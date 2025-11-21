Sabiedrībā pazīstamas personas ierodas Rīgas pilī uz svinīgo pieņemšanu; 18.11.2025.
Uz svētku pieņemšanu Rīgas pilī par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienai pie Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča ieradās daudzi ielūgtie ...
FOTO: Linda Abu Meri pieņemšanā Rīgas pilī mirdz tērpā, kas atgādina Keitas Midltones ikonisko kleitu
Svētku pieņemšana Rīgas pilī par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienai šogad norisinājās īpaši svinīgā un izsmalcinātā gaisotnē. Eleganti tērptie viesi ieradās pie Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča, ievērojot stingro dreskodu, kā tas šādā valsts līmeņa pasākumā ierasts. Prezidenta uzņemtajā pieņemšanā tradicionāli pulcējās vairāki simti ielūgto sabiedrībā zināmu personu.
Šī gada pieņemšanā īpašu uzmanību piesaistīja Linda Abu Meri, veselības ministra Hosama Abu Meri sieva. Viņas izvēlētā melnā un baltā toņos veidotā vakarkleita, tās elegantās līnijas un kontrastējošie akcenti raisīja tūlītējas asociācijas ar Velsas princeses Keitas Midltones ikonisko tēlu.
Lindas tērps stilistiski ļoti atgādināja Roland Mouret “Lamble” Gown in Black & White — kleitu, kuru Keita Midltone valkāja uz “Top Gun: Maverick” pasaules pirmizrādi un kas kļuva par vienu no viņas visvairāk apspriestajiem un kopētajiem modes mirkļiem.
Līdzīgais siluets un krāsu izvēle piešķīra Lindas tēlam smalku izsmalcinātību, kas nepalika nepamanīta.