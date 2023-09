Festivāla "Survival Kit" laikā Vidzemes tirgū būs skatāmas divas izstādes

Festivāla "Survival Kit" publiskā programma savā ziņā ir saistīta ar satikšanos starp cilvēkiem, kopienām un paaudzēm, šodien preses konferencē uzsvēra Latvijas Laikmetīgā mākslas centra (LLMC) direktore un festivāla izveidotāja Solvita Krese.

Vidzemes tirgū šodien atklāts laikmetīgās mākslas festivāls "Survival Kit 14", ko organizē LLMC. Festivāla laikā būs skatāmas divas izstādes - "Attāluma draudzības" un "Mākslinieks ir klātesošs".

Preses konferencē, kurā piedalījās Krese, izstādes "Attāluma draudzības" kuratores Inga Lāce un Alīsija Noka, projekta un izstādes "Mākslinieks ir klātesošs" vadītāja un kuratore Māra Žeikare, kā arī festivāla publiskās programmas "Vistālākās draudzības ir tepat" kuratore Sofija Kozlova, festivāla organizatori pastāstīja par idejām, kas iedvesmojušas šī gada norises.

Abas festivāla izstādes notiek Vidzemes tirgū - "Attāluma draudzības" notiek vecajā Piena paviljonā, bet izstāde "Mākslinieks ir klātesošs" skatāma kioskos paviljona galā, no Brīvības ielas puses.

Satikšanās festivālā notiek arī starp Rīgu un Kauņu, kur 14.Kauņas biennālē notiek izstāde "Attāluma draudzības", ko kūrē Lāce un Noka. Vaicātas, kā kuratoru duets nonācis pie draudzību tēmas, abas uzsver, ka viņu kuratoriālajā praksē to nevar saukt par "tēmu". Lāce un Noka raugās uz to kā daļu no dzīves un darba procesa.

"Mākslinieki, kuri šodien ir šeit, zina, ka mūsu darba metodes ir sarunas, satikšanās un dinamiska izpēte, kas balstīta starptautiskos starppaudžu tīklojumos, tādēļ draudzība viemēr ir bijusi klātesoša," paskaidro kuratores.

Aplūkojot savstarpējās attiecības un to mikrovēstures, kuratores kopā ar māksliniekiem iedziļinājušās arī vēsturiskajos kontekstos, pētot individuālu pagātnes pieredzi un pārvērtējot to no šodienas skatpunkta.

Tikmēr projekta "Mākslinieks ir klātesošs" izstādes pamatā ir LLMC jau vairākus gadus lolotā izglītības programma, kuras mērķis ir stiprināt attiecības ar jaunāko paaudzi un parādīt bērniem un jauniešiem mākslinieku darbu tuvplānā.

"Vairākus mēnešus sešās Latvijas skolās strādāja septiņi mākslinieki, un, ja godīgi - mēs nezinājām, kāds būs rezultāts. Tagad rezultātu, un to, kāda ķīmija radās starp jauniešiem un māksliniekiem darba procesā, ikviens var pārliecināties izstādē," uzsver Kozlova.

Kozlova, festivāla publiskās programmas "Vistālākās draudzības ir tepat" kuratore, pastāstīja, ka publiskajā programmā notiekošās diskusijas lielākoties būs Latvijā dzīvojošo afrolatviešu, baltkrievu, ukraiņu un krievu kopienu pārstāvju līdzveidotas.

"Mēs strādājam arī ar šo kopienu jauniešiem, taču tas nav vienkārši, jo arī mēs paši jūtam distanci, jo nekad neesam centušies sasniegt šos cilvēkus. Un tas nav ne robežu, ne fiziskas distances dēļ, bet vien tāpēc, ka mūsu pasaules tik daudzus gadus ir eksistējušas paralēli," norāda kuratore.

Atsevišķa notikumu programma plānota arī mūsdienu kultūras foruma "Baltā nakts" laikā 9.septembrī no plkst.18 notiks pasākums "Nakts konference". Albāņu māksliniece Anna Ērenšteina diskutēs ar kopienu pārstāvjiem norisē "Mākslinieciskais saiets". Tāpat notiks rakstīšanas darbnīca par aktīvismu, sabiedrības segregāciju un protestiem.

Paredzēts, ka no plkst.18 līdz pusnaktij ik stundu notiks tūre izstādes mediatoru vadībā, savukārt plkst.20 un 22 notiks "Kuš!" komiksu darbnīca jauniešiem un pieaugušajiem. "Nakts konferences" laikā veco tirgus kiosku izgaismotajos logos būs redzamas Māras Brašmanes fotogrāfijas, kas stāstīs par tirgus vēsturi.

Pētot mākslinieku sadarbību ar auditoriju, kā arī tiecoties veicināt izpratni par mākslas radīšanas procesu plašākā sabiedrībā, 8.septembrī sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju notiks publiska performatīva akcija, ko veidos mākslinieki Klaus Šēnings Lams Jongs, Bernadeta Jobaka, Nele Hartmana un Līva Rutmane-Kalniņa.

Izstādē "Mākslinieks ir klātesošs", kas festivāla laikā notiks kioskos pie paviljona, būs apskatāmi seši mākslas darbi, kas ar dažādu laikmetīgās mākslas mediju starpniecību atklās jauniešiem Latvijas reģionos aktuālas tēmas. Izstādes līdzkuratori un mentori ir mākslinieku kolektīvs "Tenthaus" no Norvēģijas.

Izstādes atklāšana kopā ar bērniem un jauniešiem, kuri piedalījušies projektā, notiks 8.septembrī no plkst.15.00. Sestdienās "Mākslinieks ir klātesošs" izstādi būs iespējams aplūkot kopā ar māksliniekiem un tiem bērniem un jauniešiem, kuri piedalījušies darbu tapšanā.

Paredzēts, ka 9.septembrī mākslas mediatoru lomā iejutīsies jaunieši no Jelgavas, kuri darbojušies kopā ar mākslinieci Evu Vēveri, 16.septembrī par izstādē redzamajiem darbiem pastāstīs Maksims Šenteļevs un Artūrs Punte kopā ar bērniem no Strenčiem. 23.septembrī izstādes mediatori būs jaunieši no Bolderājas, kuri kopā ar mākslinieci Gundegu Eveloni pētījuši savu apkaimi, bet ciklu 30.septembrī noslēgs jaunieši no Aglonas kopā ar mākslinieci Viku Ekstu.

Festivālā plānotas divas dienas ģimenēm. 17.septembrī plkst.13 bērni varēs doties ekskursijā un radoši darboties "Spoku mežģīņu zīmēšanas darbnīcā" kopā ar kolektīva "Kuš!" komiksi pārstāvi Annu Malicku, bet 23.septembrī plkst.13 - Ingas Erdmanes vadībā veidot pašiem savas uzlīmes. Dalība abās darbnīcās ir bez maksas.

Seniori festivālā īpaši gaidīti 12.septembrī un 26.septembrī plkst.12, kad notiks "Atmiņu tirgus". Pasākuma laikā nesteidzīgi būs iespējams aplūkot izstādi, uzdot sevi interesējošus jautājumus un iedziļināties laikmetīgās mākslas norisēs Latvijā un pasaulē un pēc tam kopīgi pārrunāt redzēto.

Savukārt 30.septembrī plkst.12 ikviens gaidīts vēstuļu veidošanas darbnīcā "Rīga-Kauņa: draudzība bez robežām", kas organizēta sadarbībā ar "Survival Kit 14" sadraudzības pasākumu - Kauņas biennāli. Vēstules tiks adresētas Kauņas biennāles apmeklētājiem un pēc darbnīcas beigām nosūtītas turp, savukārt tajā pašā laikā Kauņā notiks vēstuļu rakstīšanas darbnīca, kurā radītās vēstules tiks sūtītas uz Rīgu. Festivāla "Survival Kit 14" noslēguma dienā 8.oktobrī darbnīcas dalībnieki varēs saņemt sev veltīto vēstuli no Kauņas.