"Pastaiga" sasniegumu tops - Latvijas gada sievietes jurisprudencē un finansēs 2022

Uzdrīkstēties, īstenot savas ieceres un apņēmīgi virzīties uz mērķi. Pieņemt lēmumus – bieži vien ne tos vieglākos –, apzinoties, ka tas var izraisīt viļņošanos sabiedrībā. Būt uzmanības centrā, uzņemties vadību un atbildību. Spēt izveidot lielisku komandu, jo kopā var izdarīt un sasniegt vairāk. Iestāties pret muļķību un aprobežotību, cīnīties pret netaisnību… Paveikt šķietami nepaveicamo, spēt redzēt tālāk par apvārsni un palīdzēt tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Nekas no tā nav viegli un vienkārši, bet, lūk, sievietes, kuras to spēj! Profesionāles ar viedokli un mugurkaulu, kas nebaidās kļūt neērtas un sekot ideāliem. Sievietes, kuru paveiktais liek aizrauties elpai un iedvesmo. Visu cieņu, dāmas, lepojamies ar jums un jūsu panākumiem! Paldies, ka darāt visu, lai mēs dzīvotu labākā sabiedrībā!

Lai gan Pastaigas sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ gaismā sievietes, kas uzmirdzējušas un sevi spilgti pierādījušas to kontekstā. Karš Ukrainā licis paraudzīties ar citām acīm uz neskaitāmiem jautājumiem, izvirzot priekšplānā drošību, kiberdrošību, uzticamu informāciju un reālu palīdzību kara bēgļiem. Arī topa nominantu vidū redzam, cik ļoti mēs, līdzcilvēki, novērtējam sievietes, kas dara visu iespējamo un neiespējamo, lai savas kompetences un iespēju robežās palīdzētu stiprināt mūsu valsts drošību, informētu sabiedrību un risinātu ar bēgļiem saistītus jautājumus. Viņu vidū ir NATO ģenerālsekretāra vietniece Baiba Braže, Cert.lv vadītāja Baiba Kaškina, žurnālistes Ieva Vārna un Kristīne Garklāva, ukraiņu atbalsta centra Common Ground Andrejsalā dibinātājas un iniciatīvas autores Ieva Irbina un Inese Dābola. Mums ir lieliskas zinātnieces, tehnoloģiju ekspertes, juristes, ekonomistes, uzņēmējas, uzņēmumu vadītājas, mediķes, politiķes, kultūras un mediju darbinieces, arhitektes, dizaineres, modes mākslinieces, sportistes, fitnesa treneres un aktīvistes, kas veic milzu darbu, rūpējoties par tiem, kuri nonākuši grūtībās. Iedvesma ikvienam, jo mums visām un visiem taču ir pa spēkam darīt vairāk.

Pēteris Strautiņš, Luminor bankas ekonomists

Renāte Strazdiņa, Microsoft Veselības aprūpes un dzīvības zinātņu nozares klientu transformācijas vadītāja Eiropas, Vidējo Austrumu un Āfrikas reģionā

Liene Briede, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centra direktore, Eiropas Inovāciju padomes valdes locekle

Linda Saulīte, komunikāciju aģentūru grupas Dentsu Latvia valdes locekle, RTU pasniedzēja un doktorante

Egija Gailuma, uzņēmēja, OX Drive līdzīpašniece

Gunda Vaivode, LR 3 Klasika direktore

Dace Zavadska, Imunizācijas valsts padomes vadītāja, RSU profesore, bērnu infektoloģe

Sanita Osipova, Latvijas Universitātes profesore, Dr. iur.

Zita Zariņa, Latvijas Bankas padomes locekle

Baiba Rubesa, SIA Novatore dibinātāja un NOVATORE Impact Summit, kas notiks 22.–23. septembrī, idejas autore un virzītāja

Ingūna Skuja, keramiķe un porcelāna māksliniece, dueta Skuja Braden dalībniece

Aigars Rostovskis, LTRK prezidents, Biznesa augstskolas Turība īpašnieks

Ivars Norvelis, Porsche Latvia valdes loceklis

Pēteris Bajārs, biroja Outofbox vadošais arhitekts

Ilze Bagatska, zvērināta advokāte, brīvprātīgā ukraiņu basketbolistu koordinatore Latvijā

Latvijas 2022. gada izcilākās sievietes jurisprudencē, finansēs un banku sektorā

Sanita Osipova , bijusī Satversmes tiesas priekšsēdētāja, LU profesore



“2022. gadā saņēmusi Latvijas PEN balvu par vārda brīvības stiprināšanu.”

“Gudra, profesionāla, cilvēks ar augstu emocionālo inteliģenci. Novēlu mums visiem vairāk šādu profesionālu un izglītotu cilvēku valstiski nozīmīgās nozarēs.”

“Uz mirkli ļāva noticēt, ka dzīvojam civilizētā un iekļaujošā sabiedrība. Tiesa, prieka mirklis bija īss – konkrēti Satversmes tiesas pieņemtie spriedumi un tiesneses paustie uzskati par dažādu ģimeņu aizstāvību mudināja Saeimas deputātus neapstiprināt Sanitu Osipovu Augstākās tiesas tiesneša amatā, raisot bažas gan par tiesneša amata neatkarību, gan par konstitucionālo krīzi.”

“Lai gan nav ne mazāko šaubu par viņas profesionalitāti, Saeimas deputātu balsojuma dēļ netika ievēlēta par Augstākās tiesas tiesnesi. Spējīga cieņpilni pretstāvēt.”

Gudra, profesionāla, cilvēks ar augstu emocionālo inteliģenci, tāda ekspertu vērtējumā ir viena no Latvijas sieviešu sasniegumu topa nominantēm, bijusī Satversmes tiesas priekšsēdētāja, LU profesore Sanita Osipova. (Foto: Aivars Borovkovs)

Ineta Ziemele , bijusī Latvijas Satversmes tiesas priekšsēdētāja un Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese, patlaban Eiropas Savienības tiesas tiesnese



“Gudrība, zināšanas un pieredze, ko augstu vērtē arī ārpus Latvijas. To sasniegt nemaz nav viegli. Nosvērta, mierpilna, sievišķīga. Skaidri, drosmīgi un pamatoti izsaka viedokli un ieteikumus Latvijai, kad atbildīgajām personām tam nav pieticis dūšas.”

Dace Zavadska



“Zinu daudz izcilu sieviešu Latvijas jurisprudencē. Lielākā daļa Latvijas tiesnešu, notāru, tiesu izpildītāju, kā arī puse advokātu ir sievietes. Taču, ja ir jāizvēlas viena, tā ir Ineta Ziemele, kas Anglijā aizstāvēja disertāciju par Latvijas valsts turpinātību, tā Eiropai saprotamā valodā skaidrojot faktus par padomju okupāciju, pārstāvēja Latviju Eiropas cilvēktiesību tiesā, tad bija Satversmes tiesas priekšsēdētāja, bet patlaban ir Eiropas Savienības tiesas tiesnese. Lai kur viņa dotos, seko perfekts jurista darbs, kas orientēts ne tikai uz teorētiski pareizu normu piemērošanu, neredzot sprieduma sekas cilvēku dzīvē (kas ir daudzu juristu grēks), bet gan uz to, lai no tiesas darba būtu labums Latvijas valstij un cilvēkam, kuram tiek nodrošināts taisnīgums.”

“Latvijas jurisprudences jomā noteikti viena no autoritātēm. Ne tikai savas plašās pieredzes dēļ, bet arī mērķtiecīgi pierādot to darbā, lai modernizētu Latvijas Satversmes tiesu, veidotu un stiprinātu tiesas dialogu ar sabiedrību, izglītotu par cilvēktiesībām un stiprinātu sadarbību starptautiskajā jomā.”

Ineta Ziemele. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Ilze Znotiņa , bijusī Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja



“Ļoti sarežģītā laikā uzņēmās vadīt Finanšu izlūkošanas dienestu un nokļuva politisko spēku konflikta krustugunīs.”

Liene Briede



“2019. gadā reti kurš finanšu sektora lēmumos iesaistītais cerēja, ka Latvijai kā pirmajai vēsturē izdosies izvairīties no iekļaušanas Moneyval/FATF pelēkajā sarakstā. Izdevās, un tajā ļoti būtiska loma bija Ilzei Znotiņai.”

Zita Zariņa



“Vairāk nekā desmit gadu viena no spēcīgākajām naudas atmazgāšanas apkarošanas jomā Eiropā, kam varam pateikties, ka Latvija 2018.–2020. gadā netika izslēgta no Rietumu/starptautiskas finanšu aprites sistēmām. Konkrētu politiķu interesēs 13. Saeima viņu neapstiprināja amatā vēlreiz.”

Ilze Znotiņa. (Foto: LETA)

Kerli Vares (Gabriloviča) , Luminor Bankas vadītāja Latvijā



“Viena no veiksmīgākajām sievietēm finanšu un tehnoloģiju sektorā. Vadījusi vairāku banku apvienošanās procesu, iepriekš Lattelekom (Tet) komercdirektore un valdes locekle. Iedvesmojoša līdere lielā kolektīvā, viņā ieklausās, un no viņas mācās, apveltīta ar inovatīvu un progresīvu profesionālo domāšanu.”

Kerli Vares (Gabriloviča). (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Ieva Tetere , SEB bankas valdes priekšsēdētāja



“Lieliski demonstrē, ka ilgtspējīgs bizness fokusējas ne tikai uz biznesa rezultātiem, bet tikpat svarīgi ir darboties sabiedrības labā, rūpēties par ilgtspējību, kultūru un mākslu.”

Ieva Tetere. (Foto: LETA)

Anete Garoza , juridiskā biroja SIA INLUD Group partnere un līdzdibinātāja



“Anete kopā ar partneriem aktīvi strādā pie inovatīvas sistēmas par to, kā auditēt CO2 kvotu pārdošanu un pirkšanu, kā kontrolēt, ka uzņēmumi patiešām ievieš to, ko solījuši. Anete par to cīnās un strādā ne tikai Latvijas un Baltijas, bet arī globālā līmenī.”

Anete Garoza. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Dina Gailīte , juriste un žurnāla Jurista Vārds galvenā redaktore



“Apbrīnoju viņas godaprātu, ieinteresētību valsts tiesiskajos procesos, spēju diskutēt, kā arī drosmi paust atšķirīgu viedokli un pamatot to. Bet galvenais – padarīt tiesību lietas dzīvas un saprotamas ne tikai jomas profesionāļiem. Cienu viņas prasmi neatstāt novārtā savas vērtības: ģimeni, nepieciešamību būt dabā, ceļot un baudīt kultūru.”

Dina Gailīte. (Foto: LETA)

Vita Liberte , BDO Law un BDO Latvia vadošā partnere un zvērināta advokāte, VV fonda dibinātāja



“Mākslinieku rezidence Pāvilostā ir brīnišķīga vieta radošai atpūtai.”

Vita Liberte. (Foto: LETA)

Elīna Rītiņa , LTRK viceprezidente



“Elīnas stiprā puse ir finanses. Paralēli LTRK darbojas vadošā lomā TET, ir proaktīva mijiedarbībā ar publisko sektoru un Finanšu ministriju. Milzīgas darbaspējas! Ļoti plašas zināšanas finanšu un nodokļu jomās.”

Elīna Rītiņa. (Foto: LETA)

