Ar krāšņu muzikālo vakaru sēriju atklās festivālu "Rīga Jūrmala"

Muzikālie vakari ir unikāls pasākuma koncepts, kas ļauj iepazīt klasisko mūziku no cita skatupunkta – vakara gaitā konkrētā norises vieta tiek pārvērsta krāšņā piknikā, piedāvājot izbaudīt divas stundas klasiskās mūzikas neformālā atmosfērā. Savukārt gardu un nesteidzīgu piknika maltīti apmeklētāji var baudīt sadarbībā ar festivāla partneriem – jūras velšu restorānu “Barents” un Balticovo, un gardēžu saldējumu “Ekselence” vai ar saviem līdzpaņemtajiem piknika groziem. Pasākuma scenogrāfijas autors ir latviešu mākslinieks Krišs Salmanis.

“Esam bezgala priecīgi par iespēju atklāt ilgi gaidīto festivāla jauno sezonu ar muzikālajiem vakariem –jaunu formātu, ko radījām pērn, kad pandēmijas dēļ bijām spiesti atcelt festivāla koncertus. Lai sniegtu iespēju noklausīties nenotikušā festivāla programmu, aicinājām mūzikas mīļotājos uz pikniku Rīgas parkos un Jūrmalā, lai drošā, nepiespiestā un īpašā atmosfērā baudītu simfonisko orķestru audio ierakstus. Atsaucoties apmeklētāju lielajai interesei, līdztekus festivāla koncertiem arī šovasar varēs baudīt neaizmirstamus muzikālos vakarus,” stāsta festivāla “Rīga Jūrmala” izpilddirektore Zane Čulkstēna.

Foto: Publicitātes

2. un 3. jūlijā no plkst. 19.30 līdz 21.30 “Rīga Jūrmala” muzikālajos vakaros skvērā pie Latvijas Nacionālās operas varēs noklausīties īpaši izvēlētu audio atskaņojumu izlasi no plānotās festivāla koncertu programmas. 2. jūlijā tiks atskaņoti Volfganga Amadeja Mocarta uvertīra operai “Dons Žuans” (angļu baroka solisti un diriģents Džons Eliots Gārdiners) un Otrais klavierkoncerts Sibemol mažorā KV 39 (Mareijs Peraija un angļu kamerorķestris), kā arī Roberta Šūmaņa Otrā simfonija Do mažorā op. 61 (Londonas simfoniskais orķestris un diriģents Džons Eliots Gārdiners), savukārt 3. jūlijā – Roberta Šūmaņa Klavierkoncerts la minorā op. 54 (Andrāšs Šifs, Amsterdamas Karaliskais “Concertgebouw” orķestris un diriģents Antals Dorāti) un Johanesa Brāmsa Pirmā simfonija do minorā op. 68 (Bavārijas Radio simfoniskais orķestris un diriģents Mariss Jansons).

Ieeja “Rīga Jūrmala” muzikālajos vakaros ir bez maksas un vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām iepriekš reģistrēties. Lai ievērotu spēkā esošos drošības noteikumus, pasākumus varēs apmeklēt, uzrādot derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai izslimošanas faktu.

Vairāk par “Rīga Jūrmala” muzikālajiem vakariem, plānotajiem pasākumiem un pieteikšanos: https://riga-jurmala.com/lv/muzikalie-vakari/



Papildu informācija un pilna festivāla programma pieejama www.riga-jurmala.com

No 16. jūlija līdz 5. septembrim “Rīga Jūrmala” festivālā uzstāsies četri pasaules līmeņa orķestri – Bavārijas Radio simfoniskais orķestris (diriģents Džons Eliots Gārdiners), Sanktpēterburgas Filharmonijas orķestris (diriģents Jurijs Temirkanovs), Karaliskais “Concertgebouw” orķestris (diriģents Daniels Hārdings) un Baireitas festivāla orķestris (diriģents Andris Nelsons), kā arī tādi starptautiski atzīti skatuves mākslinieki kā pianisti Leifs Ūve Annsnēss, JefimsBronfmans, Vikingurs Olafsons, Marija ŽoauPireša, Andrāšs Šifs, Arkādijs Volodoss un Juidzja Vana, čellists Miša Maiskis un vijolnieks Reno Kapisons. Tāpat festivālā “Rīga Jūrmala” gaidāmi izcili solo mākslinieki – Renē Fleminga (soprāns), Brīns Terfels (basbaritons) un Matiass Gerne (baritons). Simfonisko orķestru koncerti pirmajās trīs nedēļas nogalēs notiks Dzintaru koncertzālē Jūrmalā, savukārt ceturtajā un noslēdzošajā nedēļas nogalē – Latvijas Nacionālajā operā Rīgā.

Festivāla norisi atbalsta Amber Beverage Group kā oficiālais dzērienu partneris, Food Union un zīmols “Ekselence” kā festivāla oficiālais saldējums, Balticovo, Rietumu Banka, RTP Global, Forta Pro, LSC, Uniting History, Ola Foundation, Zuzeum, Rīgas pilsētas dome, Jūrmalas pašvaldības dome, Valsts Kultūrkapitāla fonds, BMW, FBO Riga, airBaltic, izdevniecība “Rīgas viļņi” un starptautiskais partneris Credit Suisse.