Rīgas modes nedēļas 2. diena: "Amelii" kāzu kleitas, igauņu "Nora Isle" un citi
Publicitātes foto
Mode

Rīgas modes nedēļas 2. diena: "Amelii" kāzu kleitas, igauņu "Nora Isle" un citi

Dzīvesstila nodaļa

Jauns.lv

Rīgas modes nedēļas 2. dienā savas 2026. gada pavasara/vasaras kolekcijas demonstrēja Latvijas zīmoli "Amelii, "MX Studio", "Treimane Studio", kā arī viesi no Igaunijas, Beļģijas un Uzbekistānas.

Igaunijas zīmols Nora Isle demonstrēja klasiskus tērpus ar mūsdienīgiem akcentiem,  Mursak (Uzbekistāna) kultivē nacionālo amatniecības tradīciju vērtību, savukārt Yevseyev (Beļģija) ir nesen dibināts zīmols, kura kolekcija tika prezentēta kā performanču šovs, kur pretstati mijiedarbojas un veido harmonisku veselumu.

Kāzu kleitu zīmols "Amelii" Rīgas modes nedēļā pavasaris/vasara 2026

Beļģijas zīmols "Yevseyev" Rīgas modes nedēļā pavasaris/vasara 2026

"Treimane Studio" Rīgas modes nedēļā pavasaris/vasara 2026

Igaunijas zīmols "Nora Isle" Rīgas modes nedēļā pasaris/vasara 2026

Modes zīmols "Studio MX" Rīgas modes nedēļā pavasaris/vasara 2026

Uzbekistānas zīmols "Mursak" Rīgas modes nedēļā pavasaris/vasara 2026

Tēmas

Rīgas modes nedēļaBeļģijaIgaunijaUzbekistānaRiga Fashion Week

Citi šobrīd lasa