Saldumi – tā ir daudzu sieviešu vājība un pat atkarība. Viņu saldumkāre neaprobežojas ar desertu pēc maltītes, bet gan kļuvusi par ikdienas nepieciešamību. Katru vakaru pa kādai konfektītei, bulciņai… Līdz attopies ar liekajiem kilogramiem, sabojātu sejas ādu un iztraucētu miega režīmu, bet tikai pēc ilgām pārdomām atrodi vainīgo – cukurs!

Tajā nav nekādu vērtīgu barības vielu, bet kaloriju gan ir daudz. Tas dos enerģiju, taču neizlietotās kalorijas krāsies uz gurniem, vēdera, kājām un visām pārējā ķermeņa zonām, kur sievietes tās vismazāk vēlas redzēt. Tas ir zināmākais ļaunums no pārspīlētas cukura lietošanas, bet ne vienīgais.

Zinātniskajos pētījumos pierādīts, ka pārmērīga cukura lietošana ne tikai „uzpūš” aptaukošanās rādītājus visā pasaulē, bet arī paātrina ādas novecošanos. Daži ārsti pat sola, ka attiekšanās no cukura liks tev izskatīties par desmit gadiem jaunākai. Uzlabosies ādas stāvoklis, tā kļūs dzīvīga un mirdzoša.

„Cukurs paātrina dabīgā ādas proteīna elastīna un kolagēna noārdīšanos. Tas veicina novecošanos,” skaidro slavenību dermatologs Frederiks Brants.

Vēl viens postošs aspekts – izjaukts miega ritms. Daudzi cilvēki ir pārliecināti, ka pie viņu bezmiega vainojams pārāk liels enerģiskums un ka to nekādi nevar labot. Taču tā nav! Grūti aizmigt tāpēc, ka pēc našķošanās, it īpaši, ja tas noticis vakarā, ievērojami ceļas cukura līmenis asinīs. Ja aizmigšana tev sagādā problēmas, pacenties uz laiku atteikties no cukurotiem produktiem. Ļoti iespējams, ka uzreiz pēc tam situācija manāmi uzlabosies.

Cukura līmeņa svārstības vainojamas arī pie garastāvokļa maiņām visas dienas garumā. Pie zema cukura līmeņa tu jūties nervoza un viegli aizkaitināma, bet, tam kāpjot, jūties ļoti nogurusi. Tas nav veselīgi, un īpaši smagos gadījumos liecina par diabētu.

Pārmērīga aizraušanās ar cukurotiem ēdieniem noved arī pie asinsrites problēmām, artrīta, kataraktas, aknu un nieru problēmām, kā arī vēl daudziem citiem sarežģījumiem.

Saldumu ēšanai ir spēcīgs psiholoģisks pamats. Par labu uzvedību vecāki mēdz palutināt bērnus ar konfektēm, kā rezultātā saldajai garšai zemapziņā ir liela nozīme. Nekas nemainās tad, kad pati esi pieaugusi. „Cilvēki jau no agra vecuma kļūst atkarīgi no cukura, un pēc gadiem ilgas lietošanas no tā ir daudz grūtāk atradināties,” grāmatā „Fat Chance: The Bitter Truth About Sugar” raksta doktors Roberts Lustigs.

Cukurs izraisa spēcīgu fizisku un psiholoģisku atkarību, tāpēc atteikšanos no tā pavadīs „paģiras”. Iespējams, pirmajās dienās tu cietīsi no galvassāpēm un neierasta spēka trūkuma, jo vairs nebūs dienišķā enerģijas lādiņa. Taču tas ir tikai viens neliels šķērslis. Ja izturēsi, pamazām sāksi saskatīt ieguvumus.

Kā atteikties no cukura? Sāc ar tādu produktu izslēgšanu no ēdienkartes, kam nav nekādu vērtīgu barības vielu, piemēram, gāzētie dzērieni un konfektes, cepumi un konditorejas izstrādājumi. Atceries, ka arī vieglajos alkoholiskajos dzērienos ir ļoti daudz cukura, tāpēc rūpīgāk seko līdzi dzērienu izvēlei un daudzumam.

Ar atteikšanos no cukura ir tāpat kā ar diētām – ja pilnībā liegsi sev saldumus un ieviesīsi drakoniskus noteikumus, pēc pirmās neveiksmes vilšanās būs tik liela, ka atmetīsi visam ar roku. To noteikti nedrīkst pieļaut! Pat ja reizi pa reizei paslīd kāja, nezaudē dūšu un dodies tikai uz priekšu.

