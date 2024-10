Kā izvēlēties apģērbu, kurš atspoguļo tavu stāstu. Agneses Kleinas pieredze

Šis ir cieši saistīts ar iepriekšējo iepirkšanās modeli. Lietu pirkšana, lai remdētu sāpes, īpaši mentālās ciešanas, bija raksturīga pandēmijas (“mīļi” sauktas par “pando” filmā “Knives Out 2: Glass Onion”) iezīme. Protams, pirkšana kā darbība, kas liek justies labāk, cilvēcei pazīstama jau labu laiku. Tagad iemesli, kāpēc mēs tik daudz iepirkāmies globālo karantīnu laikā, ir labi zināmi un daudz aprakstīti: ceļošanas neiespējamība; drūmā situācija darbā; draudošā iznīcība (drīzumā kinoteātros – “Indiāna Džonss un draudošā iznīcība”); vientulība; uzkrātā frustrācija jeb “I just wanna have fun” un visaptverošā, dziļā baiļu sajūta. Īsāk sakot, mēs pirkām lietas, lai nomierinātu mūsos mītošo mazo bērnu, kas bija pārbijies, ka neizdzīvos – fiziski un garīgi – līdz labākiem laikiem. Šajā kontekstā spilgti atceros gaišpelēko “Marni” somu, ko nopirku “Vestiaire” īsi pēc tam, kad saņēmu pirmo “Covid-19” vakcīnu. Iemesls, kāpēc to iegādājos, nebija atzīmēt faktu, ka beidzot bija “atbloķēta” mana vecuma grupa. To kopā ar partneri nosvinējām, braucot uz citu pilsētu, lai vakcinētos bez stāvēšanas rindā. Nē, iemesls, kāpēc es nopirku lietoto dizainera somu, bija tas, ka mani nosauca par “vakcīnu kūdītāju” ģimenes “WhatsApp” čatā. Tāda bija atbilde uz manu foto, kur smaidīju, ka varēsim atgriezties darbā, atgriezties kaut kādā normalitātē. Tas sāpēja. Risinājums, kā atvieglot emocionālās sāpes, bija nopirkt sev kaut ko skaistu. Pandēmijas laikā es arī sasniedzu pēdējo fāzi savā interjera priekšmetu, īpaši vintāžas lietu, kolekcionēšanā. Mans iecienītākais laika kavēklis, lai uz brīdi aizmirstu realitāti, kurā mēs visi atradāmies, bija dzīvoties pa “Etsy”, meklējot vintāžas lampas un spoguļus. 2022. gada agrā pavasarī es no tā visa atvadījos un izliku pārdošanā, lai savāktu līdzekļus nākamajam lielajam ceļojumam, proti, bāzes izveidošanai Dienvidaustrumāzijā. Paldies lampām un spoguļiem par lietu izgaismošanu!