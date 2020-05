Ādas kopšana ar Alpos iegūtu ēdelveisa ekstraktu

Zīmola portfelis sastāv no septiņām dažādām līnijām, kas paredzētas noteiktiem ādas tipiem un ar to saistītām problēmām. Visu produktu formulas ir augstvērtīgas . Tās nesatur nevienu no 26 alergēniem, kas visbiežāk sastopami kosmētikā. Turklāt katrs zīmola produkts ir aizvērts ar Šveices sarkanā krusta zīmi, kas apliecina to autentisko izcelsmi un atbilstību kvalitātes prasībām. Artemis produktu izcilo kvalitāti ir novērtējuši aha institūta alergologi un dermatologi no Šveices Alergoloģijas institūta Allergiezentrum Schweiz.

ARTEMIS MED ir zīmola ARTEMIS pamatlīnija, kas paredzēta dažāda vecuma klientiem, kuri cieš no ādas alerģijām, atopiskā dermatīta, psoriāzes vai eritēmas.

MED līnijas produkti nesatur alergēnus, alkoholu, silikonus, ziepes, nātrija alumīniju, titāna oksīdu un sintētiskās krāsvielas, tāpēc tie nekairina jutīgu ādu un neizraisa alerģiskas reakcijas.

PRODUKTI

1. Attīroša želeja sejas ādai ir pirmais solis jutīgas ādas ikdienas kopšanā. Produkts maigi attīra ādu un nomierina kairinājumus, tāpēc ir piemērots ikdienas lietošanai. Satur ēdelveisa ekstraktu, kam piemīt nomierinoša un kairinājumu remdinoša īpašība. Satur arginīnu, kas uzlabo asinsriti un stiprina ādas hidrolipīdu barjeru, savukārt glicerīns nodrošina eļļojošu un mitrinošu iedarbību.

Foto: Publicitātes foto

2. Micelārais ūdens ir produkts, kas maigi attīra ādu un noņem grimu, noņem kairinājumu un mitrina ādu. Piemērots ikdienas lietošanai, kā arī papildus ādas kopšanai tādai ādai , kas cieš no pārmērīgiem kairinājumiem un redzamiem apsārtumiem. Alvejas ekstrakts un pantenols spēcīgi nomierina ādu, vienlaikus veicinot brūču sadzīšanu un samazina pietūkumu. Alantoīns mitrina, atjauno sejas ādu, samazina apsārtumu, ādas dedzināšanu un niezi. Produkts atjauno ādas hidrolipīdu līdzsvaru.

Foto: Publicitātes foto

3. Atjaunojošs lipīdu acu krēms

Produkts, kas paredzēts īpaši jutīgai ādai ap acīm. Tam piemīt nomierinoša, barojoša un atjaunojoša iedarbība. Produkta bagātīgo konsistenci veido šī sviests, kas baro ādu, aizkavē ādas novecošanās procesus un aizsargā to pret brīvajiem radikāļiem. E vitamīnam piemīt spēcīga antioksidanta, nostiprinoša, barojoša un pretnovecošanās iedarbība, savukārt, skvalāns stiprina ādas dabisko aizsargbarjeru, efektīvi baro un mitrina to. Regulāri lietojot, āda ap acīm tiek dziļi barota, mitrināta un kļūst tvirtāka. Produkta bagātīgā formula piesaista mitrumu un stiprina ādas barjeru, palielinot tās izturību pret apkārtējās vides faktoriem.

Foto: Publicitātes foto

4. Lipīdu krēms sejas ādai

Krēmam piemīt spēcīga nomierinoša, atjaunojoša un barojoša iedarbība. Satur jojobas eļļu, kas piešķir mitrinošu efektu, izgaismo ādu, paātrina šūnu atjaunošanās procesu, kā arī novērš mitruma zudumu. Turklāt auzu ekstrakts nomierina kairinājumu, savukārt E vitamīns padara ādu gludu un elastīgu. Krēms nodrošina tūlītēju atvieglojumu sausai ādai. Āda tiek barota un mitrināta, kā arī tiek novērsts iekaisums.Turklāt āda ir aizsargāta no brīvajiem radikāļiem un pirmajām novecošanās pazīmēm.

Foto: Publicitātes foto

5. De-Sensitise serums sejai ir īpašs produkts ar augstu aktīvo sastāvdaļu koncentrāciju un spēcīgu nomierinošu un jūtību samazinošu iedarbību. Galvenā sastāvdaļa - kalnu arnikas ekstrakts - sarauj, sablīvē un stiprina asinsvadus, kā rezultātā samazinās ādas apsārtums. Pantenols un alantolīns atjauno ādu, un tiem piemīt pretiekaisuma, nomierinoša un savelkoša iedarbība. Serums mitrina ādu un tūlītēji to nomierina. Tiek noņemts kairinājums un āda tiek papildus aizsargāta pret ārējiem faktoriem.

Foto: Publicitātes foto

6. De-Sensitise sejas maska ir maska, kas palīdz samazināt ādas kairinājumu un apsārtumu tikai 15 minūtēs. Tā kalpo kā papildus ādas kopšanas procedūra. Bagātināta ar ēdelveisa ekstraktu un kumelīšu ekstraktu, maska nodrošina tūlītēju atvieglojumu sakairinātai un ārkārtīgi sausai ādai, samazinot spriedzi.

Foto: Publicitātes foto

REKLĀMRAKSTS SADARBĪBĀ AR SELCOS DISTRIBUTION https://www.douglas.lv/lv/artemis/