Pirms ko dari, divreiz apdomājies... Tavs horoskops šodienai, 27. novembrim

AUNS

Piekāpība, diplomātija, dzīvesbiedra un citu ģimenes locekļu interešu un tiesību akceptēšana ļaus apiet asumus un noslēgt pamieru. Kategoriskums un kareivīgums ir jāaizmirst. Veltiet laiku atpūtai un veselības uzlabošanai - svētdiena nav domāta dižiem darbiem.

VĒRSIS

Viena no atbildīgākajām dienām šajā gadā. Neatlieciet uz nenoteiktu laiku nepatīkamu lēmumu pieņemšanu, taču obligāti visu pārdomājot. Laulātiem un tiem, kas dzīvo kopā, jākonsultējas ar juristiem par kopīpašumiem un kopīgiem ieguldījumiem. Viss jādokumentē, citādi — pienāks laiks, un radīsies problēmas...

DVĪŅI

Lai arī kāda gadu nasta jūsu plecos, vienalga mācieties un apgūstiet ko jaunu. Painteresējieties, kādi kursi jums iet pie sirds un... šurp, grāmatas — uz skolu!

VĒZIS

Lai arī jums ir ļoti labi ar mīļoto savās četrās sienas, tomēr neignorējiet publiskus pasākumus. Jūs nepaliksiet nepamanīti! Nevienam nav tik plašs skatījums uz lietām un neviens tā neredz perspektīvas kā jūs. Atmetiet šaubas un skatieties uz situāciju vēl izvērstāk.

LAUVA

Meklējiet domubiedrus, bez tiem šodien neiztikt. Jauna projekta sākšanai šī ir lieliski piemērota diena, taču ar noteikumu, ka viss līdz pat sīkākajai detaļai tiek pārdomāts. Ja paiesiet nedaudz malā un ļausiet, lai jūsu veiksmīgi padarīto darbu sev pieraksta citi, bet par nebūšanām rājienu saņemat jūs, būsiet ieguvēja lomā.

JAUNAVA

Ne katrs jaunievedums ir derīgs. Šoreiz atturieties no novitātēm, iznākums ir neprognozējams. Stipru nervu īpašnieki un avantūristi lai dara, kas ienāk prātā. Ja jums ir draugi, būsiet zirgā, ja nav, ātri vien ļoti nepatīkamā veidā pārliecināsieties par to.

SVARI

Vērts divreiz apdomāt, pirms veikt ko lielu, būtisku, paliekošu. Lēmumu pieņemšanu labāk atlikt uz nedēļas nogali. Ielūkojieties nākotnē ar astrologa vai gaišreģa palīdzību - šodien caur ezoteriku var nākt sen gaidītas atbildes, kas var atvieglot dzīvi.

SKORPIONS

Daudzas lietas ar Dieva palīgu vai mistiskā veidā iegrozīsies tā, kā pat neiedrošinājāties cerēt. Paļaujieties uz veiksmi. Piedodiet sev un citiem, neieciklējieties, citādi iedzīvosieties mazvērtības vai citos kompleksos.

STRĒLNIEKS

Viss ir jūsu rokās, un tas ir jūsu spēks. Jāsaprot, ka ideālu patiesajā dzīvē nav. Iespējams, jums pūš miglu acīs, jo negribas domāt, ka esat tik tuvredzīgi. Ja apgrozāties mākslinieku vidē, situācija ir labvēlīgāka. No melnās svītras pāriesiet uz balto.

MEŽĀZIS

Neatkāpieties no saviem nodomiem un nenonieciniet savu vērtību skalu. Tikai tā spēsiet, nezaudējot pašcieņu, iziet no jebkuras situācijas ar paceltu galvu. Jums ir jāizstrādā paļaušanās uz sevi un ticība saviem spēkiem. Palīdzība no malas būs neefektīva.

ŪDENSVĪRS

Ja jūtat, ka visa par daudz, vienkārši izslēdziet telefonu un veltiet laiku sev un mīļajiem. Nolaidieties no saviem augstumiem un nenonieciniet nevienu darbu, kas darāms. Jo melnāks darbs, jo vairāk būs nepieciešama jūsu līdzdalība šajā procesā.

ZIVIS

Informācijas vākšanas un lietderīgu paziņu iegūšanas diena. Jo nepiespiestāk, vienkāršāk komunicēsiet un smaidīsiet, jo atvērtāki būs cilvēki. Ieguldiet līdzekļus reklāmā, arī sevis. Pat brīvdienā būsi kā karuselī - iešana, skriešana, telefonu zvani tā, ka galva ies riņķī.