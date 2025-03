Modes muzejā top izstāde, kas veltīta satriecoši skaistajai "art deco" modei

Atšķirībā no iepriekšējā lielā dizaina un mākslas virziena, Art Nouveau jeb jūgendstila, Art Deco iedvesmojās ne tik daudz no dabas, cik no cilvēka radītās dzīves vides – tas ir modernās lielpilsētas, ātruma un tehnikas stils. Vijīgās jūgendstila līnijas nomaina no kubisma aizgūtas stūrainas formas un eleganta ģeometrija, savukārt melanholiski gurdās gadsimta sākuma atmosfēras vietā nāk teju drudžaina rosība, kas izpaužas it visā – no džeza mūzikas sinkopētajiem ritmiem līdz pat aizvien jauniem un ātrākiem transportlīdzekļiem ielās – un debesīs.