcija ir “absolūti subjektīva”), lakojot nagus, lietojot skropstu tušu un mugurā velkot tērpus, kas rotāti ar fliteriem un strausa spalvām.

Neskaidras atbildes

Laura Pergolici ir ar pseidonīmu LP atpazīstamā mūziķe. Viņa kļuva slavena ar singlu Lost on You, kas lika minēt, vai dziesmas izpildītājs ir vīrietis vai sieviete, un pēc videoklipa iznākšanas tāpat atbilde nebija precīza. Zema balss, asas sejas kontūras, puicisks augums, viļņoti mati un vīriešu apģērbs ir padarījis viņu par vienu no androgīnākajām slavenībām.

Puišelis – supermodele

Neraugoties uz Karas Delaviņjas seksapīlas supermodeles statusu, ikdienā viņu var sajaukt ar vienkāršu puišeli. Kāra dod priekšroku maksimāli vienkāršam apģērbam sportiskā vai roķīgā stilā (bez jebkādām sievišķīgām detaļām un akcentiem), bet svētkos – uzvalkiem (pat uz princeses Eiženijas kāzām Vindzoras pilī viņa bija uzvilkusi fraku un cilindru!).

Beidzot pati

Aktrise Kristena Stjuarte jau sen ir atzinusies, ka meitenīgos tērpos un augstos papēžos jūtas nekomfortabli, bet tikai tagad stilisti viņu ir sadzirdējuši un pat uz sarkanā paklāja pasākumiem sākuši ģērbt vīrišķīga stila kostīmos. Arī ārpus saviesīgiem pasākumiem Stjuarte jau sen nav valkājusi kleitas vai svārkus, viņas arsenālā ir tikai džinsi, T krekli, ādas jakas, kedas un beisbola cepures.

Maģiskā garderobe

Basketbolista Maģiskā Džonsona jaunākais dēls Ērvins Džonsons sabiedrības uzmanību sev nepievērsa, līdz publiski neparādījās notievējis un tērpos, ko apskaustu ikviena lielākā modes dāma. Caurspīdīgi sietiņa audumi, mežģīnes, augsti papēži, luksusa modes namu somiņas – viņa bezgalīgajā garderobē ir visas aktuālākās modes tendences.

