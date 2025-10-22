Publicitātes foto
Šodien 13:58
Rīgas modes nedēļas 2. diena: "Amelii" kāzu kleitas, igauņu "Nora Isle" un citi
Rīgas modes nedēļas 2. dienā savas 2026. gada pavasara/vasaras kolekcijas demonstrēja Latvijas zīmoli "Amelii, "MX Studio", "Treimane Studio", kā arī viesi no Igaunijas, Beļģijas un Uzbekistānas.
Igaunijas zīmols Nora Isle demonstrēja klasiskus tērpus ar mūsdienīgiem akcentiem, Mursak (Uzbekistāna) kultivē nacionālo amatniecības tradīciju vērtību, savukārt Yevseyev (Beļģija) ir nesen dibināts zīmols, kura kolekcija tika prezentēta kā performanču šovs, kur pretstati mijiedarbojas un veido harmonisku veselumu.