Laipni lūgti zobārstniecības nākotnē!

Ja kāds man teiktu, ka kādreiz zobus labošu ātri un nesāpīgi, pat bez anestēzijas, es nenoticētu. Tagad tā ir realitāte, par ko pārliecinājos, apmeklējot Latvijā pirmo lāzeru zobārstniecības klīniku ERA ESTHETIC DENTAL. Šī viennozīmīgi ir nākotnes zobārstniecība, kas ne tikai cīnās ar sekām, bet arī novērš cēloņus un spēj palīdzēt pat šķietami bezcerīgos gadījumos.

Uz sarunu aicināju klīnikas virsārsti Ievu Henkuzenu, kura man saka: “Es pati zobārstniecībā strādāju jau 35 gadus, un nekad neesmu redzējusi tik daudz smaidīgu, apmierinātu pacientu, ar spīdošām acīm.”

Ieva ilgu laiku darbojusies akadēmiskajā vidē, taču nu pieņēmusi jaunu izaicinājumu, jo lāzeru zobārstniecībā saskata jēgu un milzīgu potenciālu.

Ieva, kā jūs īsumā raksturotu lāzeru zobārstniecības priekšrocības? Ar ko tā atšķiras no tās ārstniecības, kuru esam pieraduši izmantot līdz šim.

Lāzeru medicīna nav nekas jauns arī zobārstniecībā, bet jaunums ir tas, ka agrāk nebija iespējas ar lāzeriem ārstēt cietos audus. Respektīvi – zobus. Jaunākā tehnoloģija, kas pieejamas arī mūsu klīnikā, aprīkota ar iespēju dzesēt kaulu, lai tajā nepaaugstinātos temperatūra un nenodarītu kaitējumu. Tāpēc agrāk iespējas izņemt bojātos audus no zoba bija, tikai izmantojot tradicionālos rotējošos instrumentus. Šajā gadījumā mēs to varam izdarīt, izmantojot lāzeru, kurš ļoti selektīvi iztvaicē tikai bojātos audus. Tas dod brīnišķīgu iespēju zobu saglabāt, neskarot veselos audus, tajā pašā laikā iznīcinot visus mikrobus. Tā ir lāzera stara priekšrocība – precīzi likvidēt inficētās zonas, tādā veidā iegūstam principiālo ārstēšanu, nevis seku novēršanu, jo varam iznīcināt infekcijas perēkļus.

Klīnikas virsārste Ieva Henkuzena (Foto: Publicitātes foto)

Mēs nerunājam tikai par pašu zobu ārstniecību, bet arī smaganām un citām nopietnām problēmām, kas saistās ar kopējo mutes dobuma veselību.

Jā. Otra priekšrocība – katra iekārta ir aprīkota ar divu veidu lāzeriem, kas iedarbojas kā uz cietajiem, tā mīkstajiem audiem. Tas ļauj risināt, piemēram, saknes kariesa problēmu, kas ir izplatīts zobu zaudēšanas iemesls un attīstās arī tiem, kas rūpīgi ievēro mutes higiēnu. Šādos gadījumos mikrobi sakoncentrējas tādā nišā, kur tiem nevar tik vienkārši tikt klāt, dodot tiem iespēju strauji izplesties. Un pacients pat nenojauš, ka viņam ir tāda problēma. Šajā gadījumā ar lāzeru varam nodrošināt pieeju arī šādām zonām, bez urbjiem, sāpēm un asinīm izņemt to, kas izņemams, un saglābt zobu. Vēl kas principiāls, kas saistīts ar mīksto audu lāzeriem, – mēs varam atjaunot tā saukto stiprinājumu, saišu sistēmu, kas notur zobu savā vietā. Ja infekcija ir ieperinājusies šajā stiprinājumā, agrāk tā atjaunošana bija faktiski neiespējama. Situāciju varēja uzlabot, veicot invazīvas operācijas, taču arī šajos gadījumos nebija garantijas, ka tiek pilnībā iztīrīta visa inficētā zona. Risinot šo problēmu ar lāzeru, mēs varam cerēt, ka stiprinājumu izdosies atgūt pat šķietami bezcerīgos gadījumos.

Foto: Publicitātes foto

Kā notiek šī zobu stiprinājuma saišu atjaunošanās?

Gļotādas slānis, kas pārklāj mutes dobumu – epitēlijs, pamanās ieaugt smaganu kabatās, un organisms saprot, ka šeit atjaunošanās procesi vairs nav nepieciešami. Tāpēc pirmais solis, ko mēs ar lāzeru darām, – dezinficējam audus un noņemam šo epitēliju slānīti, paverot ceļu pašatjaunošanās iespējai. Pēc tam izņemam visus inficētos audus, izveidojam asins recekli, no kura atjaunojas saites, un viss pārējais – tā ir tāda kompleksa četru soļu pieeja, kas garantē ļoti labus rezultātus.

Un kā ar kanālu tīrīšanu – arī tā notiek ātrāk un precīzāk?

Jā. Arī kanālu tīrīšanai ir precīzs protokols. Pamatproblēma kanālu ārstniecībā - kā lai tiek iekšā šīs atveres necaurejamos kanālos, un kā lai sasniedz mikrokanālus, kurus redzam ar mikroskopu, bet manuāli klāt netiekam. Tas rada komplikācijas, kas ietver gan atkārtotu inficēšanos, gan jutīgumu, un atkal ir iespēja zaudēt zobu. Šajā gadījumā ar lāzera staru ieejam kanālā un tīrīšanas procesu ievērojami samazinām, jo tiekam iekšā visur, kur nepieciešams. Papildinot šo procesu ar mehānisko tīrīšanu un izmantojot tās ķīmiskās vielas, kuras līdz šim, mēs varam ar lāzeru tās aktivizēt un pārvērst par burbulīšiem, kuri eksplodējot perfekti attīra kanāla sieniņas. Ārstam nav nepieciešams stundām ņemties ar instrumentiem, jo mehāniskā, ķīmiskā un lāzera kompleksā iedarbībā kanāls pilnībā tiek atbrīvots no infekcijas.

Foto: Publicitātes foto

Un kā ar zobu higiēnu un zobakmeni? Vai arī šeit palīdz lāzers?

Šeit mēs kombinējam vairākas metodes. Vispirms izmantojam ultraskaņu, kas nodrošina ātru un efektīvu attīrīšanu. Tad ejam pāri ar lāzeru un iztvaicējam baktērijas, ko nevar izdarīt ar ultraskaņu. Šādā veidā varam atbrīvoties arī no tā dēvētajiem granulācijas audiem, dodot iespēju atjaunoties zobu stiprinājumiem, un profesionāla zobu higiēnas procedūra iegūst papildu efektu.

Bieži vien mēs mēdzam atlikt vizīti pie zobārsta un nākam tikai tad, kad parādās zobu sāpes. Lasīju, ka arī ar tām jūs tiekat galā ātri un veiksmīgi.

Lāzers palīdz veikt manipulācijas, kas aizsargā zoba nervu. Piemēram, ja pie mums atnāk pacients ar sāpošu zobu, mums ir speciāls protokols – apstrādājam zoba pulpu, apstarojam, un iekaisuma process faktiski uzreiz arī tiek likvidēts. Principā, pacientam dodoties prom no kabineta, zobs vairs nesāp, jo mēs esam efektīvi iznīcinājuši visus mikrobus, kas izraisa šos iekaisuma procesus. Turklāt tas viss notiek bez anestēzijas.

Esmu jau vairākkārt pie jums bijusi vizītē un nekad nedomāju, ka būšu tik patīkami pārsteigta, es pat teiktu – laimīga, iznākot no zobārsta kabineta.

Es pati zobārstniecībā strādāju jau 35 gadus un nekad neesmu redzējusi tik daudz smaidīgus, apmierinātus pacientus, ar spīdošām acīm. Ir sajūta, ka pie mums viņi ir atrisinājuši kaut ko ļoti būtisku sev. Tā noteikti ir nākotnes zobārstniecība, kas ienesīs ļoti kardinālas pārmaiņas.

Foto: Publicitātes foto

Jūs viennozīmīgi var saukt par modernāko zobārstniecības klīniku Latvijā, bet biju ļoti pārsteigta, ka ar zobu ārstēšanu šeit viss nebeidzas un lāzeri tiek izmantoti arī estētiskās medicīnas nolūkos.

Tieši tā. Klīnikas koncepts vērsts uz šo estētisko aspektu, tāpēc piedāvājam iespēju izmantot lāzeru intraorāli. Tas nozīmē, ka, darbojoties mutē no iekšienes, varam sasniegt līdz šim neierastus rezultātus intraorāli – veicot kosmētiskās manipulācijas mutes dobumā, proti, veicot manipulācijas mutes dobumā, mazināt mutes deguna rievas dziļumu, iedarboties uz krunciņām ap lūpām. Lāzera darbības princips ir tieši tāds pats, kā mēs to esam raduši, apmeklējot dermatologu; uzsildot audus stimulējam kolagēna sintēzi un paātrinām atjaunošanās procesus dziļākos ādas slāņos. Vienīgā atšķirība, ka darām to no iekšpuses, neskarot virskārtu. Tā kā gļotādā ir mazāk receptoru nekā ādas virskārtā, veicot manipulācijas, iedarbojoties uz gļotādu, salīdzinājumā ar ādu tās nerada diskomfortu.

Vai tiešām nav jūtamas pilnīgi nekādas sāpes?

Nē. Ir nedaudz velkoša sajūta, un tas arī viss. Piemēram, mēs taču varam iedzert diezgan karstu tēju, bet, ja tādas pašas temperatūras šķidrumu uzlietu uz ādas, tas nebūtu patīkami. Šis ir patiešām lielisks veids, kā panākt tūlītēju efektu, bez sāpēm, adatām, ādas lobīšanās un rehabilitācijas perioda.

Attiecībā uz mutes dobuma veselību ir priekšstats: ja problēma ir ielaista, to nav iespējams atrisināt un jāatvadās no zoba. Taču izrādās, ka tas tā nav. Man klausoties rodas priekšstats, ka izdarīt var ļoti daudz, turklāt ātri un efektīvi.

Šāda veida zobārstniecībā redzu jēgu, tāpēc es pati diezgan krasi aizgāju no akadēmiskās vides. Līdz šim mēs pamatā darbojāmies kā kurpnieki, nenovērsām cēloņus, bet uz vecām kurpēm likām pa virsu pazoles. Nekad ar pacientiem arī pietiekami daudz nerunājām, it sevišķi par smaganām, lai skaidrotu, cik vienkārši ir iespējams zaudēt arī šķietami veselus zobus. Saistībā ar smaganu slimībām zobakmens zobārstam nav bijis kā sarkans SOS signāls, ka jārunā ar pacientu. Vai arī asiņošana – ja mēs mazgātu rokas un tās asiņotu, mēs taču aizdomātos, ka kaut kas nav kārtībā. Bet attiecībā uz zobiem varam atmest ar roku – nekas traks jau tas nav. Ar šo tehnoloģiju ienākšanu mainās domāšana un zobārstniecība kā tāda, jo ļauj pievērsties problēmas ierosinātājam. Un mēs varam iedrošināt pacientu kopā risināt problēmas pēc būtības, meklējot veidu, kā zobu saglabāt, nevis likvidēt.

Foto: Publicitātes foto

Mani kā pacienti patīkami pārsteidza ne tikai tas, cik daudz ārsts ar mani sarunājas, bet arī tas, kā notiek sadarbība starp speciālistiem. Es nācu salabot vienu zobu, bet atklājās, ka problēma ir dziļāka, un tika piesaistīts periodontologs. Iepriekš neviens uz šo problēmu netika vērsis uzmanību.

Es saviem studentiem mīlēju atgādināt, ka “pie zoba ir piestiprināts pacients” – ārstējot lokālu problēmu, jāskatās plašāk un rūpīgi jāieklausās cilvēka vajadzībās un izjūtās. Un bez kompleksas pieejas un sadarbības neiztikt. Man ir ārkārtīgs prieks, ka šeit mēs varam palīdzēt arī tiem, kas, piemēram, lieto medikamentus asinsspiedienam, asins šķidrinātājus vai kuriem ir cukura diabēts, jo šeit ir daudz mazāka asiņošana un mazāki atkārtotas inficēšanās riski. Varam palīdzēt arī tad, kad ir zobu ārstēšanas ierobežojumi, kas mūsu gadījumā ir minimāli vai nemaz. Arī onkoloģijas pacientiem, kuriem ir asiņošanas un infekciju riski, šeit varam palīdzēt.

Vēl viens patīkams pārsteigums man ir ārstēšanas izmaksas, kas faktiski neatšķiras no tām, kādas maksāju iepriekš par zobārstniecību.

Mēs esam ceļa sākumā un vēlamies iepazīstināt ar šo iespēju. Lai cilvēki apzinās, ka zobārstniecība var būt pat patīkams process, rezultāts būs ātrs un efektīvs, tāpēc būs arī gandarījums.

Kontaktinformācija:

Jeruzalemes iela 2/4, Rīga

Tālr. +371 25333303

Darba laiks:

Darbdienās 8.00–20.00

Sestdienās 9.00–17.00

