"Pastaiga" sasniegumu tops - Latvijas gada sievietes kultūrā 2023

Jaudīgi. Tas ir pirmais vārds, kas nāk prātā, pārskatot šā gada Latvijas sieviešu spožāko sasniegumu topu. Žurnāls “Pastaiga” to veido jau septīto gadu, lai izceltu un godinātu Latvijas sieviešu panākumus, stāstītu par tiem plašākai sabiedrībai. Tas ik gadu atspoguļo sabiedrības viedokli un vēsta par to, kas mums rūp un ko novērtējam. Un aiz tā visa stāv pašaizliedzīgas, radošas, drosmīgas un ietekmīgas Latvijas sievietes. Mēs pamanām, novērtējam un ļoti lepojamies. Šis ir mūsu veids, kā pateikt paldies ikvienai no jums.

Šogad topu veido 19 “Pastaigas” eksperti – dažādu jomu pārstāvji, kuru viedokli augstu vērtējam. Mēs lūdzām ekspertus nosaukt savas favorītes mūsu definētajās 11 nozarēs un nozaru grupās. Un te nu atklājas šā topa burvība – tas ir tik daudzveidīgs.

Ir aizraujoši vērot, kā gadu no gada mainās topā pieminētās dāmas. Protams, ir arī gluži pretēji – vairāki vārdi stabili turas savās pozīcijās. Piemēram, šogad sadaļā “Politika” visvairāk izcelta ir Elīna Pinto, savukārt “Tehnoloģijās/IT” līdere joprojām ir “Riga TechGirls” vadītāja Anna Andersone, bet “Medicīnā/Farmācijā” – NMPD direktore Liene Cipule.

Visu apkopojot, mēs ne tikai izceļam sievietes, kuras patlaban varam saukt par pārliecinošām savas nozares līderēm, bet arī uzzinām par profesionālēm, kuras nesavtīgi dara savu darbu un ikdienā nemirdz starmešu gaismās. Mums ir izcilas politiķes, uzņēmējas, vadītājas, juristes, finansistes, kultūras darbinieces, arhitektes, dizaineres, žurnālistes, zinātnieces, pedagoģes, tehnoloģiju un IT guru, mediķes, farmaceites, sportistes un aktīvistes. Sievietes, kuras var! Sievietes, kuras dara un kurām izdodas! Un mēs varam tikai iztēloties, cik daudz tas no viņām prasa ne vien profesionāli, bet arī privāti – būt labai, mīļai un pacietīgai mammai, sievai, meitai, draudzenei… Un vēl – ar patiesu cieņu un apbrīnu vērojam, cik nozīmīgas un aizraujošas ir topā minēto sieviešu nodarbošanās. Lai tikai kāds pasaka, ka Latvijā “nekas nenotiek”! Ir mums gan daudzsološi uzņēmumi, gan zinātne un inovācijas, gan pērles kultūrā un dizainā. Mums ir viss! Un talantīgas sievietes pavisam noteikti.

Eksperti

Karīna Kulberga, “Swedbank” valdes locekle un privātpersonu pārvaldes vadītāja

Lotte Tisenkopfa-Iltnere, “Mádara Cosmetics” dibinātāja un līdzīpašniece

Enno Ence, “MILZU!” dibinātājs un zīmola radītājs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Eksporta padomes loceklis, biznesa mentors

Henrieta Verhoustinska, teātra kritiķe un LTV raidījuma “100 g kultūras” vadītāja

Anda Čakša, izglītības un zinātnes ministre

Marija Ručevska, inovāciju vadības uzņēmuma “Helve” līdzdibinātāja un vadītāja, “Practica Capital” investīciju partnere, “TechChill” valdes locekle

Maija Katkovska, Latvijas Drošāka interneta centra “Drossinternets.lv” vadītāja

Ulvis Noviks, biedrības “Tavi draugi” vadītājs, uzņēmuma “MRCar.lv” līdzīpašnieks, uzņēmumu “braucamkopa.lv” un “Tiny Village Latvija” dibinātājs

Ilze Aizsilniece, ģimenes ārste un homeopāte, Latvijas Ārstu biedrības prezidente

Baiba Liepiņa, Latvijas Reklāmas asociācijas vadītāja

Dace Melbārde, Eiropas Parlamenta deputāte

Dana Bjorka, Mihaila Čehova Rīgas krievu teātra direktore

Kaspars Gorkšs, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektors

Ieva Zībārte, Latvijas Arhitektu savienības valdes locekle, Eiropas Komisijas stratēģiskās iniciatīvas “Jaunais Eiropas Bauhaus” pārstāve Latvijā

Matīss Kaža, kinorežisors

Tomass Pildegovičs, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra (“Stratcom”) vecākais eksperts

Gunda Reire, Valsts prezidenta kancelejas vadītāja

Aija Šmidre, izdevniecības “Rīgas Viļņi” valdes priekšsēdētāja

Ivars Norvelis, oficiālā “Porsche” zīmola Latvijā pārstāvja SIA “Baltijas Sporta Auto” valdes loceklis



Paskaidrojumi

* Sievietes, kuru sasniegumus eksperti izcēluši vairākās nozarēs

# Sievietes, kuru sasniegumus izcēluši vairāki eksperti

Gada sievietes kultūrā (mūzika, māksla, teātris, kino, literatūra)

# DACE MEIERE, tulkotāja

Dace Meiere. (Foto: LETA)

“Par grāmatām – jo ir viena no latviešu tulkotājām, kuras vārds iedveš uzticību un rosina izvēlēties arī nepazīstamu autoru darbus. Iepazīstināja mūs ar Umberto Eko daiļradi un turpina pelnīt apbalvojumus par savu darbu. Šoreiz necils apbalvojums – pieminējums no manis.”

Kaspars Gorkšs

“Iespējams, bez Daces Meieres mēs – latvieši – nebūtu iepazinuši fantastisku daiļradi, piemēram, Umberto Eko un Roberto Bolanjo romānus. Pavērt durvis uz nezināmo un iepazīstināt ar to ir svarīgs darbs. Daces Meieres ieguldījumu pērn novērtēja arī Latvijas un Lietuvas ārlietu ministrijas, pasniedzot Baltu balvu par izciliem sasniegumiem baltu mantojuma pētniecībā, kopšanā un stiprināšanā.”

Ivars Norvelis

MĀRA LĀCE, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore

Māra Lāce. (Foto: LETA)

“Māras Lāces augstie standarti, veidojot muzeju kultūru Latvijā, ir nesuši augļus – muzeji, kas ir viņas pārziņā, kļuvuši par sabiedrības pulcēšanās vietām, kur izbaudīt, novērtēt mākslu un mācīties par to. Arī es gaidu katras jaunas izstādes atklāšanu, bet svētdienās ar lielu patiku izstaigāju pastāvīgās ekspozīcijas.”

Karīna Kulberga

LOLITA RITMANIS, komponiste

Lolita Ritmanis. (Foto: Sanita Ieva Sparāne)

“Sieviete, kura nes Latvijas vārdu pasaulē. Ieguvusi vairākas prestižas balvas un nominācijas par savu daiļradi, tostarp par mūziku filmai “Dvēseļu putenis”.”

Marija Ručevska

“TAUTUMEITAS”, mūzikas grupa

"Tautumeitas". (Foto: Publicitātes foto)

“Grupa ar raksturu un skaidru pozicionējumu.”

Enno Ence

EVITA SNIEDZE-AŠERADENA , dramaturģe un teātra zinātniece, Valmieras Drāmas teātra direktore

Arvils Ašeradens un Evita Sniedze-Ašeradena. (Foto: LETA)

“Viņai uz saviem pleciem jāiznes teātra ēkas remonta smagais periods. Rekordātri tika rastas teātra pagaidu mājas – brīnišķīga laikmetīgās kultūras telpa “Kurtuve” –, un Valmieras teātrim šogad ir rekordliels “Spēlmaņu nakts” nomināciju skaits – 21.”

Henrieta Verhoustinska

KATRĪNA GUPALO , mūziķe un dziedātāja

Katrīna Gupalo un bijušais Valsts prezidents Egils Levits. (Foto: Publicitātes foto)

“Māksliniece, kura ar savu ekstravaganto skatuves tēlu iedvesmo jaunos talantus. Stingri iestājas par atbalstu Ukrainai.”

Ulvis Noviks

* MARIJA LUĪZE MEĻĶE, dzejniece, aktrise, scenāriste, māksliniece

“Patiesa un drosmīga. Nonāca sabiedrības viedokļu krustugunīs, kad atteicās no “Lielā Kristapa” balvas, pievēršot uzmanību nepieciešamībai pieņemt Dzīvesbiedru likumu. Aicina domāt par cilvēku kā vērtību, par mākslas jēgu un ietekmi. Zīmē trāpīgas karikatūras.”

Anda Čakša

IEVA SEGLIŅA, Dailes teātra aktrise

Ieva Segliņa. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

“Par sniegumu izrādē “Brands”.”

Aija Šmidre

ANCE KRAUZE, dziedātāja

Ance Krauze. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

“Vienīgā no latviešu dziedātājiem, kuras sniegums spēj man radīt zosādu. Tik spēcīga balss un īpašais suitu pamatīgums... Brīnišķīga dziedātāja, kura nevienu klausītāju neatstāj vienaldzīgu.”

Maija Katkovska

LAURA GROZA, režisore

Laura Groza. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

“Ar izrādi “Mājoklis. Komentāri” atklāti runā par sievietību un seksualitāti – tēmām, ko joprojām glabājam pagrabos. Pasaulē vēl aizvien daudz kas, tostarp seksualitāte un bizness, tiek skatīts galvenokārt no vīriešu pozīcijām. Laura seksualitāti uzlūkojusi tieši no sievietības skatpunkta – tā ir arī viņas sociālā misija.”

Lotte Tisenkopfa-Iltnere

NORA IKSTENA, rakstniece

Nora Ikstena. (Foto: no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva)

“Noras Ikstenas darbi ir tulkoti gandrīz 20 valodās. “The Guardian” par romānu “Mātes piens” rakstīja: katrs notikums tajā ir kā simbols, un romānā ir spēcīgā atsauce uz laikmetu, kas šobrīd šķiet gandrīz neiedomājams, bet pārāk viegli varētu atgriezties, ja Eiropa nespēs aizstāvēt savu tautu grūti izcīnītās brīvības. Cilvēka vēlme un spēja būt brīvam dažādās dimensijās caurvij gandrīz visus rakstnieces darbus.”

Ilze Aizsilniece

ROBERTA KUMSĀRE, mūziķe

Roberta Kumsāre. (Foto: Publicitātes foto)

“Šogad, Dziesmu svētku 150. jubilejā, jaunajai un talantīgajai mūziķei tika izrādīts liels gods – viņa atklāja koncertu “Diriģents” ar diriģentu vīrukora dziedāto “Rīga dimd”. Iespējams, bija jaunākā diriģente Dziesmu svētku vēsturē, bet mēs par viņu noteikti vēl dzirdēsim.”

Baiba Liepiņa

MĀRA ZĀLĪTE, rakstniece

“Latvijas kultūras personība, vaduguns mūsu vērtību laukā. Māras Zālītes spēks ir viņas rakstītais un pateiktais vārds. Lakoniski, tieši un godīgi, ar dziļu cieņu pret mūsu tradīcijām un atvērtību jaunām, laikmetīgām idejām.”

Dace Melbārde

INDRA ROGA, režisore, aktrise, pedagoģe

Indra Roga. (Foto: LETA)

“Izcila, talantīga aktrise, režisore un pedagoģe. Jūt sīkākās vibrācijas savā skatuves partnerī un aizrauj viņu sev līdzi. Ļoti pacietīga un prasīga pedagoģe, kas gaida no audzēkņiem tikpat patiesu mīlestību un cieņu pret teātri un darbu. Dāsna režisore, kura neskopojas ar savām zināšanām un pieredzi ar aktieriem, lai viņi uzmirdzētu lomās uz skatuves.

Nepacietīgi gaidu Indras Rogas grāmatu, kas būs veltīta viņas dzīves vīrietim un Meistaram Mihailam Gruzdovam. Ticu, ka tajā katrs lasītājs caur divu cilvēku mīlestības, ticības un uzticēšanās dzīvesstāstu varēs pieskarties teātra profesijai un izprast to dziļāk.”

Dana Bjorka

INGA LĀCE, laikmetīgās mākslas projektu kuratore, MoMA starptautiskās programmas “C-MAP” pētniece

Inga Lāce. (Foto: LETA)

“Runā par mākslu saistoši, draudzīgi un ar izpratni par sociāli ekonomisko un kultūras kontekstu. Sociālo tīklu ierakstos iepazīstina ar mazāk zināmu mākslinieku, kolekciju, mākslas institūciju veikumu. Ingas laiks MoMA pētnieces statusā ir noslēdzies, taču, pateicoties tam, stāsti par latviešu māksliniekiem ir nonākuši starptautiskā apritē.”

Ieva Zībārte

IVETA POLE, aktrise

Iveta Pole. (Foto: LETA)

“Par oriģināliem radošiem risinājumiem un feministisku skatījumu uz raganu fenomenu izrādē “Malleus Maleficarum. Jaunais līgums”, kas nominēta “Spēlmaņu naktij” kā gada lielās formas izrāde. Iveta turpina aktīvi strādāt kino un performatīvajās mākslās, dzīvojot starp Berlīni un Rīgu.”

Matīss Kaža

DĀRTA CERIŅA , kinokritiķe

Dārta Ceriņa. (Foto: Publicitātes foto)

“Bezgala erudīta nākamās paaudzes kinokritiķe – apveltīta ar prātu un mēli, kas asa kā žilete. Paredzu viņai spožu uzlēcienu starptautiskajā arēnā pavisam drīzā nākotnē.”

Tomass Pildegovičs

INESE MIČULE, režisore

Inese Mičule. (Foto: Publicitātes foto)

“Vēriens, redzējums, fantāzija, negaidīti risinājumi, koncepts, precizitāte! Mūs pārsteigusi jau vairākkārt, taču 2023. gada izrāde “Sēras piestāv Elektrai” Valmieras Drāmas teātrī ir jauns pakāpiens režisores profesionālajā varēšanā. Turklāt ir pilnīgi skaidrs, ka izaugsme turpināsies.”

Gunda Reire

