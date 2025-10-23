Rīgas modes nedēļas 3. diena: Natālija Jansone, Katja Šehurina, poļu "Szczygiel", kā arī "Moel Bosh" no Uzbekistānas
Dzīvesstila nodaļa
Jauns.lv
Rīgas modes nedēļas trešajā dienā savas 2026. gada pavasara/vasaras kolekcijas skatītājiem demonstrēja modes māksliniece Natālija Jansone, "BAE by Katya Shehurina", Rīgas modes gardēžu jau iemīļotais Polijas zīmols "Szczygiel", kā arī "Moel Bosh" no Uzbekistānas.
Natālijas Jansones tērpu skate Rīgas modes nedēļā pavasaris/vasara 2026
"BAE by Katya Shehurina" tērpu skate Rīgas modes nedēļā pavasaris/vasara 2026
Polijas modes zīmols "Szczygiel" Rīgas modes nedēļā pavasaris/vasara 2026
Uzbekistānas modes zīmols "Moel Bosh" Rīgas modes nedēļā pavasaris/vasara 2026