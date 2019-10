Hialuronskābe: populārākie mīti un patiesība

Vai organisms to atpazīst?

Tas, ko zinām mēs visi, – hialuronskābe tiek dabiski sintezēta cilvēka organismā un, pateicoties spējai piesaistīt ūdeni, ir galvenā ādas, muskuļu un pat kaulu mitrinātāja. Ar gadiem dabiskās hialuronskābes daudzums samazinās, tāpēc pretnovecošanas procedūrās un kosmētikas produktos izmanto sintezētu hialuronskābi.

Kosmētikas industrija mums atklāj: tā kā šī viela organismam nav sveša, āda to atpazīst un ļoti labi absorbē. Tomēr tā nenotiek vienmēr, it sevišķi, ja runa ir par hialuronskābes filleriem. Tie atšķiras pēc koncentrācijas, blīvuma, viskozitātes, noārdīšanās ātruma un galu galā – ieguves veida. Ilgus gadus kosmetoloģijā izmantoja hialuronskābi, ko ieguva no dzīvnieku audiem, un, lai arī tā tika attīrīta daudzpakāpju procesā, bija zināmi blakusparādību riski. Proti, ka organisms šo vielu uztvers kā svešķermeni un attiecīgi reaģēs.

“Jebkura kompozīcija, kur ir dzīvnieku audi, var izraisīt alerģiskas reakcijas, jo organisms sāk izstrādāt vielas, kas cenšas ievadīto vielu norobežot. Izveidojas tā dēvētā granuloma, un ap injicēto preparātu veidojas saistaudi,” skaidro Dr. Jana Janovska. Tāpēc šobrīd injicējamo preparātu ražotāji cenšas piedāvāt alternatīvas – biosintēzes ceļā iegūtu hialuronskābi, kas mazina blakusparādību risku un nodrošina saderību ar organismu.

“Protams, mēs nekad nevaram būt 100% pārliecināti, ka nebūs nekādu neparedzētu reakciju, jo ir arī citi blakus faktori, piemēram, organisma hormonālais fons, vitamīnu vai oksidatīvā stresa līmenis ādā. Tas var veicināt ātrāku injicētā preparāta noārdīšanos, un tādā gadījumā rezultāts nebūs tik noturīgs, kā solīts,” uzsver dermatoloģe. Tieši labāka noturība ir galvenais iemesls, kāpēc joprojām pieejami dzīvnieku izcelsmes hialuronskābes preparāti. Tā kā klients vēlas pēc iespējas labāku rezultātu, arī speciālisti nereti ir gatavi riskēt, tomēr, pēc dakteres Janovskas domām, nākotne pieder biotehnoloģijām – šie preparāti kļūst arvien efektīvāki.

Mazāka izmēra molekulas patiešām ir iedarbīgākas?

Hialuronskābe ir visplašāk izmantojamā sastāvdaļa kosmētikā, taču ar ļoti dažādu iedarbību. Kosmētikas produktu sastāvā iekļautās hialuronskābes efekts būs atkarīgs no tās molekulmasas lieluma. Lielāka svara un izmēra molekulas paliks ādas virskārtā, jo tās gluži vienkārši nespēj pārvarēt ādas aizsargbarjeru. Taču tas nenozīmē, ka šādā gadījumā viela ir mazāk efektīva, jo tieši ārējās iedarbības efektu mēs vizuāli varam novērtēt vislabāk.

“Absorbējot ūdeni no apkārtējās vides, tiek nodrošināta tūlītēja ādas mitrināšana, bet, kad novērsts ūdens zudums, izlīdzinās smalkās grumbiņas. Savukārt mazāka izmēra un masas molekulas spēj iekļūt dziļākos ādas slāņos, kur papildu mitrināšanai veic bioloģiskās atjaunošanas funkciju, stimulējot jaunas hialuronskābes sintēzi ādā. Rezultāts kļūs redzams vēlāk, taču būs ilgnoturīgāks. Tas ļoti nepieciešams normālai ādas funkcionēšanai, it īpaši tvirtuma un elastības atjaunošanai,” skaidro Uldis Veits. Kosmētikā izmantoto hialuronskābi iegūst galvenokārt biotehnoloģiskos procesos, tāpēc tā parasti neizraisa alerģiskas reakcijas.

Jo vairāk, jo labāk?

Kā zināms, viena hialuronskābes molekula spēj piesaistīt līdz pat 1000 reizēm vairāk ūdens nekā pati sver. Tāpēc kosmētikā nav nepieciešama īpaši augsta hialuronskābes koncentrācija (izplatītākā ir 1–3%). Tieši tas pats attiecas uz injekcijām – ar preparāta apjomu nekādā gadījumā nedrīkst pārspīlēt, liekā viela var izraisīt tūsku un negatīvi ietekmēt dabiskos ādas pašatjaunošanās procesus. Šajā gadījumā īsti vietā būs teiciens: “Kas par daudz, tas par skādi!” Par koncentrāciju daudz būtiskāka ir dažādu lielumu molekulmasu kombinācija, kas nodrošinās kā tūlītēju, tā ilgtermiņa iedarbību. Kosmētiku ar lielas molekulmasas hialuronskābi, kas attiecīgi ietilpst budžeta cenu segmentā, var sākt lietot jau jaunībā, lai mitrinātu ādu tās virskārtā.

Savukārt bioloģiskā iedarbība ir nepieciešama vecumā 35+, kad hialuronskābes sintēze sāk palēnināties un ir jāpapildina mitruma rezerves. Tad jau jāsāk raudzīties pēc produktiem ar dažāda lieluma un svara molekulām. “Mazas molekulmasas bioloģiskā iedarbība pēc rakstura ir līdzīga injekcijām, tomēr tā nekad nebūs tik spēcīga. Kosmētisko līdzekli vajadzētu uztver kā invazīvo procedūru alternatīvu, lai novērstu pārāk biežu iejaukšanos ādas dabiskajos atjaunošanas procesos,” uzsver Uldis Veits.

Konsultē Dr. Jana Janovska, dermatoloģe, Anti Ageing institūta preventīvās medicīnas speciāliste

Uldis Veits, Institut Esthederm pārstāvniecības vadītājs

Pastaiga iesaka efektīvākos hialuronskābes produktus ar kombinētām molekulmasām

Mesoestetic koncentrāts HA densimatrix

Sastāvā vairāku molekulāro formu hialuronskābe, kas nodrošina iekļūšanu dažādos ādas līmeņos. Satur aktīvo vielu kompleksu, kas novērš hialuronskābes noārdīšanos. Aizpilda grumbiņas un nodrošina dziļu, ilgstošu mitrināšanu, kas palielina ādas tonusu un elastību. € 78 (30 ml).

Foto: Publicitātes foto

The Ordinary serums Hyaluronic Acid 2% + B5

Trīs dažādu molekulmasu hialuronskābe nodrošina dziļu mitrināšanu, kamēr B5 vitamīns piedāvā uzlabotu mitrināšanu ādas virsmā. Piemērots lietošanai ādai ar dehidratācijas pazīmēm, palīdzot uzturēt nepieciešamo mitruma līmeni. € 6,99 (30 ml).

Foto: Publicitātes foto

Image Skincare filleris Ageless Total Pure Hyaluronic6

Pateicoties sešām dažādām hialuronskābes formām, preparāts nodrošina ādas piepildīšanu, izlīdzinot sīkās krunciņas. Vienlaikus stiprina ādas aizsargbarjeru, kas neļauj mitrumam iztvaikot. € 60 (30 ml).

Foto: Publicitātes foto

Institut Esthederm hialuronskābes serums

Kombinēti trīs hialuronskābes molekulu veidi – serums intensīvi mitrina, samazina grumbiņas un padara ādu jauneklīgi starojošu. Ūdens-gēla tekstūra ātri uzsūcas un neatstāj uz ādas taukainības sajūtu. € 59 (30 ml).

Foto: Publicitātes foto

Fillerina nakts krēms

Sastāvā sešas dažāda lieluma hialuronskābes molekulas, peptīdi, A un E vitamīni, kas efektīvi mitrina sejas ādu un piedalās šūnu atjaunošanas procesos, kuri visaktīvāk noris naktī. Pieejamas trīs dažādu pakāpju krēmi, piemēroti dažādiem vecumiem un ādas vajadzībām. € 80 (50 ml).

Foto: Publicitātes foto

The Organic Pharmacy Hialuronskābes serums

Maza, vidēja un liela izmēra hialuronskābes molekulas piepilda un mitrina ādu, atjaunojot tās apjomu. Viegla tekstūra, kas ātri absorbējas. Var lietot kā vienu, tā kombinēt ar citiem produktiem. € 44 (30 ml).

Foto: Publicitātes foto

* Šīs ir ieteicamās produktu pārdošanas cenas, kas dažādās tirdzniecības vietās var atšķirties.

Saistītās ziņas Brīnumainā molekula - jeb kā mūsu ādas skaistumam palīdz hialuronskābe Dita Lūriņa-Egliena par skaistumu un grumbiņām: "Mūsu aktrises ļoti skaisti noveco" "Pastaigas" skaistuma redaktore testē un iesaka filleri krunciņām