Rīgas modes nedēļas 4. diena: žilbina visu trīs Baltijas valstu modes dizaineri

Rīgas modes nedēļas 4. dienā savas jaunākās 2026. gada pavasara/vasaras kolekcijas demonstrēja Šauļos dzimušais lietuviešu stilists Kēsts Rimdžus ar savu zīmolu "Kestas Rimdzius for Kukla Beauty Box", viesi no Igaunijas "Pohjanheimo" un "Embassy of Fashion Atelier" (Aldo Järvsoo, Riina Põldroos, Ketlin Bachmann), savukārt Latviju pārstāvēja "Sviests X Sexystyle by Sergey Hatanzeisky".

Lietuvas zīmols "Kestas Rimdzius for Kukla Beauty Box" Rīgas modes nedēļā pavasaris/vasara 2026

Igauņu dizaineri "Embassy of Fashion Atelier" Rīgas modes nedēļā pavasaris/vasara 2026

Igaunijas zīmols "Pohjanheimo" Rīgas modes nedēļā pavasaris/vasara 2026

Latvieši "Sviests X Sexystyle by Sergey Hatanzeisky" Rīgas modes nedēļā pavasaris/vasara 2026

