Modes kļūdas var izrādīties svaigākās modes tendences

Lakats atkal ir krekliņš!

Stāsta, ka lakatu izgudrojusi Senās Ēģiptes valdniece Nefertite, kurai jau 14. gs. p. m. ē. ienācis prātā nelielu drāniņu valkāt zem smagajām, ekstravagantajām galvas rotām. Antīkajā Romā lakatus un šalles izmantoja fiziska darba strādnieki – lai acīs netek sviedri un ir parocīgi tos noslaucīt. Jau 20. gadsimta 60. gados lakatus sāka siet ne tikai ap galvu vai kaklu, bet arī ap krūtīm – kā krekliņu (šo stilu aktualizēja arī 2000. gadu sākuma popzvaigznes) vai pat kleitu, ja lakats lielāks vai pa rokai ir vairāki. Ļoti aktuāli, jo tik atbilstoši ilgtspējas tendencēm!

Influencere Kamila Koelju (Camila Coelho), 2019 (Foto: Cornel Cristian Petrus/Shutterst)

Ku-kū!

Bēdīgi slavena šā gadsimta sākuma modes aktualitāte bija striķīšbiksītes kā stila elements. Dzimuši laikā, kad vienīgā izvēle bija valkāt bikses ar superzemu jostasvietu, stringi nenovēršami kļuva par eksponējamu tēla sastāvdaļu. Mode ir cikliska: par šādu stila kļūdu un neizbēgamību jau 2019. gada kolekcijās atgādināja zīmoli Alexander Wang un Versace, modes ikonas Kima Kardašjana un Hailija Bībere.

Modele Hailija Bībere Ņujorkas Kostīmu institūta Gada ballē, 2019 (Foto: Wagner AZ / BACKGRID/All Over Pr)

Uzņēmēja Kima Kardašjana, 2020 (Foto: Instagram)

Izvēle

Pasaule atkal kļūst brīvāk domājoša, tāpēc valkāt krūšturi ir mūsdienu sievietes izvēle, nevis obligāta nepieciešamība. Tā kā ar izvēli jālepojas, nevis tā jāslēpj, tērpam pieskaņotas vai kontrastējošas krūštura lencītes 2021. gadā kļuvušas par aktuālu aksesuāru.

Modele Džidži Hadida, 2019 (Foto: Vida Press)

Acne Studios, pavasaris/vasara 2021 (Foto: Shutterstock/ Vida Press)

Parādi krūtis!

Atbrīvosimies no jebkādiem ierobežojumiem – tāds bija viens no 60. gadu feminisma saukļiem. 1968. gadā The Miss America Pageant dalībnieces uzskatāmi iebilda pret to, ka konkurss vērtē sievietes ķermeni, nevis prātu: noliegdamas stereotipiskos skaistuma ideālus, viņas savās demonstrācijās dedzināja tos atbalstošās preces, to skaitā krūšturus. Tagad ik gadu 13. oktobrī tiek atzīmēta Krūšu veselības diena jeb No Bra Day, kas atgādina, ka stingro push-up krūšturu laiki palikuši pagātnē. Un slavenības – no modeles Kendalas Dženeres līdz pat nopelniem bagātajai aktrisei un mūziķei Dženiferai Lopesai – demonstrē, ka ir dabiski un absolūti pieņemami neslēpt šo sievietes ķermeņa daļu.

Modele Džoja Korigana, 2021 (Foto: MEGA)

Krāsu un rakstu sadursme

2021. gadā jau pavisam pārliecinoši ir gāzti stereotipi un noteikumi par to, kas ir pievilcīgs un kas – neglīts. Rakstu kokteiļi taču ir daudz aizraujošāki par stingrajām modes formulām, kuras apgalvoja, ka pumpiņas ar svītriņām nesaskan, bet ziedi ar rūtīm ir neloģiski!

Ielu mode, 2020 (Foto: CAMERA PRESS/Anthea Simms / Vida)

Par lielu – bet tas nekas!

Seksapīls vairs nenozīmē, ka tev jāvalkā superapspīlēts tērps. Jā, ir bijuši laikmeti, kad komfortabls un seksīgs apģērbs atradās diametrāli pretējos modes spektra galos, taču pārlielie tēkrekli pārliecinoši prot apvienot abas īpašības. Lielais krekls ar velosipēdistu šortiem vai džinsiem, pat kā vienkārša kleitiņa – un, raugi, pasaules ērtākais apģērbs ir arī modīgākais un iekārojamākais!

Mūziķe Lizzo, 2021 (Foto: Diggzy/Jesal/Shutterstock)

Spalvas matos

Pietika mūziķei, aktrisei un superveiksmīgajai sociālo mediju personībai Adisonai Rae 2021. gada 15. maijā nopublicēt vienu bildi Instagram platformā – un pasaule (jeb 38 miljoni viņas sekotāju) atcerējās par senseno matu aksesuāru spalvu. Protams, īpašu rezonansi tā izpelnījās kā simbolisks atgādinājums par Amerikas pirmiedzīvotāju cilšu ieražām, stereotipiem un kulturālo pieņemšanu.

Mūziķe Adisona Rae, 2021 (Foto: Instagram)

Bērnu gredzentiņi

Gluži kā sarkastisks un nicinošs iesmējiens par luksusu un skaistas dzīves dārdzību, par pērļu un dimantu rotām, no gadus desmit senas pagātnes uz 2021. gadu pārcēlušies pārlieli, viens virs otra valkājami akrila vai polimēra gredzeni. Ar piebildi – tie rotā pieaugušu sieviešu pirkstus!

Sandy Liang gredzeni, 2021 (Foto: Instagram)

Kleitas pāri biksēm

Iespējams, kleitas un svārki virs biksēm nebija viens no spožākajiem 21. gadsimta sākuma modes mirkļiem, bet, prasmīgi reanimēts, tāds komplekts pierāda, ka spēj būt estētiski pievilcīgs. Arī modes dizaineru rudens/ziemas kolekcijas aicina šai tendencei dot otro iespēju!

KNWL, pavasaris/vasara 2021 (Foto: Publicitātes foto)

Louis Vuitton rudens/ziema 2021/2022 (Foto: SplashNews.com/ Vida Press)

Krūšturis otrādi

Arī gana brīvajā peldkostīmu jomā visi noteikumi ir kļuvuši vēl relaksētāki. Cenšoties pievērst papildu uzmanību ar pludmales modes eksperimentiem, TV personības māsas Kardašjanas un citas seksīgās influenceres ir nonākušas pie rezultāta – bikini tendences, kas liek valkāt trīsstūrīšu krūšturus otrādi. Citāda forma un citāds iedegums, un modes zīmoli, protams, ir radījuši jau gatavus, tieši šādai valkāšanai paredzētus peldkostīmus.

Modele Aranca Goeta, 2021 (Foto: Instagram)

Fasāde biznesam, pakausis – ballītēm

Sliktas frizūras simbols (par labu to padarīt spējis vien mūziķa Deivida Bovija tēls Zigijs Stārdasts) – ezīša un pakāpeniska matu griezuma krustojums, ko dēvē par maletu, ir atdzimis kā fēnikss no pelniem! Kur skaļa un pretrunīga reakcija, tur arī kulta līmeņa pievilcība: jau 2012. gada rudenī/ziemā šīs izspūrušo zvirbuļu frizūras gozējās Marc Jacobs modes skatē, vēlāk uzzibsnīja Off-White un Celine, YSL un Gucci reklāmas kampaņās. Pandēmijas laikā, kad frizieru pakalpojumi nebija pieejami, cilvēki burtiski ņēma šķēres savās rokās – un ielu stila slavinātais, androgīnais un nevīžīgais griezums tika atzīts par gana praktisku un ikvienam piemērotu.

Mūziķe Mailija Sairusa zīmola Tom Ford 2020. gada rudens/ziemas kolekcijas prezentācijā (Foto: Image Press Agency/NurPhoto/Shut)

Modele Kara Delaviņja, Rihanna Savage × Fenty Show Vol. 2, 2020 (Foto: BACKGRID/ Vida Press)

Tēvi, piedodiet…

Modes industrijai ir pienācis laiks atvainoties vecāka gadagājuma vīriešiem par to, ka ir apsmējusi viņu ieradumu valkāt zeķes sandalēs un iešļūcenēs. Tradicionālās biezās sporta zeķes Birkenstock apavos, smalkas tilla zeķes un zeķītes elegantās sandalēs – šī bija 2021. gada vasaras tendence numur viens.

Ielu mode, 2019 (Foto: Shutterstock)

