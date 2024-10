Daudzu iemīļotā zīmola "Nolo" radītāja Viktorija Joniene paziņo, ka nolēmusi aiziet no modes

“Jā, es patiešām esmu nolēmusi aiziet no modes,” atzīstas Viktorija Joniene. “Neteikšu, ka uz visiem laikiem. Never say never. Ja pēkšņi kādudien saņemšu ļoti interesantu piedāvājumu, iespējams, atgriezīšos šajā nozarē jau jaunā kvalitātē. Taču patlaban mana karjera zīmolā, kam esmu veltījusi 12 dzīves gadu, ir beigusies. Esmu zīmolu uzticējusi jaunai uzņēmējai no Ukrainas. Viņa ir entuziasma un apņēmības pilna, bet galvenais, ka viņai ir visas iespējas turpināt šo manis iesākto.”