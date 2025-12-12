Gripas epidēmijas dēļ slimnīcās nosaka ierobežojumus apmeklētājiem
Gripas epidēmijas laikā arī Liepājas, Ventspils un Talsu slimnīcās, kā arī Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā noteikti papildu ierobežojumi un drošības pasākumi apmeklētājiem, aģentūru LETA informēja slimnīcu pārstāvji. Ambulatorajā pacientu pieņemšanā pacientiem uzgaidāmajās telpās un speciālista kabinetā jāatrodas ķirurģiskajā maskā.
Uzņemšanas un nodaļas etapā visiem pacientiem jābūt ķirurģiskajā maskā. Ja pacientam būs elpceļu infekcijas simptomātika, medicīnas personāls veiks gripas un Covid-19 eksprestestu. Ja gripas un Covid-19 eksprestests ir negatīvs, bet saglabājas klīniskas un epidemioloģiskas aizdomas par gripas vai Covid-19 infekciju, pacientiem veiks labratorisko testu gripas un Covid-19 pierādīšanai.
Visās slimnīcas nodaļās ierobežota pacientu apmeklētāju plūsma. Pacientu vienlaicīgi drīkst apmeklēt viens tuvinieks, sejas aizsargmaska jālieto visu uzturēšanās laiku, pacienta apmeklējuma ilgums nedrīkst būt ilgāks nekā 15 minūtes. Iespējamas atkāpes no apmeklējumiem noteiktajiem ierobežojumiem tikai tādos gadījumos, kad pacienta radinieki vienojušies ar ārstējošo ārstu.
Pie pacientiem ar jau pierādītu gripu vai Covid 19 saslimšanu, pacienta radinieku apmeklējums nav atļauts. Ja bērns vai pats vecāks ir saslimis vai jūtas slikti, slimnīca lūdz atcelt vai pārcelt plānoto vizīti pie speciālista. Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas var tikt ieviesti papildu nosacījumi, brīdina slimnīca.
Liepājas slimnīcā turpmāk pacientu drīkst apmeklēt tikai ar ārstējošā ārsta, bet Aprūpes nodaļā - ar ārsta, ārsta palīga vai virsmāsas atļauju. Lēmums par apmeklējuma atļauju tiek pieņemts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli, tuvinieku līdzestību un iespējamos infekcijas izplatības riskus.
Vienā reizē pacientu drīkst apmeklēt tikai viens cilvēks, un apmeklējuma ilgums nedrīkst pārsniegt 30 minūtes. Izņēmuma gadījumos ierobežojumus var pārskatīt ārstējošais ārsts.
Apmeklētājiem apmeklējot tuvinieku jālieto medicīniskās sejas maskas. Tās ir paredzētas vienreizējai lietošanai, tāpēc katrā apmeklējuma reizē jālieto jauna sejas maska. Ja pacienta stāvoklis ir kritisks un nav iespējams masku iegādāties nekavējoties, pirmo masku izsniegs nodaļas personāls. Turpmākajās reizēs tuviniekiem maskas jānodrošina pašiem.
Apmeklējot tuvinieku nodaļā, jāvelk bahilas. Ja nepieciešams, personāls izsniegs arī priekšautu vai virsvalku. Tuviniekiem pirms un pēc apmeklējuma obligāti jādezinficē rokas.
Apmeklētājiem ir stingri aizliegts ierasties slimnīcā, ja ir akūtas saslimšanas simptomi vai nesens kontakts ar saslimušu personu.
Liepājas slimnīca aicina tuviniekus iespēju robežās sazināties ar pacientiem attālināti, izmantojot mobilos tālruņus.
Pacientiem, kuriem plānoti ambulatori izmeklējumi vai speciālistu konsultācijas, bet kuriem ir elpceļu infekcijas pazīmes, jāsazinās ar Ambulatorās veselības aprūpes daļu un jāatceļ apmeklējums vai jāmaina tā laiks, līdz pacients izveseļojies. Ja izmeklējumi vai speciālistu konsultācijas ir nedēļas laikā pēc izveseļošanās, obligāti jālieto medicīniskās sejas maskas.
Pacientu apmeklējuma ierobežojumi ieviesti arī Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, informēja iestādē.
Pacientu apmeklējumi slimnīcas nodaļās ir atļauti, taču nodaļās, kurās novērots paaugstināts gripas saslimšanas līmenis, var tikt noteikti papildu ierobežojumi. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā aktuālo epidemioloģisko situāciju atbilstoši gripas saslimstības līmenim attiecīgajā nodaļā.
Lai mazinātu infekcijas izplatības risku un nodrošinātu drošu vidi pacientiem un personālam, PSKUS aicina pacientus apmeklēt pa vienam. Apmeklējot pacientus, jālieto sejas maska, kā arī jāatturas no slimnīcas apmeklējuma, ja ir elpceļu infekcijas simptomi - klepus, iesnas, kakla sāpes, drudzis vai paaugstināta temperatūra.
Pacientu tuviniekiem tiek nodrošināta iespēja nodot pacientiem ikdienā nepieciešamās lietas, piemēram, pārtiku, higiēnas preces un apģērbu. Paciņu pieņemšanu un nodošanu pacientiem organizē attiecīgās ārstniecības nodaļas personāls.
Kā vēstīts, Slimības profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir paziņojis par gripas epidēmijas sākumu no otrdienas, pamatojoties uz Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas (NMRL) sniegto informāciju par gripas monitoringa datiem.
No 1. līdz 7. decembrim NMRL pozitīvo paraugu īpatsvars uz gripu strauji pieauga - līdz 18,1%, salīdzinot ar 9,1% nedēļu iepriekš. Tādējādi epidēmijas slieksnis ir pārsniegts.