Skaistuma procedūras un kosmētika, kas palīdzēs atmodināt ādu pavasarim

Noderīgākās skaistumkopšanas procedūras

Mezoporācija

Metodes pamatā ir tā dēvētais elektroporācijas princips: ar elektroimpulsu palīdzību tiek palielināta ādas caurlaidība, lai varētu ievadīt lielāku aktīvo vielu apjomu. Procedūra norit vairākos posmos. Pēc attīrīšanas ādu apstrādā ar LED gaismu un dažādu veidu radiofrekvenci. Notiek iedarbība uz dziļākiem audu slāņiem, un tiek uzlabota drenāžas funkcija, kas palīdz izvadīt lieko šķidrumu un mazina tūsku.

Papildus tiek aktivizēta šūnu vielmaiņu un stimulēta kolagēna sintēze. Pēc tam notiek mezoporācija, un ādā ievada aktīvo vielu kokteili. Patīkami, ka procedūras laikā nav jūtams diskomforts, pēc tās uzreiz var doties ikdienas gaitās. Aktīvo vielu kokteiļa sastāvu veido individuāli atkarībā no problēmas un vajadzībām.

Mezoporācija palēnina ādas novecošanas procesus, mitrina to, sniedz liftinga efektu un tonizē. Rezultātu var novērtēt jau nākamajā dienā – āda kļūst ievērojami svaigāka, it kā piepildītāka, krunciņas ir mazāk redzamas. Mezoporāciju neuzskata par alternatīvu injekcijām, taču rezultāts tikpat kā neatpaliek. Turklāt bez sāpēm, zilumiņiem un citām injekciju radītām neērtībām. No € 60.

Skābekļa jeb OXY terapija

Lai ādas šūnas spētu pilnvērtīgi saņemt barības vielas, tām nepieciešams skābeklis, kura papildu piegādi nodrošina dažādas kosmetoloģijas metodes, tostarp skābekļa terapija.

Pašmāju salonos to piedāvā ar atšķirīgiem nosaukumiem (Derma Oxy, Oxy Yet), bet princips ir viens – ar gaisa strūklas palīdzību palielina šūnu membrānu caurlaidību, lai ievadītais kosmētikas līdzeklis var iedarboties efektīvāk. Kad ir āda attīrīta, tajā ar īpašu izsmidzināšanas uzgali ievada serumu, kura iedarbību pēc tam pastiprina, seju masējot ar tīra skābekļa strūklu un radot negatīvu vakuumu.

Tādā veidā aktīvajām vielām palīdz iekļūt dziļākos ādas slāņos, lai tās var iedarboties šūnu līmenī un stimulēt kolagēna un elastīna sintēzi. Šajā procedūrā izmanto specializētu kosmētiku, kas, pateicoties skābekļa piegādes tehnoloģijai, efektīvi sadarbojas ar ādas šūnām.

Tā kā šī ir neinvazīva metode, nav jūtamas ne sāpes, ne diskomforts, un arī šajā gadījumā rezultāts ir tūlītējs. Sejas āda mitrināta, atguvusi apjomu, izskatās atpūtusies un svaiga. Noturīgākam efektam ieteicams procedūru kurss. No € 60.

Plazmas liftings

Ja dodat priekšroku injekciju metodēm, atgūt ādas svaigumu un tonusu visefektīvāk palīdzēs asins plazmas jeb PRF injekcijas. Procedūras laikā tiek paņemts neliels daudzums pacienta asiņu, kuras ievieto speciālā aparatūrā un centrifugē. Cikla beigās ir iegūta īpaša asins struktūra – fibrīns. Pēc tā injicēšanas ādā pakāpeniski izdalās asins šūnu augšanas faktora koncentrāts, kam ir unikāls, šūnas reģenerējošs efekts. Tā kā tiek izmantotas paša pacienta asinis, materiāls ir bioloģiski tīrs, bez alerģiju vai infekciju riskiem.

Kā jau injekciju metode, tā nav nesāpīga, taču, izmantojot smalkas nano adatas, ir panesama. Procedūra ilgst aptuveni 20 minūtes, pēc tās novērojams apsārtums, neliela tūska, taču tas pāriet pāris stundu laikā.

Atšķirībā no, piemēram, biorevitalizācijas, pēc šīs procedūras uz ādas nepaliek tā dēvētās papulas (ciets pacēlums zem ādas injekciju vietās). Jau pēc pāris dienām sejas āda kļūst jūtami svaigāka, bet labāk efektu var novērtēt pēc aptuveni divām nedēļām – šajā laikā izdalās augšanas faktors. Āda ir kļuvusi blīvāka, tvirtāka, krunciņas mazāk izteiktas, un liftinga efekts tiešām ir vērā ņemams. Noturīgākam rezultātam trīs nedēļu laikā iesaka veikt otru procedūru. No € 150.

Kosmētika ādas atmodināšanai

Darphin ādas enerģiju modinošais eliksīrs Tangerine

Sastāvā ir mandarīnu, citronu, apelsīnu, greipfrūtu un burkānu eļļas ar bagātīgu C vitamīna daudzumu. Tas atmodina ādu, mitrina, novērš noguruma pazīmes, āda atgūst dabīgo mirdzumu. 100% dabiskas sastāvdaļas un izsmalcināts aromāts. € 64,70 (15 ml).

Foto: Publicitātes foto

Matis skaistuma eliksīrs Cell Expert

Satur inovatīvu aktīvo sastāvdaļu, kas iegūta no baltās rozes cilmes šūnām. Produkts aizsargā ādas cilmes šūnu vidi, palīdz tām aktivizēt šūnu atjaunošanās procesus. Izlīdzina ādas toni, atjauno sejas mirdzumu un starojumu. € 64,99 (30 ml).

Foto: Publicitātes foto

The Organic Pharmacy C vitamīna serums

Sastāvā stabilizēts C vitamīns (15%), kas kopā ar greipfrūtu eļļu tonizē un uzlabo ādas elastību, izlīdzina toni un piešķir ādai svaigumu. Zīdaina tekstūra un uzmundrinošs aromāts. € 63 (30 ml).

Foto: Publicitātes foto

Carita Paris pretgrumbu plāksteri Le Traitement Neomorphose

Inovatīvs produkts – plāksteris, kurā iestrādāti 148 tīras hialuronskābes kristāliņi, kas, pateicoties mikrodifūzijas tehnoloģijai, iekļūst dziļākos ādas slāņos, kur izšķīst četru stundu laikā. Intensīvi mitrina ādu un reāli izlīdzina krunkas zonās, kur tās ir izteiktākas. € 195 (7x2).

Foto: Publicitātes foto

Payot krēms ādas starojumam Jour Gelee

Antioksidanti, kas iegūti no godži un akai ogām, un C vitamīns rūpējas par ādas svaigumu, bet greipfrūta AHA skābes ierosina mikropīlinga procesus, uzlabojot ādas tekstūru. Krēmam ir viegla želejveida tekstūra, tas ātri uzsūcas, patīkams melones un mango aromāts. € 35 (50 ml).

Foto: Publicitātes foto

Dzintars balzams ādai ap acīm Future Formula SOS 5R

Uzlabo mikrocirkulāciju un šūnu vielmaiņu, palīdz atbrīvoties no liekā šķidruma acu zonā. Dzēš noguruma pazīmes un palīdz ādai atgūt tonusu. Ērts aplikators, kas ļauj veikt vieglu, atvēsinošu acu zonas masāžu. € 17,90 (20 ml).

Foto: Publicitātes foto

Mádara ampulas Hyaluronic Collagen Booster

Sastāvā dažāda izmēra hialuronskābes molekulas, kas stimulē kolagēna sintēzi, uzlabo mitruma rezerves, paaugstina aizsargspējas un padara ādu gludāku un tvirtāku. € 29,90 (10x3 ml).

Foto: Publicitātes foto

GMT sejas maska Vitamin energy boost

Sastāvā dabiski augu ekstrakti, eļļas, antioksidanti, kas mitrina, veldzē un atsvaidzina nogurušu ādu. Uzlabo ādas krāsu, sniedz liftinga efektu un sargā no ārējās vides kaitējuma. Svaigs citrusu aromāts. € 18 (50 ml).

Foto: Publicitātes foto

Cinq Mondes 3 minūšu pīlinga maska

Sastāvā esošās augļu AHA skābes un glikolskābe dziļi attīra, bet kombučas ekstrakts un kviešu proteīni mitrina ādu, izlīdzina tās tekstūru un toni, padara to svaigu un mirdzošu. € 54,99 (50 ml).

Foto: Publicitātes foto

Skinbetter science ādu atjaunojošs līdzeklis InterFuse

Inovatīvs serums, kas spēj uz laiku samazināt ādas barjeras pretestību, lai aktīvās vielas spētu iekļūt dziļākos ādas slāņos. Stiprina kolagēnu un padara ādu tvirtāku un elastīgāku, piešķir tai mirdzumu. € 115 (30 ml).

Foto: Publicitātes foto

Saistītās ziņas Kuri kosmētiskie līdzekļi nesadzīvo savā starpā Kosmētikas jaunumi: jauni pretnovecošanās līdzekļi, lūpu balzami un konsīleri nogurušām acīm "Pastaiga" izvēlas: kuri ir 2018. gada paši labākie jaunie kosmētikas līdzekļi