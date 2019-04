instagram.com/dgbeauty

Tā smaržo sarkans, jauns "Givenchy" parfīms un "Hermès" sapņu dārzs

Skaistums Una Ulme | Pastaiga

Givenchy radījis jaunu parfīma "Live Irrésistible" variāciju "Rosy Crush", kura no savas iepriekšējās versijas mantojusi krāsu un iepakojumu. "Dolce & Gabbana" jaunums "The Only One 2" ir šī aromāta stāsta otrā daļa, un šo smaržu jutekliskā aura uz ādas vibrē tieši tā, būtu jāsmaržo sarkanai krāsai. "Yves Saint Laurent Black Opium Intense" ir klasisks vakara aromāts kā pēc satura, tā noformējuma ziņā. "Pastaiga" aplūko, kas jauns un interesants radīts aromātu pasaulē.