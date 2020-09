6 ilgstošu attiecību noslēpumi: kā saglabāt jūtas, kuras mainās

Tā saucamās rozā brilles un tauriņi vēderā ir tikai uz īsu brīdi, ne visu laiku. Taču tas nenozīmē, ka jūtas pret partneri ir pagaisušas, tās vienkārši mainās. Psihologi skaidro, ka domāt, ka iemīlēšanās sajūta būs ilgstoši, ir maldīgi. Tā ilgst no dažiem mēnešiem līdz gadam, taču tālāk to nomaina cita, pat stiprāka pieķeršanās fāze.

Iemīlēšanās fāze sāk pāriet, kad jau esam sapratuši, ka arī mūsu partnerim ir trūkumi, nepilnības un pašās attiecībās radušies pirmie šķēršļi. Var gadīties, ka partneris vairs nevēlas klausīties tavos privātajos pārdzīvojumos vai vakaru pastaigu vietā izvēlas skatīties TV. Saproti, ka tas ir tikai dabiski, rozā briļļu periods beidzas visās attiecībās, taču tad ir jāpieliek darbs, lai neatsvešinātos vai nepiedzīvotu attiecību rutīnu.

Smejaties kopā

Spēja pasmieties vienam par otru ir patiesa attiecību vitalitātes pazīme. Ir svarīgi, lai pāris varētu dalīties priekā un piedzīvot jaukus mirkļus kopā. Humora izjūta palīdz izlīdzināt konfliktus, nesaprašanos vai pārpratumus, pirms tie kļūst par nopietnu strīdu. Spēja pasmieties par saviem trūkumiem un partnera īpatnībām var mazināt konfliktus un ienest attiecībās vieglumu.

Esiet atvērti jaunai pieredzei

Kad attiecības nostabilizējas, pāri bieži saprot, ka tajās jārēķinās ar sava partnera hobijiem, paradumiem un izpratni par atpūtu. Lai noturētu ilgstošas attiecības, noteikti ir jāņem vērā otra cilvēka vēlmes un vajadzības, plānojot brīvā laika aktivitātes. Ja tev gribas skaļas ballītes, bet otram nē, tas noteikti var radīt daudz konfliktu. Jāmācās pielāgoties otra vēlmēm un nekādā gadījumā nevajadzētu cita cilvēka vēlmes ierobežot. Ja viņš grib makšķerēt, tad ļauj to darīt. Taču ieplānojat arī kādu nedēļas nogali, kurā apmeklējat kino vai veikalus, ja tas ir tas, ko gribas tev. Un galu galā, nečīksti, ka viņš tik bieži brauc makšķerēt, vienu reizi taču vari aizbraukt viņam līdzi!

Parādiet savu mīlestību

Mīlestība nepastāv, ja par to aizmirst. Sakot “es tevi mīlu”, ir daudz maznozīmīgāk, nekā ja spēj savas jūtas izrādīt. Ar prieku satieciet viens otru, atvēliet laiku tikai kvalitatīvai sarunai un spontāni apskaujiet viens otru. Mēs dzīvojam aizņemtā laikā, kad bieži vien pāri satiekas tikai darba dienu vakaros, un arī tad pavada laiku pie TV vai viedierīču ekrāniem, nevis skatoties viens otram acīs. Atrodiet laiku viens otram!

Nepazaudē pats sevi

Bieži vien attiecībās novērojams, ka kāds no partneriem sevi tajās pazaudē. Esot attiecībās mēs bieži vien vēlamies to, lai mūsu partneris būtu laimīgs un apmierināts. Diemžēl, tas bieži vien nāk komplektā ar to, ka pazaudējam saikni ar savām vajadzībām un vēlmēm. Daudz labāks variants ir būt sev pašam, novērtēt otru cilvēku kā individuālu un unikālu būtni un kopā darīt lietas, kas patīk abiem.

Uzklausi kritiku

Bieži vien cilvēki, esot attiecībās, ieņem pozu – es labais, bet tas otrs – sliktais. Tā gluži nav. Vai arī ir, bet tad ņem vērā, ka tā domā abas puses... Mums jāmāk ne tikai nosodīt otru, bet arī uzklausīt un ar izpratni saņemt kritiku. Bieži vien pirmā reakcija ir aizsardzība, kas sākas ar vārdiem “a tu toreiz...”. Tas ir lieki, jo abi esat tikai cilvēki un abiem jums kaut kas nepatīk otrā. Ja tavs partneris korekti un objektīvi izsaka savas sajūtas, domas par tevi- uzklausi viņu. Mēģini saprast, kā tu varēji viņu aizvainot vai, kas viņam nepatīk. Ja spēsi būt atvērts kritikai, tad attiecības tikai no tā iegūs.

Esi dāsns

Dāsnums nenozīmē dāvanas, rotaslietas vai dārgus ceļojumus. Dāsnums attiecībās nozīmē arī pietaupītu konfektīti vai bez prasīšanas nomainītas auto vasaras riepas. Attiecībās ir svarīgi nesacensties, necenšoties pārspēt vienam otru. Tāpat vajadzētu otram sagādāt prieku, neko negaidot pretī. Un vēl svarīgi- prast pieņemt dāvanas. Jo nekas cits tā nenosit vēlmi otru iepriecināt, kā “nevajadzēja jau tērēties, kāpēc tu pirki, man jau nevajag...” teksti.

