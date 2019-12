"Ērkšķu šovā" iepazītā vājredzīgā Inese pošas kāzām

Edgars par Inesi ir stipri vecāks, un arī viņš ir vājredzīgs. Abi iepazinušies kādā skolā, kur Inese strādāja par apkopēju, bet topošais vīrs – par sētnieku. Edgaram Inese uzreiz iekritusi sirdī, un vīrietis darījis visu, lai pievērstu viņas uzmanību – gan atbalstījis un palīdzējis grūtākā brīdī, gan izkārtojis istabiņu, kur sievietei apmesties. “Sākumā bijām ļoti labi kaimiņi. Nezinu, kura sirdi kurš kausēja, bet tagad esam viens vesels,” par abu attiecībām stāsta Inese.

Vaicāta, kāpēc tieši šobrīd viņi lēmuši par labu kāzām, Inese neslēpj, ka jau pirms sešiem gadiem sapratusi - Edgars ir viņas īstais. Taču steidzīgā ikdiena - studijas augstskolā, veselības likstas un sarežģītie abu ģimenes attiecību līkloči - kavējusi nopietni pievērsties laulību ceremonijas plānošanai. Nu, brīdī, kad kāzu datums jau nolikts, Inese atklāj, ka attiecības noformēt oficiāli mudinājusi ne tikai mīlestība vienam pret otru, bet arī kāds praktisks fakts - dzīvojot civillaulībā, partnerim nav nekādu tiesību uzzināt vai iesaistīties otra ārstēšanas procesā. Tā kā pāris ik dienas saskaras ar dažādiem veselības sarežģījumiem, šis jautājums abiem esot īpaši svarīgs.

Interesanti, ka pretēji ierastām tradīcijām, kad visbiežāk savu izredzēto bildina tieši vīrietis, Inese spērusi šo soli pirmā un pati bildinājusi savu mīļoto. Tomēr, kādu senu tradīciju Inese joprojām tur īpašā godā – viņa ar topošo vīru visus šos gadus guļ atsevišķās istabās un gultās, jo ir pārliecināta - pirms kāzām šāda tuvība ir nepieļaujama.

Kāzas plānotas pavisam klusas, dažu tuvinieku lokā, jo, kā atklāj Inese, – daļa ģimenes pēc dalības “Ērkšķos” no viņas novērsusies. Radinieki nav bijuši mierā, ka Inese uzdrīkstējusies atklāti runāt par bērnībā piedzīvoto – gan to, ka augusi alkoholiķu ģimenē, gan to, ka nekad nav jutusies mīlēta un piedzīvojusi vardarbību – rokas pacelšanu un emocionālus pazemojumus. Tamdēļ pēc kāzām viņa nolēmusi pāriet vīra uzvārdā, tā arī simboliski pārraujot saites ar saviem radiniekiem.

Runājot par kāzu tērpiem, Inese atklāj, ka vīram viss jau esot sarūpēts, taču viņa gan vēl pati ir kleitas meklējumos: ”Baltu kleitu noteikti nevilkšu,” saka Inese un spriež, ka, visticamāk, kāzu kleitas krāsu pielāgos vīra uzvalkam, kurš būs tērpies pelēkos toņos. “Mans mērķis nekad nav bijusi ģimene vai laulība. Vienmēr biju pārliecināta, ka attiecības atnāks pašas tad, kad tas būs visvairāk nepieciešams. Edgars ir mana uzticības persona – nav tādas lietas, ko nevaram viens otram stāstīt,” par abu attiecībām priecājas Inese.

“Ērkšķu” dalībniece atklāj, ka abi jau paspējuši ne tikai iegādāties gredzenus, bet arī uzdāvinājuši viens otram kāzu dāvanu – virtuves kombainu. “Tā kā esam vājredzīgi, maltītes gatavošana mums aizņēma ļoti ilgu laiku. Nu būs krietni vieglāk,” sirsnīgi saka Inese.

Šīs būs jau otrās kāzas sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz...” ietvaros – pēc pirmās sezonas laulības ostā iestūrēja atraktīvā Inese jeb “Bumbulītis”, kā viņu mīļi dēvēja projekta kolēģes.

