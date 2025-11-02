Dīva ir dzimusi. Rīgā viesosies izcilā operdziedātāja Asmika Grigorjana
7. novembrī Latvijas Nacionālajā teātrī ar koncertšovu “A Diva is Born”, kas šovasar bija iekļauts prestižā Zalcburgas festivāla 2025. gada programmā, bet pavasarī tika izrādīts arī Vīnes Valsts operā, viesosies izcilā operdziedātāja, soprāns Asmika Grigorjana.
Muzikāli teatrālais projekts, kurā viņa uzstājas kopā ar virtuozo britu pianistu, komponistu un šovmeni, ironisko un bezgala artistisko Jang-Ki Džū, kuru Latvijas publika iepazinusi kā komiski muzikālā zvaigžņu dueta “Igudesman & Joo” dalībnieku, ir stāsts par Asmikas Grigorjanas dzīvi un ceļu uz zvaigznes statusu, un tajā operu ārijas mijas ar dziesmām no Stinga un Lēdijas Gagas repertuāra.
“Teju divu stundu garais šovs dziedātājas biogrāfiju ataino precīzi un vienlaikus godīgi – nevis no oficiālās jeb parādes puses, bet gan ar ieskatu aizkulisēs. Te slēptais kļūst par redzamo. Te pēc aizskāruma drīkst neklusēt, bet “dot pretī” visu acu priekšā. Te ir ļauts noslidināt pār pleciem vakarkleitu, lai sēstos pie klavierēm ādas šortos un dziedātu, piemēram, Dženisu Džoplinu. Vai Bernstainu. Vai Bizē, bet ne jau to asaraino āriju, kas paredzēta soprāniem. Šo greznību – būt sev pašai – var atļauties tikai dīva...” par gaidāmo izrādi saka rīkotāji, piebilstot, ka, lai to redzētu, Latvijas skatītājiem nebūs jābrauc uz Austriju, atliks vien aiziet līdz Latvijas Nacionālajam teātrim.
Jāuzsver, ka šī pēc ilgāka laika būs dziedātājas atgriešanās Rīgā – vietā, kur pirms gandrīz divdesmit gadiem viņu atklāja toreizējais Latvijas Nacionālās operas direktors un režisors Andrejs Žagars, tolaik jaunajai un ļoti talantīgajai dziedātājai uzticot lomas operu “Manona Lesko”, “Triptihs”, “Dons Žuans”, “Alčīna” un citos iestudējumos. Tas bija laiks, kad Asmikas balss skanēja arī Siguldas Opermūzikas svētkos. Savukārt tagad dziedātāja uzstājas Ņujorkas un Londonas, Milānas un Vīnes operteātros, dzied Parīzē un Zalcburgā, ir uzkāpusi teju visās pasaules mūzikas skatuves virsotnēs.
“Viena no spilgtākajām dramatiskajām balsīm operas pasaulē,” tā par lietuviešu soprānu Asmiku Grigorjanu raksta “The New York Times”. Savukārt “The Times” viņas daudzpusību sauc “par apbrīnojamu”, bet franču izdevums “Le Monde” uzsver viņas “savvaļas balsi – bagātu un ar tumšu tembru”.
Asmika Grigorjana regulāri uzstājas uz pasaules vadošo opernamu skatuvēm, un beidzamajā laikā viņas fascinējošais soprāns skanējis Vīnes Valsts operā, Madrides Karaliskajā teātrī, Zalcburgas festivālā un Milānas operteātrī “La Scala”. Viņa ir viena no Viļņas pilsētas operas dibinātājām, divkārt saņēmusi Zelta Skatuves Krustu – augstāko apbalvojumu, kāds tiek piešķirts Lietuvas dziedātājiem. 2019. gadā Asmika Grigorjana ieguva Austrijas Muzikālā teātra balvu kā labākā galvenās sieviešu lomas atveidotāja, 2022. gadā tika atzīta par Gada operdziedātāju (Female Opera Singer of the Year) “Ópera XXI” asociācijas balsojumā, 2023. gadā saņēma “Opus Klassik” balvu kā Gada operdziedātāja, bet 2024. gadā ieguva Austrijas Muzikālā teātra balvu (Österreichischer Musiktheaterpreis) kategorijā “Īpašā žūrijas balva” par izcilu ieguldījumu Austrijas operas un teātra mākslā, kā arī tika atzīta par žurnāla “Opernwelt” Gada operdziedātāju.