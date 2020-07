"Visu parāda fakti" - Gundega Skudriņa izraisa jandāliņu, dusmojoties, ka konkurenti kopē viņas idejas

"Es mācos emocionāli pa tukšo neklaigāt. Visu parāda fakti. Un oficiāli dokumenti, kas tiks adresēti “Radošā apvienība Šarmants”. Latvijā idejas netiek aizsargātas, bet intelektuālā īpašuma pārkāpumi uzraudzīti gan. Un labi, ka tā! Ļoti mīlu un cienu skaisto Kurzemes pilsētu, tāpēc uzskatu, ka Liepāja pelnījusi savu oriģinālstāstu, ne pakaļdarinājumus. Iestājos par cieņpilnām un koleģiālām attiecībām attiecīgajās nozarēs.

Ilustrācijai pievienoju fotogrāfijas no “Skudras Metropole” (foto labajā pusē) jau īstenotajiem konceptiem un to pakaļdarinājumus (kreisajā pusē),” soctīklā Facebook sašutumu pauž Gundega Skudriņa, kas aprakstu pierāda ar izteiksmīgu bilžu kolāžu.

Foto labajā pusē - "Skudras Metropoles" jau īstenotais koncepts. Foto kreisajā pusē - konkurentu risinājums, ko Skudriņa redz kā pakaļdarinājumu. (Foto: https://www.facebook.com/gundega.skudrina)

Pasākumu organizatores draugi un sekotāji komentāros aktīvi atbalsta Gundegu un pauž nosodījumu nekaunīgajiem špikotājiem, taču ir arī tādi ieraksti, kas aicina samierināties ar to, ka dažādu dekoru idejas var iešauties prātā ne tikai viņai vien. “Tas ir tipisks stāsts par produkta vai pakalpojuma pionieriem un pakaļdarinātājiem. Nozares pionieri var nosmelt krējumu tikai procesā sākumā. Vēlāk uzrodas konkurenti un nodzen cenu lejā. Ar to ir bezjēdzīgi cīnīties, tā notiek visur. Tas var darīt - ir turpināt inovēt un turpināt smelt krējumu ar kārtējo inovāciju. Pakaļdarinātāji to parasti nespēj,” Gundegu mierina kāds komentētājs.

“Esmu par intelektuālā īpašuma aizsardzību, tomēr man ir jautājums. Vai savos pasākumos neviens vairs nevarēs izmantot iekarinātas glāzes, konservus, smiltis, spoguļus un gaismiņas kā zvaigžņu elementu, jo to kāds ir lietojis? Esmu par oriģinalitāti, bet man šķiet, ka tur ir daudz citi apstākļi - kāds ir budžets, pasūtītāja vēlmes un uzstādījums. Kā arī jāskatās pasākuma virzība kopumā, ne tikai detaļas. Luminiscējoši rakstāmie, dzērieni šotiņos un ēdami akmeņi taču nav jūsu komandas izgudrojums. Pluss, manuprāt, tas ir lieliski, ka Tu ar komandu esat Latvijā likuši domāt savādāk par pasākumiem un uzdrošināties gan viesiem, gan pasūtītājiem. Veiksmi cīņā!” vēstīts kādā komentārā.

Starp nievām un uzmundrinājumiem Skudriņas konceptu unikalitātei ar pretējās puses viedokli klajā nācis, kā noprotams, radošās apvienības “Šarmants” pārstāvis Ritvars Embrekts, kurš atvainojas un pauž nožēlu par it kā neapzināto Gundegas aizskaršanu, sarīkojot pārsteidzoši līdzīgo pasākumu. “Gundega un visa “Skudras metropoles” komanda, mēs, radošā apvienība Šarmants, augstu vērtējam Jūs kā nozares profesionāli un nekādā ziņā neesam vēlējušies ne kopēt, ne zagt Jūsu idejas. Atvainojamies, ja jebkādā veidā esam Jūs aizskāruši, izvēloties, iespējams, līdzīgu pasniegšanas stilu. Jā, izņemot bildes no konteksta un saliekot kopā, izskatās trakoti! Jūs esat pirmie vakariņu performanču aizsācēji Latvijā, tas tiesa. Man gan nav bijis gods Jūsu vakariņās viesoties, tādēļ būs grūti salīdzināt.

Tomēr visas šī savādās, šobrīd esošās situācijas pasaulē dēļ un arī fakta, ka bija nedaudz vairāk brīva laika, nolēmām izkāpt no mūsu ierastā ampluā, piedāvājot liepājniekiem un pilsētas viesiem ko jaunu. Šajā gadījumā garšu performances formātu, kuram līdzīgi kā korporatīvam pasākumam, droši vien nākotnē būs pastāvēt! Runājot par koncepciju, pasākumā esam likuši uzsvaru uz stāstu, kas ir Maijas Kalniņas radīts oriģināldarbs, kur Liepājas laiks stāsta par savu pilsētu un atklāj viesiem pilsētai raksturīgās vērtības un atmosfēru! Nu neiztikt bez smiltīm, jūras viļņiem uz šķīvja (3 pavāru ideja).

Dekorācijas, spoguļi, projekcijas, ar kurām pasākumos strādājam jau sen, ir tikai pāris no elementiem, kas palīdz sajust un sadzirdēt tā būtību. Nejauši “Promo” pamanīta desertu kārba konserva izskatā, šķita, kā vienreizējs papildinājums stāstam par Liepājas jūru, ostu un sapņiem, kas aizceļo tālu! Un te varu dot godavārdu, absolūta sakritība! Riteni vai espresso šotu jau divreiz arī neizgudrosi! Vēlreiz - lūdzu, piedod, ja fotogrāfijas maldīgi likušas domāt par tukšu "copy paste".

Gaidīsim Jūs uz mūsu vakariņām redānā, lai pierādītu un parādītu, ka mūsu koncepts ir citādāks. P.S. Lai izvairītos no pārākās salīdzināšanas, jau šobrīd domājam, kuras ir tās detaļas, ko updeitot, ko pamainīt! Paldies par sapratni, Jūsu nozares brālis no Liepājas!” rakstiski atvainojas Ritvars.

“Vienmēr priecājos skatīties jūsu veikumus, tie ir brīnišķīgi un pat izbrīnījos, ka Latvijā arī kas tāds notiek... bet pasaules tirgos ir jau pastāvīgie šāda tipa restorāni, kā arī dizaineri-performatori vāc brīvprātīgos un par darba apmaiņu apmāca ar šo mākslu....

Tā kā, ja būs pieprasījums, tad daudz kas tiks atdarināts tik savādākā interpretācijā... ar to ir jāsamierinās, ja savas idejas izliekam publiskajā tīmeklī.

Un vēl kas ir interesanti, ka vienas un tās pašas idejas rodas daudziem cilvēkiem, tik kurš pirmais to realizēs? Saku to no pieredzes,” cita starpā raksta kāda sieviete. Taču viņas viedoklim pieķērās kāds cits prātotājs, kurš spēra vaļā, ka pati Gundega Skudriņa nemaz nav tik oriģināla, par kādu sevi taisa. “Tas pats spoguļnamiņš arī ir nošpikots no igauņiem, šveiciešiem, bet pasniedz kā pasaulē vienīgo...ai, ai, ai...un neviens tak neteica, neaizrādīja un brēku necēla...” par Skudriņas šīs vasaras dižo veikumu – spoguļnamiņu virs Amatas upes norāda komentētājs Jānis. “Lūdzu konkrētu piemēru!! Virs upes, spoguļnamiņš, kurš kustas.

Nekur nav teikts, ka pasaulē nav spoguļnamiņu. Bet konkrētais gadījums ir vienīgais. Esam lūdzu korekti. Jūs nelasāt, kas rakstīts. Un neredzat, ka jūsu sūtītajā bildē namiņš ir kokos.

Cits koncepts, dizains un funkcijas,” cērt pretī Gundega Skudriņa.

Sarakstē iesaistījies arī uzņēmēja Gunāra Ķirsona znots Oskars Slavinskis, kurš pabijis konkrētajā Liepājas pasākumā, kura rīkotājiem ideju kopēšanu pārmet Gundega. “Esmu bijis dažādos koncepta pasākumos, un arī šajās vakariņās piedalījos. Ir diezgan dīvaini, ka ir sacelta tāda ažiotāža par konceptu. Katram no šiem pasākumiem ir konkrēts vēstījums, un tas ir unikāls, kas padara tos īpašus. Pasākumam – “Izjūti Liepājas Garšu” arī bija savs vēstījums, kas, manuprāt, bija radīts un veidots speciāli šim konceptam. Ja runa ir par projekcijām, glāzēm, lampām, spoguļiem, sausajiem lediem un dekorācijām, tad +- visiem koncepta pasākumiem ir savas līdzības. Pirms pieciem gadiem apmeklēju koncepta pasākumu – “Vakariņas Palmās”, iespējams vienu no pirmajiem šāda tipa konceptpasākumiem mūsu platuma grādos, un jau tur tika izmantoti augstāk fotogrāfijās minētie piemēri, bet vēstījums apmeklētājam bija pilnīgi cits,” viedokli pauž mākslinieces un dizaineres Evijas Ķirsones vīrs.

