Šova rīkotāji sola parādīt, ka ikviena sieviete, neatkarīgi no vecuma, matu krāsas, figūras vai apģērba izmēra, ir skaista. Un pieņemot sevi, savu ķermeni, pārstājot dzīties pēc iedomātiem standartiem, sieviete var kļūt vēl simpātiskāka, seksīgāka un iekārojamāka.

Gaidot pirmizrādi, iepazīstieties ar dažām no tik spilgtajām šova dalībniecēm, kuras TV ekrānos varēs redzēt jau raidījuma pirmajā sērijā, kad 30 dāmas uzsāks cīņu par tālāku dalību projektā.

Uz šovu pēc iedvesmas

Interese par jauno šovu pašmāju sieviešu vidū bijusi patiešām liela - “Pati pilnība” veidotāji saņēmuši vairāk nekā 250 pieteikumus teju no visu Latvijas novadu iedzīvotājām. Viens no visbiežāk minētajiem iemesliem, kas dāmas mudinājis izšķirties par dalību projektā, ir vēlme iedvesmoties no “Pati pilnība” vadītājas Indras Salcevičas - iemācīties pieņemt sevi un dzīvot “vieglāk”. Tāpat, lai arī jaunais raidījums nebūs “tievēšanas šovs”, daļa no dalībniecēm neslēpj, ka labprāt ekspertu vadībā iemācītos ēst veselīgāk, vēlētos vairāk sportot un apgūt dažādus knifiņus, kas palīdzētu atrast savu unikālo stilu.

Tāpat sievietes atklāj, ka svara dēļ saskārušās ar nicināšanu un nosodījumu no paziņu, partneru vai ģimenes locekļu puses, kuri atļāvušies pārmest, ka dāmas izskatās nepieņemami un ir “cik garas, tik platas”. Piedzīvoti arī nepatīkami mirkļi darba vidē - tā, piemēram, kāda no dalībniecēm nav tikusi pie kārotās darba vietas tikai tāpēc, ka neatbilda iestādes “skaistuma standartiem.”

“Mēs dzīvojam tik brīvā sabiedrībā, ka cilvēki nekautrējas pat pilnīgi svešām sievietēm uz ielas vai arī sociālo tīklu platformās norādīt, kur tieši ir apaļu cilvēku vieta - kā tieši viņiem ir jādzīvo un kādas kļūdas viņi pieļauj. Sabiedrība reizēm vienkārši ir aizmirsusi par toleranci. Manuprāt, šī tendence ļoti ietekmē cilvēkus uz negatīvi tendētu paškritiku. Ja nav ieaudzināta prasme pastāvēt par sevi, pietrūkst spēja abstrahēties no sabiedrības viedokļa, sievietes kļūst īgnas un nelaimīgas, bet vizuālā izskata neatbilstībā standartiem atrod visu savu problēmu sakni. Tāpēc gribu atgādināt gan raidījuma dalībniecēm, gan ikvienai sievietei visā Latvijā – skaistums nav izmērs! Vitalitāte nav izmērs! Smaids nav izmērs! Laime nemērās izmēros un birkas ir tikai apģērbam! Ikviena sieviete ir pievilcīga, neatkarīgi no svara, apģērba vai izmēra. Galvenais, lai pašas jūtamies ērti savā ķermenī!” par šova “Pati pilnība” ideju saka tā vadītāja “Body positive” kustības vēstnese un bloga “Morethansize.com” veidotāja Indra Salceviča.

Uzvarētāja – modes un stila žurnāla “Pastaiga” vāka modele

Televīzijas sievietēm „STV Pirmā!“ šovam „Pati pilnība“ kopumā tiks izvēlētas 30 apaļīgas sievietes no visas Latvijas, no kurām pēc pirmās sērijas dalību projektā turpinās 10. Ar viņām strādās labākie pašmāju stilisti, psihologi un dzīves skolotāji, sporta treneri un fotogrāfi, palīdzot dāmām atgūt pārliecību par sevi. Sievietēm ekspertu vadībā būs jāizcīna svarīgākā no cīņām - pašām ar sevi un jānotic, cik nozīmīgi ir ne tikai sadzīvot ar dabas doto ķermeni, bet iemācīties to iznest, ietērpt formām atbilstošā apģērbā un iemīlēt. Viņām būs jāpārvar dažādi pārbaudījumi - gan jāstājas profesionālu fotogrāfu priekšā, gan drosmīgi jāatklāj savas ķermeņa „problēmzonas“.

Kopā ar ekspertiem dalībnieces mācīsies sakārtot savu iekšējo pasauli, bet plecu pie pleca ar vadošajiem stilistiem, frizieriem un grima māksliniekiem „problēmas“ pārvērtīs priekšrocībās, reizē atraisot savu unikālo „odziņu“. Savukārt projekta uzvarētāju gaida īpašs pārsteigums – viņa kļūs par modes un dzīves stila žurnāla “Pastaiga” vāka modeli, lai īpašā fotosesijā stilistes Olgas Kolotovas un profesionālā modes fotogrāfa Oļega Zernova vadībā visai Latvijai pierādītu, ka ikviena sieviete, arī apaļīga, ir tā vērta, lai būtu uz žurnāla vāka!

IEVA (31, Aloja)

Nodarbošanās: pārvaldniece uzņēmumā

Vienmēr ir daudz vieglāk pateikt „nē“, nevis „jā“ un izvēlēties zināmo pretim nezināmajam. Es gan svēti ticu, ka jautrība sākas brīdi, kad izej ārpus savas komforta zonas. Lai iet, lēciens nezināmajā, jo ticu, ka es šovam varu dot tikpat daudz, cik tas man! Par drosmīgiem lēmumiem un laimīgu sevi! Vēlos par spīti stereotipiem un aizspriedumiem būt skaistai un mīlēt sevi.

ANETE (25, Ropaži)

Nodarbošanās: tetovētāja, gleznotāja, māksliniece

Lai kā es censtos sevi pieņemt, sanāk pieņemt tikai kilogramus. Sportoju, bet nekā! Jūtos skaista un seksīga, taču reizēm, skatoties spogulī, nesanāk atrast savu iekšējo skaistuma spēku. Esmu vienmēr bijusi apaļa, reiz nometu 30 kilogramus, bet nu tie ar uzviju nākuši atpakaļ.

AIJA (24, Balvi)

Nodarbošanās: pārdevēja

Vēlos mainīt savu ikdienu, noticēt sev, pilnveidoties un sasniegt jaunus mērķus, Noslogotajā darba režīmā nav laika par sevi parūpēties, attīstīties. Esmu 154 cm gara un sveru 86 kilogramus. Esmu arī māmiņa un man ir svarīgi, lai meitiņa sekotu manam piemēram – vairāk rūpēties par sevi, svaru un savu izskatu. Iepērkoties man ir ļoti grūti atrast apavus un apģērbu, kas derētu un izskatītos labi. Vēlos noticēt sev, saviem spēkiem un iemīlēt sevi.

IVETA (28, Talsi)

Nodarbošanās: pārdevēja

Veselības problēmu dēļ ir grūti atkal sākt sportot, tāpēc visu laiku kritizēju sevi. Vēlos atrast apģērbu, kas man labi izskatītos, jo, ja ar pirmo reizi uzvelkot, tas man neder, eju prom no veikala. Vēlos atgūt pašnovērtējumu.

ILONA (57, Ogre)

Nodarbošanās: bezdarbniece

Kad vēl, ja ne tagad? Es jau esmu spērusi radikālu soli, aizgāju no darba, kurā nostrādāju 13 gadus, jo vēlos jaunus izaicinājumus. Daudzi saka, esmu traka, jo nekur pirmspensijas vecuma cilvēkus negaida. Vēlos pierādīt, ka sieviete arī 57 gados var būt lieliska draudzene, ome un var būt pieprasīta darba tirgū.

GINTA (40, Rauna)

Nodarbošanās: Degvielas uzpildes stacijas operatore

Esmu ļoti aktīva – sportoju un nodarbojos ar pauerliftingu, dejoju tautas dejas un dziedu korī. Gribu pieņemt sevi un izskatīties labāk.

TATJANA (44, Rīga)

Nodarbošanās: virsmāsa

Visu dzīvi esmu cīnījusies ar apaļumu - pat vīrs man palīdzējis ievērot dažādas diētas. Šogad svinēsim sudrabkāzas un esmu nolēmusi nemocīt sevi ar diētām, bet beidzot pieņemt tādu, kāda esmu.

AIRITA (27, Tērvete)

Nodarbošanās: klientu apkalpošanas menedžere

Esmu kopumā zaudējusi 15 kilogramus – no 48. izmēra uz 44. Vēlos iemīlēt sevi tādu, kāda esmu.

MADARA (31, Varakļāni)

Nodarbošanās: pirmsskolas skolotāja

Negribu atteikties no iespējām, kuras līdz šim neesmu piedzīvojusi. Ikdienā esmu aktīva un regulāri skrienu „Stirnu buku“, esmu izveidojusi arī velo nomu un aktīvās atpūtas maršrutus pa Varakļānu apkārtni.

INDRA (37, Kuldīga)

Nodarbošanās: Kultūras darbiniece, šobrīd bērna kopšanas atvaļinājumā

Esmu vairākkārt nometusi padsmit kilogramus, bet ar dažādām diētām ir sabojāta veselība un svars atgriezies. Gribu piedzīvot pārmaiņas, atgūt savu „es“.

LEONTINA (62, Balvu rajons)

Nodarbošanās: pensionāre

Kādreiz svēru 115 kilogramus, bet tad saņēmos un notievēju līdz 90 kilogramiem un pēdējā gada laikā esmu atvadījusies vēl no 15 kilogramiem. Taču no nemitīgajām diētām, esmu krietni sabojājusi savu veselību. Problēmas sagādā arī neproporcionālais augums – apģērbs, kas der augšdaļā, ir liels lejas daļā. Vai arī otrādi. Tā kā esmu pensionāre, esmu iesēdējusies mājās. Gribētu kādu atspēriena punktu, lai tas viss mainītos.

LIENE (32, Sigulda)

Nodarbošanās: svētku režisore un pasākumu vadītāja, šobrīd pilnas slodzes mamma

Vēlos iemācīties sevi atkal iemīlēt. Pirms sešiem gadiem es sev ļoti patiku, mani apmierināja mans augums, aprises. Taču tad sākās mana cīņa par bērniņu – gāju pie mediķiem, vairākus gadus lietoja hormonu preparātus, kas veicināja svara pieaugumu. Nu jau astoņus mēnešus esmu laimīga mamma savam dēliņam, bet kā sieviete esmu sevi pazaudējusi. Vēlos atgūt sievišķību, gribu atkal sevi mīlēt, būt savam vīram un dēlam pati labākā un skaistākā.

MADARA (28, Alūksne)

Nodarbošanās: skolotāja

Vēlos ne tikai pārvarēt un izaicināt sevi, bet arī palīdzēt citiem saprast, ka skaista ir katra no mums. Jo tikai mīlot sevi, tu spēj mīlēt arī citus un redzot skaisto sevī, pamani to arī citos. Vēlos iemācīties atrast stilīgas drēbes, kas nav domātas sievietēm gados. Man ļoti patīk dejot, bet reti kad, citiem redzot, daru to no sirds. Man traucē iekšējā balss, kas saka – ko citi padomās, man nesanāk...

LIENE (29, Ķekava)

Nodarbošanās: tirdzniecības darbiniece, šobrīd pilnas slodzes mamma

Agrāk svēru 59 kilogramus, nepatiku sev, jo bija tikai „kauli un āda“. Tagad sveru krietni vairāk un atkal nepatīku sev. Esmu ļoti pozitīvs cilvēks un cenšos pieņemt sevi tādu, kāda esmu, bet dziļi sirdī ir pārdzīvojums par savu svaru. Vēlos, lai par mani spēcīgāki cilvēki palīdz pilnībā sevi iemīlēt un saprast, ka nav jābūt 90-60-90, lai varētu skaisti izskatīties un labi ģērbties.