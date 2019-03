© Rian Davidson

Jauna adrese steika cienītājiem Berlīnē - restorāns ar kolorītu nosaukumu "To the Bone"

To the Bone jeb Līdz kaulam – tieši tik nepārprotams ir jaunā Berlīnes gaļas restorānu cienītāju galamērķa nosaukums. Pie tā šūpuļa stāvējis Džakomo Mannuči, kuram šī ir jau otrā gaļas ēstuve Berlīnē, pirmā (ar ne mazāk trāpīgu un gastronomiski hamletisku nosaukumu To Beef or Not To Beef) atrodas Šēnebergas rajonā, savukārt šī iemājojusi Mitē. Restorāna specializācija ir klasiska Ziemeļitālijas virtuve apvienojumā ar izteikti laikmetīgām garšu un ēdiena pasniegšanas virāžām.