"Pastaiga" sasniegumu tops - Latvijas gada sievietes biznesā un menedžmentā 2023

Jaudīgi. Tas ir pirmais vārds, kas nāk prātā, pārskatot šā gada Latvijas sieviešu spožāko sasniegumu topu. Žurnāls “Pastaiga” to veido jau septīto gadu, lai izceltu un godinātu Latvijas sieviešu panākumus, stāstītu par tiem plašākai sabiedrībai. Tas ik gadu atspoguļo sabiedrības viedokli un vēsta par to, kas mums rūp un ko novērtējam. Un aiz tā visa stāv pašaizliedzīgas, radošas, drosmīgas un ietekmīgas Latvijas sievietes. Mēs pamanām, novērtējam un ļoti lepojamies. Šis ir mūsu veids, kā pateikt paldies ikvienai no jums.

Šogad topu veido 19 “Pastaigas” eksperti – dažādu jomu pārstāvji, kuru viedokli augstu vērtējam. Mēs lūdzām ekspertus nosaukt savas favorītes mūsu definētajās 11 nozarēs un nozaru grupās. Un te nu atklājas šā topa burvība – tas ir tik daudzveidīgs.

Ir aizraujoši vērot, kā gadu no gada mainās topā pieminētās dāmas. Protams, ir arī gluži pretēji – vairāki vārdi stabili turas savās pozīcijās. Piemēram, šogad sadaļā “Politika” visvairāk izcelta ir Elīna Pinto, savukārt “Tehnoloģijās/IT” līdere joprojām ir “Riga TechGirls” vadītāja Anna Andersone, bet “Medicīnā/Farmācijā” – NMPD direktore Liene Cipule.

Visu apkopojot, mēs ne tikai izceļam sievietes, kuras patlaban varam saukt par pārliecinošām savas nozares līderēm, bet arī uzzinām par profesionālēm, kuras nesavtīgi dara savu darbu un ikdienā nemirdz starmešu gaismās. Mums ir izcilas politiķes, uzņēmējas, vadītājas, juristes, finansistes, kultūras darbinieces, arhitektes, dizaineres, žurnālistes, zinātnieces, pedagoģes, tehnoloģiju un IT guru, mediķes, farmaceites, sportistes un aktīvistes. Sievietes, kuras var! Sievietes, kuras dara un kurām izdodas! Un mēs varam tikai iztēloties, cik daudz tas no viņām prasa ne vien profesionāli, bet arī privāti – būt labai, mīļai un pacietīgai mammai, sievai, meitai, draudzenei… Un vēl – ar patiesu cieņu un apbrīnu vērojam, cik nozīmīgas un aizraujošas ir topā minēto sieviešu nodarbošanās. Lai tikai kāds pasaka, ka Latvijā “nekas nenotiek”! Ir mums gan daudzsološi uzņēmumi, gan zinātne un inovācijas, gan pērles kultūrā un dizainā. Mums ir viss! Un talantīgas sievietes pavisam noteikti.

Eksperti

Karīna Kulberga, “Swedbank” valdes locekle un privātpersonu pārvaldes vadītāja

Lotte Tisenkopfa-Iltnere, “Mádara Cosmetics” dibinātāja un līdzīpašniece

Enno Ence, “MILZU!” dibinātājs un zīmola radītājs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Eksporta padomes loceklis, biznesa mentors

Henrieta Verhoustinska, teātra kritiķe un LTV raidījuma “100 g kultūras” vadītāja

Anda Čakša, izglītības un zinātnes ministre

Marija Ručevska, inovāciju vadības uzņēmuma “Helve” līdzdibinātāja un vadītāja, “Practica Capital” investīciju partnere, “TechChill” valdes locekle

Maija Katkovska, Latvijas Drošāka interneta centra “Drossinternets.lv” vadītāja

Ulvis Noviks, biedrības “Tavi draugi” vadītājs, uzņēmuma “MRCar.lv” līdzīpašnieks, uzņēmumu “braucamkopa.lv” un “Tiny Village Latvija” dibinātājs

Ilze Aizsilniece, ģimenes ārste un homeopāte, Latvijas Ārstu biedrības prezidente

Baiba Liepiņa, Latvijas Reklāmas asociācijas vadītāja

Dace Melbārde, Eiropas Parlamenta deputāte

Dana Bjorka, Mihaila Čehova Rīgas krievu teātra direktore

Kaspars Gorkšs, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektors

Ieva Zībārte, Latvijas Arhitektu savienības valdes locekle, Eiropas Komisijas stratēģiskās iniciatīvas “Jaunais Eiropas Bauhaus” pārstāve Latvijā

Matīss Kaža, kinorežisors

Tomass Pildegovičs, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra (“Stratcom”) vecākais eksperts

Gunda Reire, Valsts prezidenta kancelejas vadītāja

Aija Šmidre, izdevniecības “Rīgas Viļņi” valdes priekšsēdētāja

Ivars Norvelis, oficiālā “Porsche” zīmola Latvijā pārstāvja SIA “Baltijas Sporta Auto” valdes loceklis



Paskaidrojumi

* Sievietes, kuru sasniegumus eksperti izcēluši vairākās nozarēs

# Sievietes, kuru sasniegumus izcēluši vairāki eksperti

Latvijas gada sievietes biznesā un menedžmentā

DIĀNA LĀCE-DAVIDOVA , jaunuzņēmuma “Whimsical” cilvēkresursu vadītāja

Diāna Lāce-Davidova. (Foto: Publicitātes foto)

“Brīnišķīga jaunās paaudzes vadītāja – ļoti tieša, zinoša, pārliecināta. Lieliski iederas jaunuzņēmumu kultūrvidē un, daloties ar savām zināšanām, dod pienesumu arī jauniešu organizācijām.”

Karīna Kulberga

ZANDA ŠADRE, “Rimi Baltic” korporatīvās atbildības un komunikācijas direktore

Zanda Šadre. (Foto: Publicitātes foto)

“Izcila vadītāja ar daudzu gadu pieredzi korporatīvajā sektorā (gan komunikācijā, gan CSR, gan inovāciju procesu vadībā). Viņas ātrums un pārliecība iedvesmo.”

Marija Ručevska

JŪLIJA MĀSĀNE-OSE , audiotehnoloģiju uzņēmuma “Sonarworks” operacionālā direktore

Jūlija Māsāne-Ose. (Foto: Publicitātes foto)

“Stingra, ar viedokli un skaidru mērķi.”

Enno Ence

LOTTE TISENKOPFA-ILTNERE , “Mádara Cosmetics” dibinātāja un līdzīpašniece

“Gadiem lietoju “Mádara” kosmētiku un apbrīnoju tās kvalitāti. Zinu, ka dzīve Lottei bija sagatavojusi dažādus pārbaudījumus, bet tiem cauri viņa izgājusi kā gaiša, mirdzoša un iedvesmojoša personība.”

Henrieta Verhoustinska

# EGIJA GAILUMA , uzņēmēja, “OX Drive” līdzīpašniece un vadītāja

Egija Gailuma. (Foto: Publicitātes foto)

“Jauna un pozitīva. Lielisks piemērs citām Latvijas sievietēm nebaidīties un attīstīt savu uzņēmējdarbību. Apliecinājums tam, ka pamatīgs darbs nes augļus.”

Ulvis Noviks

“Līdzīgi kā “Porsche” nemitīgi analizē auditorijas un tirgus tendences starptautiskā mērogā un meklē inovatīvus risinājumus, arī Egija Gailuma, analizējot auditorijas vajadzības un tendences, attīstīja jaunu biznesa virzienu Latvijā – auto koplietošanas pakalpojumu. Turklāt principiāli izmantojot elektriskos auto, pie viena laužot arī stereotipus par elektriskajiem automobiļiem.”

Ivars Norvelis

ZANE ČULKSTĒNA , stratēģiskās komunikācijas uzņēmuma “ERDA” dibinātāja un vadītāja, “kim? Laikmetīgās mākslas centra” dibinātāja

Zane Čulkstēna. (Foto: Publicitātes foto)

“Profesionāle, ar plašu tvērienu biznesā, personāla vadībā, komunikācijā, laikmetīgajā mākslā, izglītībā. Raksturojot ar vienu vārdu, iniciatīva.”

Anda Čakša

JANA LINDBERGA , “Madam Bonbon” izpilddirektore, “Bonbon Shoes” saimniece

Jana Lindberga. (Foto: Publicitātes foto)

“Dāma ar biznesa krampi un milzīgām darbaspējām, bet vienlaikus ļoti dvēseliska un iejūtīga. Noteikti būtu laba mentore sievietēm, kas vēlas uzsākt savu biznesu.”

Maija Katkovska

GUNTA ŠULTE , “Mádara Cosmetics” izpilddirektore

Gunta Šulte. (Foto: Publicitātes foto)

“Asredzīga, ar skaidru biznesa vīziju un stratēģiju, kas apvienota ar stingru vērtību sistēmu, lielu pieredzi un vēlmi darīt. To visu iespēj, būdama mazu bērnu mamma.”

Lotte Tisenkopfa-Iltnere

LINDA ZELTIŅA , “Vizulo” dibinātāja un komercdirektore

Linda Zeltiņa. (Foto: Publicitātes foto)

“Vada augošu, jau tagad lielu gaismekļu ražošanas uzņēmumu, kas rada mūsdienu ekoloģijas un ilgtspējas prasībām atbilstošas dizaina lampas. Triju bērnu mamma, no kuras vēriena un darbaspējām var patiesi iedvesmoties!”

Lotte Tisenkopfa-Iltnere

INDRA LŪKINA, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra direktore

Indra Lūkina. (Foto: LETA)

“Rosinājusi pozitīvas pārmaiņas Latvijas mūzikas un kultūras dzīvē. Pārdomātas LNSO koncertprogrammas Latvijā, viesturnejas Eiropā, ieraksti ar ievērojamiem solistiem, arī dalība Cēsu Mākslas festivāla organizēšanā, idejas, kā Rīgu padarīt par Baltijas mūzikas centru. Plašas zināšanas par kultūru un vēsturi, no ģimenes mantota mūzikas mīlestība veidojušas Indras īpašās spējas ieraudzīt un pieaicināt jaunus un daudzsološus māksliniekus, padarot Latvijas mūzikas dzīvi daudz bagātāku.”

Ilze Aizsilniece

* JANA TRAPĀNE , informāciju tehnoloģiju uzņēmuma “Mitigate” izpilddirektore, izveidojusi Latvijā pirmo izaugsmes programmu jaunietēm “Beat It”

Jana Trapāne. (Foto: Publicitātes foto)

“Kopā ar domubiedriem Jana izveidojusi mentoru programmu jaunietēm “Beat it” (beatit.lv) un veiksmīgi to vada, paralēli turpinot izglītoties, strādāt un audzinot trīs bērnus.”

Baiba Liepiņa

INTA ŠORIŅA , nodibinājuma “Liepāja 2027” valdes priekšsēdētāja

Inta Šoriņa. (Foto: Publicitātes foto)

“Sagatavojusi Liepājas pilsētas pieteikumu Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2027 statusam, un rezultāts liecina par milzīgām darbaspējām un mērķtiecību, spēju iedvesmot un iesaistīt simtiem cilvēku, prasmi domāt ārpus rāmjiem un piedāvāt oriģinālas idejas. Cilvēks, kas spēj mācīties no savām un citu neveiksmēm, atrast jaunus spēkus un motivāciju, lai pierādītu, ka mēs varam.”

Dace Melbārde

DACE OZOLA-SLAIDIŅA, “Meduza Events” dibinātāja

Dace Slaidiņa-Ozola. (Foto: Publicitātes foto)

“Saviem spēkiem izveidojusi jaudīgu pasākumu organizēšanas uzņēmumu, kas veiksmīgi darbojas vairāk nekā 20 gadu. Spilgta, aktīva, smaidīga, iekšēji jaudīga personība, kas vienmēr gatava piedāvāt trakas un ļoti pārdomātas, trāpīgas idejas jebkura pasākuma organizēšanā un ļoti ātri atrod pieeju katram klientam. Izcila profesionāle un uzticams cilvēks.”

Dana Bjorka

ALISE GRACI, “Musli Graci” (SIA “Felici”) radītāja un vadītāja

Alise Graci. (Foto: LETA)

“Par ambīcijām – no nulles izveidots eksportspējīgs uzņēmums ar jau plašu atpazīstamību ārvalstīs. Zīmolu raksturo kvalitāte, ilgtspēja un ambiciozitāte, neaizmirstot arī sociālo aktivitāti. Ticību savai nodarbei raksturo arī īpašnieces uzvārda maiņa par godu uzņēmumam.”

Kaspars Gorkšs

DAGNIJA LEJIŅA , uzņēmēja, “Novatore”, “Lejiņa & Partneri”

Dagnija Lejiņa. (Foto: Publicitātes foto)

“Veiksmīga biznesa dāma, kura, par spīti nozares specifikai, dvēselē nav auksta, kapitālistiska haizivs. Ar vērienu un neizsīkstošu enerģiju ne tikai vada aģentūru, bet arī rīko virkni ambiciozu sabiedriskā labuma pasākumu.”

Tomass Pildegovičs

EVA FADEJEVA , AS “RIX Technologies” valdes priekšsēdētāja

Eva Fadejeva. (Foto: Kaspars Dobrovoļskis)

“Vienu no Latvijas vadošajiem programmizstrādes uzņēmumiem vada sieviete, kura apgāž visus stereotipus par IT nozari un biznesa vadību kā vīriešu lauciņu. Sasniegumu sarakstā gan septiņas IKT nozares balvas “Platīna pele” un dokumentu vadības sistēma “Namejs”, gan fakts, ka uzņēmumā visos līmeņos strādā sievietes.”

Gunda Reire

Citas "Pastaiga" Latvijas sieviešu sasniegumu topa nominantes skati šeit