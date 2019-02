Latvijas laikmetīgās mākslas ekspozīcijai gaidāmajā Venēcijas mākslas biennālē dots nosaukums "Saules Suns"

Māksliniece norādīja, ka sākotnēji bija plānojusi metu ar nosaukumu "Bāka", taču, neilgi pēc konkursa rezultāta paziņošanas viņa sapratusi, ka šis nosaukums nereprezentē viņas vīziju par ekspozīciju.

Grantiņa skaidroja, ka šis "saules suņu" fenomens debesīs ir novērojams, kad saules stari noteiktā veidā izliecas atmosfēras slānī, radot vairāku gaismas objektu ilūziju. Projekts galvenokārt vēstīs par "vairākiem centriem" jeb skatu punktiem, no kuriem raudzīties uz mūsdienu aktuālajiem jautājumiem pasaules kontekstā.

Ekspozīcija sastāvēs no dažādām skulptūrām, kas veidotas gan no metāla, gan arī organiskiem materiāliem.

Grantiņa pašlaik dzīvo savā studijā Francijā, un ekspozīcija top attālināti. Tās tapšanā iesaistījies arī mākslas centrs "Kim?", kā arī Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs. Plānots, ka pēc Venēcijas biennāles 2020.gadā Grantiņas veidotā ekspozīcija būs aplūkojama arī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.

Ekspozīcijas kuratore Inga Lāce norādīja, ka šī gada Venēcijas mākslas biennāles kurators ir Ralfs Rugofs, kurš, izvēloties sākotnējo vadmotīvu, citējis nepatiesu ķīniešu novēlējumu "Lai tev sanāk dzīvot interesantos laikos", tiecoties aktualizēt populisma izplatību mūsdienās. Pēcāk viņš pats konstatējis, kas šis teiciens nav patiess, tādēļ biennāles vadmotīvā netīšā kārtā iekļāvies arī dezinformācijas un puspatiesību aspekts.

Kultūras ministre Dace Melbārde (VL-TB/LNNK) preses konferencē sacīja, ka vairāk nekā 100 gadu pastāvēšanas laikā Venēcijas biennāle kļuvusi par vērienīgāko mākslas pasākumu pasaulē. "Piedalīties tajā ir valsts goda lieta. Mums ir daudzveidīgi laikmetīgās mākslas meistari, kas Latviju tajā var pārstāvēt. Venēcijas biennāle atšķiras ar to, ka valstīm tiek dota iespēja izlemt, kā veidot savu paviljonu, līdz ar ko, ir iespēja veidot savas valsts naratīvu. [..] Pērn biennālē bija rekordliels apmeklētāju skaits - to apmeklēja vairāk nekā 600 000 cilvēku. Tas pierāda, ka pieaug arī vienkāršā interesenta loma izstādes skatītāju kopumā. Interese par laikmetīgo mākslu Latvijā un pasaulē pieaug," pauda ministre.

Kā ziņots, Kultūras ministrijas (KM) konkursa rezultātā no sešiem pretendentiem Latvijas dalībai nākamgad gaidāmajā Venēcijas biennāles 58.starptautiskajā mākslas izstādē tika izvēlēts mākslinieces Daigas Grantiņas mets, kura izmaksas ir 150 000 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Metu konkursa pieteikumus vērtēja Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktores Māras Lāces vadītā žūrija, kurā darbojās Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors Andris Vītoliņš, mākslas zinātniece un kritiķe Hirša, izdevniecības "Neputns" galvenā redaktore Laima Slava, mākslas zinātnieks un kurators Kaspars Vanags, kā arī mākslas kolekcionārs, fonda "Mākslai vajag telpu" valdes priekšsēdētājs Jānis Zuzāns.

Venēcijas biennāles 58.Starptautiskā mākslas izstāde norisināsies no 2019.gada 11.maija līdz 24.novembrim. Latvijas paviljona izstādes kuratori tajā būs Inga Lāce un Valentinas Klimašauskas. Venēcijas mākslas biennāles Latvijas Paviljona ekspozīcijas tapšanā līdzās KM sniegtajam finansējumam kā galvenais atbalstītājs ir iesaistījies SIA "Alfor".

Pērn notikusī 57.Venēcijas biennāle pulcēja vairāk nekā 600 000 mākslas interesentu no visas pasaules, un Latviju tajā pārstāvēja mākslinieks Miķelis Fišers ar darbu "What Can Go Wrong". Latvijas paviljona ekspozīcijas veidošanu nodrošināja kultūras projektu aģentūra "Indie".

