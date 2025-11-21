Pensijas, pabalsti, izmaksas: noskaidrots, kas Eiropas Savienībā vislabāk rūpējas par cilvēkiem. Kur šajā sarakstā ir Latvija?
Ar pensijām, sociālajiem mājokļiem, bezdarba pabalstiem, medicīnisko palīdzību un atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti Eiropa tiek uzskatīta par vienu no pasaules līderiem sociālās aizsardzības jomā. Taču valstu tēriņu dāsnums atsevišķās valstīs ievērojami atšķiras. Kuras valstis spēj vislabāk atbalstīt savu iedzīvotāju labklājību?
Saskaņā ar jaunākajiem Eurostat datiem visas ES valstis 2024. gadā ir palielinājušas sociālos izdevumus. Pieaugums sasniedza gandrīz 7%, un kopējais sociālās atbalsta budžets Eiropas Savienībā tuvojas 5 miljardiem eiro.
Vidējie izdevumi sociālajiem pabalstiem attiecībā pret IKP pašlaik ir aptuveni 27%, taču blokā ir vērojamas būtiskas atšķirības: dažas valstis sociālajai aizsardzībai atvēl vairāk nekā trešdaļu no IKP, bet citas aprobežojas ar minimālu līmeni.
Līderi un atpalicēji: kurš tērē visvairāk
Visdāsnākās ES valstis joprojām ir Somija, Francija un Austrija. Katra no tām sociālajiem maksājumiem novirza aptuveni 32% no IKP.
Reitinga pretējā galā ir Īrija, kas tērē tikai 12%. Eksperti to skaidro ar demogrāfiju: Īrijas sabiedrība ir ievērojami jaunāka nekā lielākajā daļā Eiropas valstu, līdz ar to izdevumi pensijām un ilgtermiņa aprūpei ir zemāki. Turklāt Īrijas IKP ir mākslīgi paaugstināts starptautisko uzņēmumu darbības dēļ, kuri izmanto valsti nodokļu nolūkos.
Kur reitingā atrodas Latvija
Ņemot vērā kopējo Eiropas ainu, Latvija joprojām ir starp valstīm ar zemākajiem sociālo izdevumu rādītājiem. Latvijas izdevumi sociālajai nodrošināšanai ir 18,68% no IKP. Tas ir septītais zemākais rādītājs starp visām ES valstīm.
Kaimiņos esošā Igaunija ieņem sesto vietu no beigām. Neskatoties uz zemo pozīciju reitingā, Igaunija uzrādīja vienu no iespaidīgākajiem sociālo izdevumu pieauguma tempiem gada laikā - gandrīz +20%, kas ir rekords ES.
Tomēr, kā uzsver eksperti, šis pieaugums nav saistīts ar sociālās politikas paplašināšanu, bet gan ar pensiju indeksāciju un straujo algu kāpumu iepriekšējās inflācijas dēļ.
Kam ES tērē visvairāk
Galvenās sociālo izdevumu pozīcijas sadalās šādi:
- Pensijas - lielākā pozīcija (aptuveni 2 triljoni eiro).
- Veselības aprūpe un slimības - gandrīz 1,5 triljoni eiro.
- Ģimeņu un bērnu atbalsts - ap 0,4 triljoniem eiro.
- Atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti - apmēram 0,3 triljoni eiro-
Interesanti, ka Francija, neskatoties uz skaļo un strīdīgo pensiju reformu, neieņem līderpozīcijas pensiju izdevumu ziņā.
Pirmās vietas ieņem:
- Austrija - 14,7% no IKP
- Itālija - 14,6%
- Somija - 14,5%
Veselības aprūpē visvairāk investē Vācija - 9,9% no IKP. Francija ir līdere bezdarbnieku pabalstu izmaksās, bet Somija - mājokļu atbalstā.