Kosmētikas biznesa “virtuve”

Vai tas ir viegli?

Pieredzē dalās INEX Cosmetics dibinātāja Agnese Irbe:” Sākotnēji mums nebija pieredzes kosmētikas jomā, mēs zinājām, ka industrija ir piesātināta, tomēr, mēs nezinājām visas nianses, lai paspētu nobīties un teikt – kosmētikā mēs neiesim. Pie kam mūsu pārliecība bija ļoti spēcīga, ka mēs varam ienest skaistumkopšanā pavisam jaunu pieeju un atklāt jaunu nišu – homeopātisko kosmētiku ar iekšķīgu un ārīgu pielietojumu.

Kad ideja ir noformulēta, sākās pamatīgs darbs pie izstrādes. Mēs izvēlējāmies sākt ar 5 produktiem, tiem, kuri tirgū ir vispieprasītākie – pretnovecošanos, mitrināšana, aizsardzība. Katram produktam attiecīgi bija jārada klāt pērles – iekšķīgi lietojamā sadaļa, kas mūsu konceptu padara unikālu.

Izstrāde ir salīdzinoši ilgs un sarežģīts posms, kas prasa pietiekamus finansiālos resursus un pacietību. Mūsu pētījumi aizsākās pirms trīs gadiem virtuvē, kur eksperimentējām ar krēmiem un homeopātiju, līdz nonācām pie profesionālas izstrādes pagājušajā gadā ar ārstes-homeopātes Ingunas Vecvagares un Homeopātiskās aptiekas farmaceitu iesaisti.

Katram produktam izstrādes beigās ir dokumentācija bībeles biezumā, kur ir sīki un smalki aprakstīts viss – sākot no sastāva, līdz tehnoloģijai, mērījumi, drošuma testi, laboratorijas izmeklējumi, mikrobioloģijas testi utt. Radīšanas procesā katrs produkts iet cauri ļoti daudz mērījumiem un testiem, tiek veikti testi uz cilvēku grupiņām – vai krēms kādam neraisa kairinājumu, vai tas nerada kādas nepatīkamas blaknes.

Kosmētikas produktu izstrāde nav iedomājama bez labiem un uzticamiem speciālistiem – tehnologa, ķīmiķa, ārsta, kā arī uzticamiem izejvielu piegādātājiem. InEx Cosmetics produktu receptūru homeopātiskās sadaļas izstrādātāja ir ārste-homeopāte Inguna Vecvagare.

“Izstrādājot produktus, mana misija bija, lai tie pildītu solīto. Ja tas ir mitrinošs krēms, galvenais uzdevums ir piesaistīt skābekli. Balstoties uz to, ko spēj nodrošināt konkrētu augu īpašības, tiek sakombinēta formula ar mērķi panākt pēc iespējas labāku efektu. Mūsu šūnas ir gudras un lieliski spēj atjaunoties pašas, tām tikai jābūt veselām, un mums ir jādod enerģijas lādiņš, lai tās nepagurst. Tāds arī ir šīs kosmētikas mērķis – nekā lieka, tikai tas, kas nepieciešams.

Attiecībā uz homeopātiskajām pērlēm skaistumam – tam visam ir pamatojums. Krēms sniedz lokālu iedarbību caur ādu, darbojoties virskārtā, savukārt pērles iekšķīgi darbojas šūnu līmenī. Savā dziļākajā būtībā tas ir medikaments, kas iedarbojas uz ādas veselību. Ja āda ir sausa, šāda pieeja palīdz problēmu risināt. Kad simptomi ir likvidēti, nav nepieciešamības turpināt tās lietot”, stāsta ārste-homeopāte Inguna Vecvagare.

Homeopātiskās kosmētikas izstrāde nav iedomājama bez Homeopātiskās aptiekas speciālistiem. Homeopātiskā aptieka Rīgā pastāv kopš 1833. gada un ir izturējusi visus šos gadus un turpina veiksmīgi darboties.

“Caur InEx Cosmetics pirmo reizi Latvijas Homeopātiskās aptiekas vēsturē ir ienākusi homeopātiska kosmētika.

Mums ir ļoti svarīgi, ka tieši mūsu aptiekā ir pieejami šie kosmētiskie produkti.

Ļoti augstu vērtējam, ka InEx Cosmetics ļauj mums piedāvāt klientiem testēt produktus uz vietas. Ir patīkami uzklausīt lietotāju labās atsauksmes, īpaši par sejas masku, eliksīru un pretnovecošanās krēmu, kā arī par dizainu, neitrālu smaržu un tekstūru. Mūsu aptiekas farmaceitiem, kas gatavo homeopātiskos preparātus, tā ir jauna pieredze”, pārdomās dalās Homeopātiskās aptiekas farmaceiti.

INEX produktu izstrādē iesaistās ne tikai iepriekš minētie speciālisti, bet arī psihologs – produktam ir ne tikai jādod fizisks rezultāts, bet arī pozitīvas emocijas, sajūtas. Mēs taču, lietojot kādu konkrētu kosmētiku, vēlamies sajusties īpaši, ne tikai apmierināt kādu praktisku vajadzību.

Kas notiek, kad produkts ir izstrādāts?

“Kad ir noiets šis sarežģītais izstrādes posms un pirmā produkcija ir saražota un palaista pasaulē – tad ar trīcošu sirdi gaidām atsauksmes. Ja atsauksmes ir sliktas – tad uzņēmumam nav izaugsmes, faktiski varam sākt izstrādi no jauna, jo produkts savu solījumu nepilda. Taču mums palaimējās – atsauksmes ir fantastiskas, teju neticamas! Tāpēc mēs esam ļoti, ļoti gandarīti, ka šis pirmais solis ir sperts ļoti pamatīgi, atbildīgi un ilgtspējīgi. Taču jāsaka atklāti, produkta izstrāde un ražošana nav vienkāršs process ,tomēr vissarežģītākā ir pārdošana – kā atrast ceļu pie sava pircēja, kā raisīt uzticamību un kā likt sevi pamanīt. Tas ir pats, pats grūtākais. Saražot varam jebko. Jautājums ir – kā to pārdot? “, stāsta A.Irbe.

Lielie konkurenti

Ļoti interesanti bija vērot, ka mūs pamana lielie uzņēmumi. InEx Cosmetics ir bijuši gadījumi, ka interneta veikalā ienāk pasūtījumi no lieliem Šveices uzņēmumiem, homeopātijas gigantiem. Mēs, protams, produktu nosūtam, bet sajūtas ir dīvainas – no vienas puses, mēs priecājamies, ka esam pamanīti, pat tik ļoti, ka šie lielie uzņēmumi pasūta produktu, lai izpētītu. No otras puses, mēs saprotam, ka rīt šis gigants var palaist tirgū tādu pašu produktu un mūs apēst. Tomēr jāsaprot, ka esot pionierim, nav viegli un ceļš ir sarežģīts, jo esi pirmais tirgū ar tik unikālu pieeju un produktu. Ja uzrodas vēl kāds šāds- liels uzņēmums ar lieliem finanšu resursiem, kas skolo patērētāju, ka āda šādi ir jākopj un iepazīstina tirgu ar šādu pieeju– mums kā mazam uzņēmumam ir vieglāk iet lielā pēdās, mums ceļš jau tiek iemīts. Tāpat arī izstādēs ir patīkami redzēt, ka uz mūsu stendu atnāk Weleda pārstāvji – papētīt mūsu jauno konceptu. Mēs apzināmies, ka jebkurš var ieviest ko līdzīgu, bet tas ir neizbēgami, ir jāvar stāvēt tam pāri, un pasaules tirgus ir milzīgs, visiem vietas pietiek.

Kuriozi atgadījumi

Protams, ir bijuši kuriozi – pie mums ciemos atbrauca pārstāvji no Honkongas. Viņiem ļoti patika INEX koncepts, taču viņi bija redzējuši internetā video, kur Honkongā kāds klients INEX lietoja sekojoši: jauca kopā krēmu ar mūsu pērlēm un tad lietoja to uz sejas - kā masāžas krēmu ar bumbiņām. Tas lūk ir viens piemērs, ko nozīmē, ja rada ko pavisam nebijušu un piedāvā patērētājam krēmu kopā mazu kārbiņu, kurā iekšā ir kautkādas bumbiņas.

Arī izstādēs visbiežāk cilvēki domā, ka pērles arī ir jālieto uz sejas. Kad dodam pamēģināt un stāstam, ka tās ir jālieto iekšķīgi var manīt, ka kāds to uzmanīgi ieslidina kabatā, lai vēlāk izmestu un kāds savukārt paliek zem mēles un elpu aizturējis gaida brīnumu: “Vai es tagad kļūšu par 10 gadiem jaunāks?”

Kas ir lielākais gandarījums?

Noteikti klientu atsauksmes. Ja cilvēks, kas lieto INEX atraksta īsziņā, ka viņš ir ļoti laimīgs, ka tagad ir INEX un kā tas viņam ir palīdzējis un kādu rezultātu devis – nav lielāka gandarījuma. Tajā brīdī tam ko mēs darām rodas jēga. Pretējā gadījumā mūsu darbam nebūtu nekādas jēgas. Saņemt par savu darbu atalgojumu naudas izteiksmē ir viena lieta, bet tā taču nav mūsu darba jēga, vai ne tā? Tā tomēr ir meklējama kaut kur dziļāk sirdī un plašākā kontekstā. Kādu problēmu mēs ar savu produktu risinām? Kādā veidā mēs kādam palīdzam? Ja uz šo varam atbildēt paši, un klienti to apstiprina – tad ir trāpīts desmitniekā.

Liels gandarījums ir arī tas, ka mūs ir ievērojušas gan Arābu Emirātu aptieku ķēdes, gan Indijas homeopātijas speciālisti ar kuriem sadarbību uzsākām nupat – šīs valstis tomēr ļoti plaši pielieto homeopātiju un ir gana lieli lietpratēji homeopātijas jomā, lai mēs varētu lepoties, ka esam šādu speciālistu atzīti.

