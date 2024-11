Rīgā notiks Mazā mākslas mese

Mazā mākslas mese notiks bijušās rūpnīcas “Veldze” katlu mājas zālē, kas ir viena no nepieradinātajām teritorijām topošās “Radošās rūpnīcas Veldze” ēku kompleksā, Matīsa ielā 8. No septembra pakāpeniski verot durvis uz daļēji industriālo teritoriju, “Radošā rūpnīca Veldze” veidojas kā sinerģijas platforma pilsētas iedzīvotājiem, uzņēmējiem un radošajām industrijām laikmetīgas kultūrvietas kopradei Rīgas centrā. “Veldze” līdz 1939. gadam bija pazīstama kā AS Gust. Kuncendorf alus darītava, bet pēc Otrā pasaules kara tika pārdēvēta par “Augļu un ogu vīna un bezalkoholisko dzērienu rūpnīcu “Veldze””. Tā bija vieta, kur 1980. gadā pirms Maskavas Olimpiskajām spēlēm tika uzsākta Pepsi ražošana.