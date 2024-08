Mani vienmēr var atrast pie lilijām. Par saviem Āzijas stila atradumiem stāsta Agnese Kleina

Kerija Bredšova. “Seksu un lielpilsētu” Latvijā rādīja ap 2000. gadu, kad biju tikko atgriezusies no mācību gada Japānā. Toreiz mentāli dzīvoju Ņujorkas modes pasaulē un līdz seriālam to tvēru no žurnāliem angļu valodā. Kerija un viņas draudzenes bija dzīvas, kustīgas modeles… Vēl nesen noskatījos seriālu no jauna un ar šodienas pieredzi apstiprināju, ka “Sekss un lielpilsēta” man saistās ne tik daudz ar padomiem seksā, cik ar ieteikumiem, kā dizainera kurpēm piemeklēt vintāžas kleitu par septiņiem dolāriem.