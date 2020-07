Latvijā arvien biežāk bērniem diagnosticē autismu; finansējuma terapijai nepietiek

1285 bērniem bija diagnosticēts bērnības autisms vai atipisks autisms, kas ir par 22% vairāk kā 2018.gadā, 97 bērniem bija diagnosticēts Aspergera sindroms, savukārt 987 bērniem tika noteikti jaukti specifiski attīstības traucējumi.

Visstraujāk ir pieaudzis bērnu ar AST vai ar aizdomām par autismu skaits vecumā grupā no 11-18 gadiem, tātad pusaudžu vecumā. Ja 2018.gadā tie bija 433 pusaudži, tad 2019.gadā jau 503 jaunieši ar diagnozi bērnības autisms, atipisks autisms, Aspergera sindroms un jaukti specifiski attīstības traucējumi. Kopskaitā vissvairāk bērni ar AST vai ar aizdomām par autismu ir vecumā no 4 līdz 7 gadiem - tie ir 1022 bērni, kas ir par 12% vairāk kā 2018.gadā. Taču 2019.gadā pieaugums ir novērojams visās vecuma grupās, arī vecumā no 0 - 3 gadiem, kad agrīnā intervence ir ļoti svarīga- kopā tie ir 366 bērni ar AST, Aspergera sindromu vai ar aizdomām par autismu, kas ir par 6% vairāk kā 2018.gadā.

2019.gadā Bērnu slimnīcas fonds nodrošināja atbalstu 191 bērnam ar AST vairāk nekā 234 000 eiro apmērā, sedzot izdevumus par ABA terapiju, logopēda nodarbībām, ADOS testu, apmācībām vecākiem. Salīdzinot ar 2018.gadu, kad Fonds atbalstu sniedza 105 bērniem, pieprasījums pēc palīdzības ir teju dubultojies, un gandrīz katru dienu bērnu vecāki vēršas fondā pēc atbalsta. Tāpēc kopā ar nozares speciālistiem tika pieņemts lēmums prioritāri palīdzēt bērniem līdz 7 gadu vecumam, nodrošinot agrīno intervenci, kas ir ļoti efektīva, taču palīdzība un terapija bērniem akūti nepieciešama arī pēc 7 gadu vecuma. Vidēji vienam bērnam izmaksas gadā ir 2500 eiro, taču nepieciešamais finansējums var ļoti atšķirties, ņemot vērā katra bērna individuālās grūtības.

“Šobrīd Bērnu slimnīcas fondā palīdzību gaida 71 bērns, savukārt atbalstu jau esam apstiprinājuši un sniedzam 206 bērniem vairāk nekā 250 tūkstošu eiro apmērā. Šiem bērniem ziedotāju atbalsts praktiski ir vienīgā iespēja saņemt atbilstošu, speciālistu rekomendētu un pierādījumos balstītu palīdzību, jo visbiežāk terapija ir par maksu, tātad nav valsts apmaksāta. Ikdienā redzam, cik labus rezultātus bērnam var sniegt ABA un citas terapijas, tāpēc nepieciešamība ne tikai pēc valsts apmaksāta, bet arī organizēta pakalpojuma ir ļoti liela.

Bērnu vecākiem katru gadu ir jāgaida labdarības kampaņu rezultāti, lai saprastu, vai bērns varēs turpināt terapiju, kas ir sniegusi labus rezultātus. Šī situācija nav normāla, jo nenodrošina sistemātisku, tātad arī pēctecīgu palīdzību bērnam. Cilvēki ir ļoti atsaucīgi un gatavi atbalstīt bērnu veselību ar lietām, kas nav valsts apmaksātas, taču nevar būt tā, ka valsts vienai pacientu grupai nenodrošina pat pamata veselības vajadzības. Tāpēc priecājos par uzsāktajām sarunām gan ar Veselības ministriju, gan Labklājības ministriju, par izrādīto interesi, un ļoti ceru, ka šīs sarunas par pakalpojuma veidošanu bērniem ar AST sniegs rezultātus jau tuvākajā laikā”, situāciju komentēja Bērnu slimnīca fonda vadītāja Liene Dambiņa.

Tikmēr Bērnu slimnīcas fonds turpina labdarības akciju “Es apņemos”, lai palīdzēt 40 bērniem ar AST nodrošināt agrīno intervenci! Ikviens ir aicināts ziedot un ERAB kopienas iniciatīvas ietvaros privātpersonu ziedojums tiks dubultots! Ziedot var Bērnu slimnīcas fonda mājas lapā, Ziedot.lv mājas lapā, kā arī izmantojot Mobilly kontu.

