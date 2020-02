"Neesi pārāk resna. Neesi pārāk tieva. Esi lēdija, viņi teica," sievietes satrauc stereotipiem veltīts video

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/393253445?color=000000&title=0&byline=0&portrait=0" width="640" height="360" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen" allowfullscreen></iframe>

<p><a href="https://vimeo.com/393253445">Be a Lady They Said</a> from <a href="https://vimeo.com/user48031317">Paul McLean</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>