Valsts prezidenta kundze norāda, ka krīzes laikā sievietes pirmās zaudē darbu

Levite atzīmēja, ka pašlaik mēs dzīvojam "izteikti interesantos laikos" - Covid-19 pandēmijas ierobežojumos. "Mēs ievērojam sociālo distancēšanos, nēsājam sejas maskas, strādājam attālināti, mācāmies mājas režīmā, katru rītu lasām, cik cilvēku saslimuši, cik izveseļojušies un cik pat ir miruši. Katrai krīzei beidzoties, ir daži krīzes ieguvēji, bet ir daudzi jo daudzi krīzes zaudētāji," sacīja Levite.

Viņa pieminēja veselības un sociālās aprūpes nozares darbinieces, kuras Covid-19 pandēmijas laikā strādāja līdz fiziskai un garīgai izdegšanai, apkalpojošās sfēras darbinieces, kuru darbavietas, piemēram, restorāni, frizētavas, peldētavas, tika slēgtas, izglītības un kultūras sektora darbinieces, kurām tika atcelti visi publiskie sarīkojumi.

Prezidenta dzīvesbiedre uzsvēra, ka pārskats nav pilnīgs, bet minētajiem piemēriem kopīgs esot tas, ka šie darbinieki pārsvarā ir sievietes ar zemāku atalgojumu nekā pārējie darba ņēmēji caurmērā, un minētajās darba jomās reti var strādāt attālināti, kas varētu būt nākotnes darba modelis arī "miera laikos".

Viņa norādīja, ka krīzes sekas ir ekonomiski un sabiedriski smagas, bet vienlaikus ar bailēm par veselību un finansiālo izdzīvošanu pandēmijas laikā, ir pieaugusi vardarbība pret sievietēm un meitenēm.

Viņas ieskatā pēc jebkuras krīzes ir jāizdara pareizie secinājumi un attiecīgi jārīkojas nākotnē. Meitenēm un sievietēm laba izglītība var attīstīties par dzīves apdrošinājumu. Viņām jāorientējas uz labāk atalgotām profesijām, kas ar šodienas pieredzi tomēr nozīmē samērā drošu darba piedāvājumu arī nākotnē, skaidroja Levite.

"STEM priekšmeti un IT nozare, ko nākamajai meiteņu paaudzei mūsu šodienas paneļos prezentēs, pieder pie labākajiem piedāvājumiem. Ar iniciatīvu popularizēt IT nozari jūs vienlaikus arī palīdzat sievietes un meitenes pasargāt no vardarbības ģimenē," tādu viedokli pauda Valsts prezidenta kundze.

Viņa norādīja, ka sociālos pētījumos ir pierādīts, ka dažāda lieluma uzņēmumu priekšnieki kā savus pēcnācējus, apzināti vai neapzināti, izvēlas sev pašiem līdzīgus cilvēkus ar līdzīgu ģimenes fonu un izglītību, līdzīgām vērtībām. Beigu beigās dod priekšroku arī savam dzimumam. Tradīciju pilnos vīriešu klubos gados jauni biedriem var atrast profesionālos kontaktus. Levites ieskatā, šīs tradīcijas pietrūkst nesen dibinātajiem sieviešu tīklojumiem.

"Bieži arī pietrūkst gados vecākas un ar pieredzi bagātas līderes, kurām mūža garumā profesionālajā dzīvē ir izveidojušies plaši un profesionālai izaugsmei izšķiroši kontakti. Bez šīm līderēm sieviešu tīklojumi apstājas pašpalīdzības atbalsta grupiņu līmenī," pauda Valsts prezidenta dzīvesbiedre.

"Skolēni, vienalga meitenes vai zēni, ar izciliem rezultātiem dabaszinātnes priekšmetos droši atradīs savu ceļu. Turpretim meitenes ar labiem vai arī viduvējiem rezultātiem pārmērīgi šaubīsies par savām spējām, tādēļ bieži neuzsāks STEM studijas," norādīja Levite, akcentējot, ka tikmēr zēni ar tādiem pašiem viduvējiem rezultātiem nešaubīsies un bez vilcināšanās uzsāks studēt STEM priekšmetus.