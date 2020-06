Dzīve šonedēļ pārsteigs - horoskops visām zodiaka zīmēm no 1.06. līdz 7.06.

AUNS

Ar savu materiālo labklājību pārlieku nedižojies – tas var piesaistīt tādu cilvēku uzmanību, kam tīk iedzīvoties uz citu rēķina. Darbā esi nepiekāpīgs, un tu tiksi pie cerētajiem ienākumiem. Seko līdzi tam, kas notiek sabiedrībā, politikā, – tas palīdzēs izdarīt pareizu izvēli un izmantot tieši tos resursus, kas paver visplašākās peļņas un biznesa attīstības iespējas.

VĒRSIS

Tava rīcība var radīt lielu rezonansi ģimenē. Tuvinieku piezīmes un pamācības liksies pārspīlētas, taču pietiks uz situāciju palūkoties no veselā saprāta pozīcijas, lai saprastu, ka viņu teiktajā ir daļa taisnības. Turpmāk daudz kas būs atkarīgs no garastāvokļa. Lai tas būtu labs, mēģini ik notikumā un cilvēkā saskatīt ko pozitīvu. Mācies pats un palīdzi arī citiem kļūt zinošākiem.

DVĪŅI

Sīkas nebūšanas neuztver kā lielu problēmu, novērs tās ātri un apņēmīgi – nepieļauj, ka nieku dēļ aizkavējas nozīmīgi darbi. Daudz neprāto par to, kas tev ir vai nav pa spēkam, rīkojies, un tu uzzināsi par sevi daudz jauna. Ar idejām apkārt nemētājies, lieki nepļāpā un savus nodomus ne ar vienu neapspried. Tavi plāni var izraisīt skaudību, piesaistīt nevajadzīgu konkurentu uzmanību.

VĒZIS

Plānojot tuvāko dienu aktivitātes, reāli novērtē savas spējas. Neizdomā visādas atrunas, lai izvairītos no nepatīkamu darbu veikšanas. Labvēlīgi ietekmēs tikšanās ar draugiem. Vēlāk veiksmīga būs līdzdalība kolektīvās aktivitātēs. Rīkojies apņēmīgi, savu viedokli neslēp. Izsakies skaidri un saprotami, lai nav tā, ka tu saki vienu, bet ļaudis saprot pavisam ko citu.

LAUVA

Atgriezīsies pašpārliecība, paaugstināsies darbaspējas. Veiksmīgas būs sarunas ar priekšniecību par karjeras iespējām. Vari ķerties pie tālejošu plānu īstenošanas. Sākot ar sestdienu, sīkas ķibeles un aizķeršanās uztver kā brīdinājumu, kas liecina, ka jābūt piesardzīgākam. Nelidinies mākoņos, koncentrē uzmanību uz to, ko dari, rēķinies ar izvirzītājām prasībām.

JAUNAVA

Nebūs grūti panākt savstarpēju sapratni, jo nebūsi vienīgais, kuru vilinās piedzīvojumi un avantūras. Neparasti apstākļi rosinās radošas idejas un palīdzēs nonākt pie jaunām atklāsmēm. Nedēļas nogalē kāds savos priekšstatos apmaldījies laikabiedrs var izjaukt tavus plānus. Izdari labu darbu – palīdzi viņam atbrīvoties no aplama viedokļa un idejām.

SVARI

Nonākot sarežģītā situācijā, nesabiezini krāsas. Atturies no pārsteidzīgiem lēmumiem brīžos, kad laika pārdomām ir pietiekami daudz. Uzmanīgi seko līdzi darāmajam, nepieļauj, ka maznozīmīgas lietas novērš uzmanību no galvenā. Tavi panākumi būs atkarīgi no tā, cik lietišķi un stingri spēsi sekot paša izvirzītajiem mērķiem. Nejauc draudzību un naudas lietas, neaizdod un neaizņemies.

SKORPIONS

Iespējams, vairāk par visu kaitinās pamācošas runas un visgudru cilvēku jaukšanās tavos plānos. Lai justos labi, tev būs nepieciešamas intelektuālas diskusijas un domu apmaiņa ar radošiem cilvēkiem. Sākot ar nedēļas nogali, noskaņojums var kļūt pārgalvīgāks, taču neapdomīgi ļauties izklaidēm un uzdzīvei nevajadzētu, jo tas var nelabvēlīgi ietekmēt tavu veselību un darbaspējas.

STRĒLNIEKS

Ja nepieciešams, strādā pie atskaitēm, risini finanšu jautājumus. Neslinko, citādi pie labklājības netiksi. Noved līdz galam iesāktus darbus, noslēdz vienošanās, sakārto dokumentus. Vēlāk nesāc svarīgu sarunu ar laulāto draugu, ja jūti, ka esi sliktā noskaņojumā. Neskatoties uz nopietnu, lietišķu attieksmi, diskusija var viegli pāraugt emocionālā strīdā.

MEŽĀZIS

No avantūrām un nestandarta situācijām nebaidies, tās palīdzēs mobilizēties un atklāt sevī ko jaunu. Nebēdā, ja kaut kas nenotiek pēc tava plāna, var gadīties, ka notiekošais ir tev vēl izdevīgāks. Ja rodas šaubas, ka tu ar kaut ko varētu netikt galā, nesāc drudžaini meklēt papildspēkus. Tavi labākie palīgi – optimisms un radoša pieeja. Palīdzi saviem spēkiem atraisīties!

ŪDENSVĪRS

Vari cerēt uz lielāku savstarpējo sapratni, ja ne tikai tu, bet arī citi būs izdarījuši vērtīgus secinājumus. Vislabākās domas un idejas raisīsies vienatnē. Notikumus nesteidzini, ļauj tiem ritēt savu dabisko gaitu. Brīvdienās nezaudē mēra sajūtu, apmierinot savas vēlmes un iegribas. Tad vēlāk nevajadzēs raizēties par to, kā atgūt finansiālo līdzsvaru.

ZIVIS

Tuvākajā laikā iespējamas interesantas tikšanās, var aizsākties jauna draudzība. Sastaptie cilvēki gan atbalstīs tevi morāli, gan palīdzēs praktiski. Esi sabiedriski aktīvs, iesaisti savu ieceru īstenošanā jaunus cilvēkus. Vēlāk vairies no sentimentālām sarunām un procesiem, kas var uzjundīt nepatīkamas sajūtas. Nepieļauj, ka tuvinieku izteikumi mazina tavu ticību saviem spēkiem.

