Dana Bjorka kopš iepazīšanās ar vīru notievējusi par 15 kg: "Es gribētu lutināt Igoru ar ēdienu, taču realitātē viņš lutina mani"

Neizlikšos un teikšu, kā ir: mūsu mājās lielākais ēst gatavotājs ir mans vīrs. Un arī labākais. Igors ir uztura un arī fitnesa speciālists, pārliecināts veselīga dzīvesveida piekritējs un vēl, un vēl, un vēl...

Viņš kardināli mainīja manus uztura paradumus jau kopš pirmās dienas, kad sākām satikties, un pavisam tos izmainīja, kad sākām dzīvot kopā. Viņš vienkārši atteicās ēst visu to, ko es ēdu pirms tam. Un tagad taču pati saprotu, cik briesmīgi es to darīju un kas bija manā ledusskapī. Vislabāk to varētu raksturot ar vārdiem “visskautkas.” Bet tas bija sen – un vairs nav taisnība. Tagad mūsu ledusskapī valda pavisam cita aina. Tas faktiski ir teju tukšs, ēdiens tur ir vienai dienai, nākamajā gatavojam un ēdam ko citu.

Dana Bjorka ar vīru Igoru. (Foto: no privātā arhīva)

Es gribētu lutināt viņu ar ēdienu, taču realitātē tas ir viņš, kas lutina mani. Es viņu lutinu ar to, ko viņš pats man ir iemācījis. Varbūt tas arī skanēs ļoti vienkārši, taču vislabāk mums abiem garšo salāti. Zaļie salāti, visu veidu, kādi vien pieejami. Rukola, spināti, romiešu lapu salāti, salātu mikšļi... Sezonas laikā ir tāda bauda iet uz tirgu, to visu izsmaržot un pēc tam izgaršot.

Salātu ir tik daudz, un tie visi ir tik garšīgi, kad tos sāk ēst! Salāti ar avokado. Salāti ar tunci. Gurķi. Tomāti. Mēs uzturā lietojam arī daudz gaļas, taču bez kartupeļiem vai rīsiem piedevās. Atkal zaļie salāti, salāti, salāti... Es varu dziedāt tiem slavas dziesmas un varu tos ēst katru dienu – neapnīk it nemaz!

Bez cukura, bez miltiem. Mums mājās nav konfekšu, cepumu. Jo mazāk sastāvdaļu, jo tīrāks un vienkāršāks ēdiens – jo labāk. Jo tieši ar tādu varu iepriecināt savu vīru. Un arī pati sevi.

Šādā veidā ēdot, pakāpeniski esmu zaudējusi apmēram 15 kilogramus svara. Un tas tiešām ir milzīgs uztura nopelns. Līdzko pierodi pie šāda uztura, viss sakārtojas pats no sevis. Nekādu citu diētu, nekādas piepūles, nekādas badošanās, kur nu – ne brīdi nav kaut kādas bada sajūtas! Ideālā bildē klāt nāk arī fiziskās aktivitātes, pietiekams miegs un pozitīva attieksme pret pasauli.

Bet ir kāds ēdiens, ar ko viņš lutina mani. Un tie ir visiem tik zināmie Cēzara salāti. Igora “mīlestība caur Cēzara salātiem” izpaužas tā, ka viņš nepaslinko un pats pagatavo Cēzara salātu mērci, nevis nopērk to gatavu. Pāris anšova filejas, olu dzeltenumi, izspiesta ķiploka daiviņa, tējkarote Dižonas sinepju, pāris tējkarotes olīveļļas, mazliet smalki sarīvēta Parmas siera, svaigi melnie pipari...

Tas process ir gana ilgs, piņķerīgs, bet viņš to pacietīgi dara – es uzdrīkstos domāt, ka viņš to dara mīlestības vadīts. Un esmu briesmīgi lepna, jo varu apgalvot: garšīgākos Cēzara salātus gatavo mans vīrs.

Salāti ar avokado un tunci. (Foto: Shutterstock)

Recepte: avokado salāti ar tunci

Vajadzēs:

Zaļo lapu salātus

Avokado

Tunci savā sulā vai cepeškrāsnī grilētu vistu, vai cepeškrāsnī sviestā ceptu laša fileju

Tomātu, gurķi (vai abus kopā)

Sīpolu

Svaigi spiestu citrona sulu+olīveļļu+maltus melnos piparus

Pagatavošana:

Sastāvdaļas pēc tās dienas vēlmēm savieno kopā un ķeras pie mērces. Jā, tā ir ļoti vienkārša, bet arī neaizstājami garšīga: svaigi spiesta citrona sula vai olīveļļa, malti pipari un vēl kāda garšviela, kas jums garšo. Ātrākais, sātīgākais un veselīgākais, ko cilvēks cilvēkam var pagatavot. Tāpēc es tomēr tieši šo nosaukšu par mīlestības garšu. Tajā nav nekā lieka. Tajā nav nekā “kaitīga”. Tajā ir viss, kas cilvēkam vajadzīgs. Lai dzīvotu un lai mīlētu.

