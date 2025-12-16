Divi gadi pēc baisā negadījuma. Lūgums palīdzēt Rūdolfam arī 2026. gadā
Pirms diviem gadiem – 2023. gada 15. oktobrī – dēla Rūdolfa un mūsu ğimenes dzīve traģiski mainījās. Uz Ventspils-Rīgas šosejas, starp Kandavas pagriezienu un Pūri, mūsu acu priekšā viņu notrieca automašīna.
Rūdžam ir nopietna invaliditāte ar īpašas kopšanas statusu. Nespēj runāt, pārvietoties un nepieciešamība pēc pilnīgas asistēšanas. Mūsu Rūdža visu saprot, viņš ar mums sazinās, mirkšķinot acis un kustinot labo roku. Tā ir lēna, bet pozitīva attīstība. Mēs par katru mazo soli pateicamies no sirds.
Sportiskais zēns Rūdolfs Magurs
Šajā ģimenē aug trīs bērni, Rūdolfs ir vecākais. Mamma Laima un tētis Kaspars ir mīloši un brīnišķīgi vecāki. Traģēdija, kas ...
Rūdolfam ir traheostoma, lai varētu brīvi elpot, kamēr atgūst rīšanas spējas, un gastrostoma puncītī, lai nodrošinātu barošanu un medikamentu ievadi. Pēc negadījuma Rūdolfam ir arī epilepsija.
Mēs esam daudzbērnu ģimene – Rūdolfam ikdienā blakus ir māsa Anna un jaunākais brālītis Miķelis. Dzīvojam Krustkalnos. Mūsu ģimenes moto ir darīt visu un vēl vairāk. Un mēs tiešām darām visu kam sanāk rocība un kam nepietrūkst kāda lieka stunda diennaktī. Rūdolfam nepieciešama regulāra rehabilitācija un habilitācija.
Fizioterapija ik dienas, lai neveidotos kontraktūras un lai saglabātu kustību apjomu. Valsts nodrošina tikai daļu – 3-4 reizes nedēļā, un arī tas šogad beidzās jau rudenī, kad valstī izsīka kvotas.
Šobrīd Rūdolfs regulāri apmeklē:
• Rehabilitācijas centru “Poga” audiologopēdu;
• Pamīšus darbojas ar fizioterapeitu, ergoterapeitu;
• stiprina sejas muskulatūru, elpošanu, siekalu rīšanu, lai nākotnē iespējams būtu iespēja dzīvot bez traheostomas.
Maijā apmeklējām arī intensīvu rehabilitācijas kursu Londonā. 2025. gada maijā ceļš līdz rehabilitācijai ar auto un diviem prāmjiem ilga 60 stundas. Tas ir ļoti smagi, bet mēs redzam – tieši tur Rūdžs attīstījās vispārsteidzošāk.
Veselība un ikdienas aprūpe
Rūdolfam katru dienu nepieciešami:
• Medikamenti (daļa nav valsts kompensēti);
• Pamperbikses (ar valsts apmaksātajām ikdienai ir par maz);
• Asistentu pakalpojums;
• Dažādi palīglīdzekļi un socializācijas iespējas.
Valsts dienā apmaksā tikai 3 pamperbikses, bet realitātē nepieciešamas vismaz 6 biksītes.
Ikgadējas Izmaksas
Esam rēķinājuši, ka 2026. gadā Rūdolfam nepieciešamie līdzekļi aptuveni ir 40 000 eiro – diviem intensīvās rehabilitācijas kursiem ārpus Latvijas. Tāpat nepieciešami arī papildus līdzekļi ikdienas aprūpei - asistentiem, palīglīdzekļiem, medikamentiem un citām precēm, kā arī regulārām rehabilitācijas nodarbībām.
Lūgums
Mēs lūdzam palīdzību un vienlaikus atbalstu Rūdolfa rehabilitācijai un veselības nodrošināšanai arī 2026. gadā. Katrs ziedotais eiro un katrs atbalsta vārds ir milzīgs spēks mūsu ģimenei un Rūdolfam. Ja ir iespēja atbalstīt vai dalīties ar mūsu ģimenes stāstu, tad būsim neizmērojami pateicīgi.
Ziedojuma rekvizīti:
Tētis - Kaspars Magurs
Banka - LV39UNLA0091022026970
Banka - SEB Banka
Maksājuma mērķis - Rūdolfa Magura rehabilitācijai un dzīves kvalitātes uzlabošanai
Labdarības fonda ziedojuma rekvizīti
Labdarības fonds "BeOpen"
Reģ.Nr.50008218201
Konta Nr. LV89CBBR1123215500440
Banka: BluOr Bank AS
SWIFT: CBBRLV22
Mērķis: atbalsts Rūdolfam Maguram
Sirsnīgā pateicībā,
Rūdolfa ģimene!