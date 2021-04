Foto: Jānis Deinats

Kā un kāpēc izvēlēties gleznu? Trīs sirsnīgi mākslas darbu saimnieku stāsti par gleznu ienākšanu viņu vidē

Protams, reizēm to, kāpēc mākslas darbs aizceļo pie konkrēta cilvēka un atrod vietu viņa telpā, var izskaidrot arī racionāli. Tomēr lielākoties to nosaka emocionāli uzplaiksnījumi vai sajūtas. Vilkme. Mēģinot to izprast un izskaidrot, uzklausījām trīs sirsnīgus mākslas darbu saimnieku stāstus par konkrētu gleznu ienākšanu viņu vidē.