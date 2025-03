Mileniāļu veiksmes stāsts Nadja Lī Koena - amerikāņu sapnis uz žurnāla vāka

Tagad Nadja atzīst, ka viņas sākotnējais priekšstats par Losandželosu bija tālu no realitātes. Pilsēta viņu apbūra un fascinēja jau ar krāsām, kas pelēkzaļās Anglijas laukos uzaugušajai jaunietei šķita tik spilgtas kā TV ekrānā. Taču tieši skats no malas ir palīdzējis tik precīzi uztvert amerikāniskuma esenci. “Es joprojām jūtos kā vērotāja, lai gan esmu Losandželosā jau vairāk nekā piecus gadus. Ceru, ka tā būs vienmēr. Pirms šeit ierados, man bija britu naivais priekšstats par Holivudu, pieņēmu, ka tā ir ļoti glamūrīga vieta,” fotogrāfe atzinās 2021. gadā intervijā žurnālam “AnOther”. “Biju priecīgi satraukta, kad dzīvē ieraudzīju Slavas aleju. Jautāju kādam garāmgājējam, vai tiešām esmu Holivudā, un man atbildēja, lai atšujos. Taču te sastapu arī nožēlojamus slavenību līdziniekus, netīras ielas un skaļus tūristus. Bija vēl skumjāka puse: bezpajumtnieki, hroniskas mentālās slimības un prostitūcija, un to visu izgaismoja Holivudas neona gaismas. Tā bija kā parāde par godu Amerikas norietam. Iespējams, neizklausās vilinoši, bet tieši tas kļuva par iemeslu, kāpēc iemīlēju Losandželosu un tā kļuva par manu disfunkcionālo mūzu.” Pēc postošajiem Kalifornijas ugunsgrēkiem Lī Koenas skumji krāšņā oda amerikāniskumam un Losandželosai iegūst papildu vērtību.