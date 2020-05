Singla mūzikas autori ir pati Samanta Tīna un NiklāvZ, savukārt vārdus ir sarakstījusi Aminata. Abas mūziķes jau veiksmīgi ir sadarbojušās singla “Still Breathing” radīšanā, ar kuru Samanta Tīna izcīnīja tiesības pārstāvēt Latviju 2020.gada Eirovīzjas dziesmu konkursā šā gada maijā.

Kā zināms, Eirovīzijas dziesmu konkurss šogad tika atcelts un dziesma “Still Breathing” uz lielās skatuves neizskanēja, bet ņemot vērā lielo klausītāju atsaucību visā Eiropā un arī ārpus tās, Samanta Tīna ir radījusi jaunu dziesmu un videoklipu “I got The Power”, paužot savu attieksmi pret sieviešu skaistuma stereotipiem.

“Sabiedrība mums uzspiež stereotipus un globālus rāmjus par to, kādai ir jāizskatās skaistai sievietei. Glancētie žurnāli un sociālie mediji, publicējot perfekti apstrādātas fotogrāfijas, tos vēl vairāk kultivē un raisa sievietēs maldīgus priekšstatus par to, kas ir skaisti! Šī rezultātā pētījumi liecina, ka ap 70% sieviešu nav apmierinātas ar to, kā viņas izskatās un tikai 4% sieviešu sevi uzskata un atzīst par skaistām,” stāsta Samanta Tīna.

“Patiesībā skaistums nav stāsts par ārējo izskatu, tas ir stāsts par mūsu iekšējo pasauli un attieksmi pašām pret sevi – justies skaistam nav nekāda sakara ar to, kā mēs izskatāmies! Ar šo dziesmu vēlos pateikt katrai sievietei, lai viņa necenšas līdzināties kādam ārējam etalonam vai fotošopā radītai Instagram zvaigznei, jūs katra esat vienīgais etalons pati sev! Esat dažādas un pašas - mīlēt sevi ir labākā revolūcija! “

Mūzikas video dziesmai “I got The Power” filmēšana norisinājās Tenisa klubā ENRI, tā idejas autore un režisore ir pati mūziķe, bet operators ir Ritvars Bluka, ar kuru Samanta Tīna sadarbojās arī Eiropā lielu aižiotāžu radījušā videoklipa dziesmai “Still Breathing” filmēšanā. Savukārt galveno aktrišu lomas videoklipā atveido stiliste, body positive kustības līdere Indra Salceviča un skaistumkaraliene un influencere Katrīne Sauliete.

“Indra un Katrīne lieliski prezentē katru no tik pretējām sieviešu skaistuma stereotipa grupām! Viņas ir dažādas un par to nekautrējas – viņas mīl un lepojas ar savu ķermeni, neskatoties uz to, vai tas ir tievs vai ne tik tievs, vai tas ir uzlabots, vai salabots! Skaistums neslēpjas izmēros, bet gan pārliecībā un mīlestībā pret sevi!”, saka Samanta.

Indra Salceviča atzīst, ka Latvijas sabiedrībā sievietes formas ir objektivizētas. “Tās ir stereotipiskos rāmjos ieliktas un ar to saistīti visādi mīti. Esmu ķermeniski pozitīvu domāšanu veicinošas kustības “Morethansize” radītāja Latvijā un ik dienu runāju par vizuālo atšķirību skaistumu, aicinot sabiedrību būt tolerantiem un neuzlikt kādus rāmjus cilvēka personībai, ja viņa āriene neatbilst kultivētajiem standartiem”.

“Es vienmēr esmu uzskatījusi, ka skaisti cilvēks izskatās tad, kad viņš jūtas labi. Un tāpēc, lai kādas formas būtu sievietei, ja viņa savā ādā jūtas skaista, seksīga un iekārojama, tas ir lieliski!”, domā Katrīne Sauliete. “Ja tomēr kaut kas sevī traucē, tad cilvēku nevar arī nosodīt tikai tāpēc, ka viņš kaut ko maina savā ķermenī. Sievietes pašapziņu lielā mērā ietekmē citu viedoklis, tāpēc labāk lieku reizi izteiksim kādu komplimentu nevis aizrādīsim!”.