Jauna kulta adrese Londonā - naktsmītne 42 stāvus augstā debesskrāpī

Tad nu, lūk, šī īpašuma attīstītājs, nekustamo īpašumu magnāts Harijs Handelsmans šopavasar pilsētas viesnīcu ainu papildinās ar jaunu un ne mazāk intriģējošu projektu – dizaina hoteli The Stratford Karalienes Elizabetes Olimpiskajā parkā.

Viesnīca atrodas 42 stāvus augstajā Manhattan Loft Gardens – debesskrāpī, kuru projektējis arhitektu birojs SOM. Īsteni debesskrāpju virtuozi, ņemot vērā, ka viņu kontā ir arī One World Trade Center Ņujorkā (2015.) un Burj Khalifa Dubaijā (2010.).

Manhattan Loft Gardens, kurā atradīsies gan dzīvokļi, gan viesnīca, grasās piedāvāt pilnīgi jaunu debesskrāpju dzīves konceptu.

Tas lepojas pat ar trim panorāmas debesu dārziem. Savukārt viesnīcas interjeru izstrādājusi dāņu dizaina studija Space Copenhagen (tā pati, kuras kontā ir arī leģendārais restorāns Noma), tajā ir 145 numuri, septiņus stāvus augsts stiklots ātrijs, kas burtiski pārpludina lobiju ar dienasgaismu, un deviņus metrus (!) augsts kamīns.

Līdzās kafejnīcai Stratford Brasserie un restorānam The Mezzanine viesnīca solās piedāvāt arī aktīvu dzīvesstila programmu – no dažādām degustācijām, publiskajām sarunām līdz mākslas izstādēm un ballītēm. Ak, jā, iepazīšanās periodā The Stratford cenas sāksies no 199 britu mārciņām par nakti.

Olympic Park, 20–22 International Way

thestratford.com

