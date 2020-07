Fitnesa trenere Agnese Grauduma atklāj savas veselīgās receptes: "Man patīk uz ēdienu skatīties pozitīvi"

Ēst gatavošana un veselīgu recepšu radīšana šajā dzīves posmā ir viena no Agneses mīļākajām nodarbēm, kaut bija laiks, kad viņa no darbošanās virtuvē centās izvairīties un pēc pārtikas uz veikalu devās tikai tad, kad ledusskapis bija pavisam tukšs.



Ikdienā Agnese veido veselīga dzīvesveida plānu sievietēm, kuras vēlas iegūt savu sapņu figūru, iekļaujot tajā fiziskās aktivitātes un ēdienu receptes. “Ēdiena baudīšanu uzskatu par vienu no dzīves neatņemamām sastāvdaļām,” saka figūrai nekaitīgo recepšu radītāja. Viņa atzīstas, ka ir gardēde un ar savām ēdienu receptēm cenšas pierādīt, ka veselīgs ēdiens ir garšīgs.

Kaut gan bija laiks, kad Agnesei ļoti nepatika darboties virtuvē un viņa bieži ēda ārpus mājas. Attieksme pret gatavošanu mainījās līdz ar pievēršanos veselīgam dzīvesveidam: “Man radās mērķis būt veselīgai un uzturēt augumu sievišķīgi tonizētā formā, jo vienā brīdī sapratu, ka nevēlos būt vienkārši tieva.

Vēlējos izskatīties un justies labi, tieši tāpēc izlēmu pievērsties dzīvesveidam, kas sevī iekļauj gan sabalansētu uzturu un regulāras, bet nepārspīlētas fiziskās aktivitātes, gan kādu našķīti un glāzi vīna.”

Nu jau vairākus gadus ievērojot šādu dzīvesveidu, Agnese var salīdzināt, kāda ir atšķirība, starp tievu sievieti, kura sevi ir nomocījusi ar diētām, un veselīgu, dzīvespriecīgu sievieti, kura ir aktīva un ikdienā ēd sabalansēti. Pieņemot lēmumu par veselīgu ēšanu, Agnesei radās nepieciešamība apgūt pavārmākslas prasmes, un viņa to darīja lēnām un soli pa solim. Laikam ejot un arvien vairāk darbojoties virtuvē, fitnesa trenere saprata, ka recepšu sastādīšana un ēdiena gatavošana ir ļoti sievišķīga, interesanta nodarbe, kas nu jau ir kļuvusi par viņas sirdslietu un lielo aizraušanos.

Agnesei patīk viegli pagatavojamas maltītes, kas neprasa daudz laika un lielas pūles. “Tas, lai paliek meistarīgu pavāru ziņā. Sarežģīti pagatavotu ēdienu atļaujos izbaudīt īpašos brīžos kādā restorānā,” pasmaida Agnese. Ar savām veselīgajām maltītēm viņa cenšas lauzt stereotipus, ka, lai notievētu vai uzturētu sevi formā, ir jāēd tikai tvaicēti brokoļi un vista. Pati vairs neatceras, kad pēdējo reizi būtu ko tādu ēdusi, jo pliekani, bezgaršīgi un sausi ēdieni, bez izteiktas garšas, Agnesei nepavisam negaršo. Arī ceptus tomātus un veselīgo anīsu un lakricu viņa nav iecienījusi.

“Man ļoti patīk baudīt dažādu valstu nacionālos ēdienus, tāpēc mēģinu tos pagatavot savās figūrai draudzīgajās ēdienu variācijās. Esmu liela gaļas, jūras velšu, suši, pastu, picu, salātu, pankūku, augļu un daudzu citu ēdienu cienītāja. Pēdējā laikā labprāt baudu arī maltītes no veģetārās virtuves, piemēram, interesanti pagatavotus dārzeņus, pākšaugus un tofu sieru,” stāsta Agnese.

Lai arī viņa ir sāļo ēdienu cienītāja, daudz nākas gatavot tieši saldos ēdienus, jo arī tie tiek iekļauti viņas sastādītajās ēdienkartēs, un Agnese zina, ka saldummīļu netrūkst, tāpēc rada arī šādas receptes. Tās bieži gūst atzinību, un gatavot veselīgus desertus, kūkas, plātsmaizes viņai ļoti patīk. Ja vien ir laiks, Agnese labprāt ēdienu arī skaisti noformē, jo, viņasprāt, vizuāli pievilcīgs ēdiens ir daudz garšīgāks, tomēr ikdienā bieži vien tas nav iespējams. “Ja diena paiet skriešanā un ir jāizvēlas – noformējums vai saturs, tad prioritāte, manuprāt, ir saturam un garšai,” viņa saka.

Ēdienkarti Agnese sev nesastāda, jo gūtā pieredze ļauj maltīti izvēlēties spontāni, bez īpašas plānošanas. Viņa koncentrējas uz uzturvielu balansu un dienas laikā ēdienreizes pakārto citu citai. “Liela kļūda, ko sievietes pieļauj, – par daudz koncentrējas uz to, ko nedrīkst ēst, taču man patīk uz ēdienu skatīties pozitīvi – ko es šodien varu apēst tādu, lai justos enerģijas pilna un veselīga? Veselīgs cilvēks vienmēr būs vitāls un pievilcīgs, bieži vien pat neskatoties uz cipariem, ko rāda svari,” pārdomās dalās Agnese.

Tajā pašā laikā viņa neatbalsta to, ka cilvēki lepojas ar savu lieko svaru, kuru ar lepnumu nes un skandina: “Dzīvojam vienreiz, ko gribu, to ēdu!” Agnesei ir žēl, ka daudzi neapzinās, ka šāda attieksme straujiem soļiem var novest līdz cukura diabētam, sirds un asinsvadu kaitēm, kā arī muguras, ceļu un locītavu sāpēm un citām problēmām. Tāpat viņa ir ekstrēmas tievēšanas un striktas diētas pretiniece: “Esmu sev cieši apsolījusi, ka nekad vairs nepievērsīšos fitnesa sausināšanās metodēm (īpaša diēta, kad ēd tikai noteiktus produktus un ļoti ierobežoti lieto šķidrumus – Red.) vai citām striktām diētām, jo personīgā pieredze ar fitnesa sausināšanos rāda, ka tas ir ātrākais ceļš uz sievišķības zaudēšanu gan veselības jomā, gan vizuāli.

Protams, tas ir gaumes un personīgās izvēles jautājums, bet katram ir jāsaprot savi ģenētiskie dotumi – ir sievietes, kuras lieliski var vadīties pēc fitnesa principiem, nenodarot kaitējumu ne veselībai, ne izskatam. Bet es uzskatu – ja tev no dabas ir dotas sievišķīgas formas, izkop tās, priecājies par tām, nevis mēģini no tām par katru cenu atbrīvoties un kļūt par to, kas tu neesi!” Vērojot, cik daudz ir sieviešu, kuru dzīve kļūtu daudz vieglāka, ja viņas spētu beigt sevi šaustīt, pārstātu sev iestāstīt, ka tievēšana prasa lielus upurus, un aizmirstu par ātrajām diētām, Agnese sāka veidot tievēšanas izaicinājuma plānus, kas nu jau ir viņas pilna laika darbs.

Agnese ir sastopama arī Instagram (@agnese_fitbody.lv), kur gan publicē veselīgo recepšu idejas, gan dalās ar fitnesa padomiem, kā arī motivē cilvēkus pievērsties veselīgam dzīvesveidam. Viņa atzīst, ka sekotāju (nu jau vairāk nekā 10 000) pozitīvās atsauksmes mudina turpināt iesākto un rada papildu enerģiju. Iedvesmu darboties viņa gūst ik uz soļa – internetā, restorānos, televīzijā, veikalos, ceļojumos, grāmatās, sarunās ar draugiem. Agnesei pietiek ar pavisam mazu iedvesmas mirkli, lai, izmantojot fantāziju, taptu jauna garda, veselīga recepte.

TOP 3 Agneses ieteikumi veselīgam dzīvesveidam:

1. Sāc kustēties. Jā, kaut arī mēs daudz runājam par uzturu, mazkustīgums ir liela mūsdienu sabiedrības problēma. Regulāras pastaigas un izvingrošanās vismaz pāris reizes nedēļā ir viens liels solis pretī mērķim.

2. Ievies sev noteiktu ēšanas režīmu un to ievēro. Nenašķojies, ja esi paēdusi, īpaši sēžot pie datora un skatoties TV vai telefonā.

3. Iemācies teikt NĒ. Pieklājība un izpatikšana draugiem, radiem, kolēģiem ir viens no populārākajiem iemesliem, kāpēc cilvēki nereti apēd vairāk, nekā paši vēlas. Sākumā tu, iespējams, sastapsies ar izbrīna pilnām sejām un neizpratni, taču, iemācoties teikt: “Nē, paldies!” bez liekiem paskaidrojumiem un taisnošanās, tev noteikti būs lielākas izredzes atbrīvoties no liekajiem kilogramiem, nekā pieņemot visus cienastus.

Agnese Grauduma iesaka trīs receptes, kuras noteikti vērts pamēģināt: